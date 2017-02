IRW-News: Far Resources Ltd. : Far Resources bestellt Jared Lazerson in seinen Beirat

IRW-PRESS: Far Resources Ltd. : Far Resources bestellt Jared Lazerson in seinen Beirat

7. Februar 2017 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA: Far Resources Ltd. (CSE:FAT) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Jared Lazerson in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.



Herr Lazerson ist ein Director und CEO von MGX Minerals Inc. Herr Lazerson hat MGX zu einem der größten Industrieunternehmen für Rohstoffexploration und -erschließung in Westkanada aufgebaut. Unter anderem war er für die Erschließung der Magnesiumoxidlagerstätte Driftwood Creek, die 8,3 Millionen Tonnen Ressourcen mit 43,3 % in der gemessenen und angezeigten Kategorie beherbergt, und für die Erschließung des größten Lithiumsole-Grundbesitzes in Kanada mit Mineralkonzessionen auf mehr als 1,2 Millionen Acres Grundfläche in der Provinz Alberta verantwortlich. In den letzten drei Jahren konnte Herr Lazerson die Marktkapitalisierung von MGX von ursprünglich 2,5 Millionen $ auf über 100 Millionen $ steigern. Herr Lazerson hat ein Bachelorstudium (BA) in Internationalen Beziehungen an der University of Pennsylvania absolviert. Er erhält 500.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,11 $, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausgabe ausgeübt werden müssen.

Herr Keith Anderson, CEO von Far Resources, erklärte: Wir heißen Jared Lazerson in unserem Beirat herzlich willkommen. Seine Erfahrungen im Erkennen von Geschäftschancen, im Erwerb von Liegenschaften und in der Umsetzung strategischer Maßnahmen im Hinblick auf den Ausbau von Projekten werden uns bei der Wertoptimierung des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro eine große Stütze sein.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass 80.000 Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von 0,09 $ pro Stammaktie auf einen unabhängigen Berater des Unternehmens übertragen wurden, um damit Rechnungen in Höhe von 7200,00 $ für erbrachte Leistungen zu begleichen. Diese Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Alle Beträge in dieser Pressemeldung sind in kanadischem Dollar angegeben. Die in dieser Pressemeldung beschriebene Übertragung von Wertpapieren bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer neuen Webseite unter www.farresources.com. Far Resources könnte aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu identifizieren, weiterentwickeln und fördern. Far Resources verfügt über Optionen auf den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro in Manitoba (Kanada) und des Konzessionsgebiets Winston in New Mexico (USA). Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD.

Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder anerkannt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und Ausdruck der aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten und Annahmen des Managements sowie den derzeit vorliegenden Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ergebnisse erheblich von den erwarteten unterscheiden. Diese vorsorglichen Hinweise sowie diejenigen, die in den auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen ausgewiesen sind, gelten ausdrücklich für sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von zukünftigen Ereignissen oder Umständen. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38834 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38834&tr=1

