IRW-News: Fantasy 6 Sports Inc.: Fantasy 6 Sports Inc. - Draft Rivals: Fantasy Basketball in über 60 Ländern verfügbar

DRAFT RIVALS: FANTASY BASKETBALL IN ÜBER 60 LÄNDERN VERFÜGBAR

Vancouver (British Columbia, Kanada), Donnerstag, 22. Dezember 2016. Draft Rivals: Fantasy Basketball, das zweite erfolgreiche Videospiel für Mobilgeräte, das von Fantasy 6 Sports Inc. (CSE: FYS; OTC: FNTYF; FRANKFURT: 6F6 - WKN: A2AKL8) (Fantasy 6 oder das Unternehmen) auf den Markt gebracht wurde, konnte bereits in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung für Furore sorgen.

Draft Rivals: Fantasy Basketball, das bereits vor dem geplanten Veröffentlichungsdatum am 6. Dezember auf den Markt gebracht wurde, avancierte laut App Annie, einem Business-Intelligence- und Analyseunternehmen, das Business-Tools und Marktberichte für die Apps- und digitale Warenbranche produziert, in der Kategorie New Sports Games sogleich zur Nummer eins in Kanada und zur Nummer zwei in den USA. Bei Apple iTunes ist es zurzeit in über 60 Ländern in der Kategorie Sports, Games and Cards verfügbar.

Wir haben etwas Besonderes entwickelt, zumal das Spiel sehr sozial ist, und wir freuen uns, dass so viele Spieler in Kanada und den USA diese Auffassung teilen, sagte Shafin Diamond Tejani, Chief Executive Officer von Fantasy 6. Wir freuen uns auf die Reaktion der Spieler auf Draft Rivals: Fantasy Basketball, das unser erster Basketball-Titel auf einem Videospielemarkt für Mobilgeräte ist.

Tejani wies auch darauf hin, dass die äußerst positive Reaktion auf Draft Rivals: Fantasy Basketball in über 60 Ländern das Bestreben des Unternehmens bekräftigt, Spiele zu entwickeln, die für Spieler in allen Teilen der Welt geeignet sind. Wir möchten mit der globalen Sportfans-Community interagieren, in diesem Fall mit der immer größer werdenden Community der Basketballfans.

Mit dem PVP-Modus, in dem Spieler gegeneinander antreten können, und der verbesserten Mannschaftssuchfunktion, mit der Spieler ihre Freunde einfach finden können, unterstützt Draft Rivals: Fantasy Basketball die Verbindung der Spieler mit ihren Freunden, die einander helfen können, eine Mannschaft zusammenzustellen, oder gegeneinander antreten können.

Die äußerst positive Reaktion auf Draft Rivals: Fantasy Basketball, das von 1UP Mobile Inc. entwickelt wurde, ist in die Fußstapfen des großen Erfolgs getreten, den Fantasy 6 mit der Veröffentlichung von Fantasy Football Coach hatte. Fantasy 6 plant auch die Veröffentlichung von mindestens zwei neuen Titeln, einschließlich seines ersten Major League Baseball- (MLB)-Spiels und eines Indian Premier League- (IPL)-Kricketspiels Anfang 2017.

ÜBER FANTASY 6 SPORTS INC. (CSE: FYS)Fantasy 6 ist ein Technologieunternehmen, das mittels Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und anderer immersiver Technologien immersive Erfahrungen und Spiele für Fans aus allen Teilen der Welt kreiert. Darüber hinaus kann das Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Fantasy-Sport, Big Data, künstliche Intelligenz und mobile Videospielen punkten und entwickelt Fan-Interaktions-Plattformen für Firmen, Medien, Rundfunksender sowie gemeinnützige Gesellschaften und Wohlfahrtsorganisationen. Die Vision des Unternehmens ist es, den Fans neue Dimensionen der aktiven Beteiligung, neue Erlebniswelten und Unterhaltungsformen zu erschließen.

Über die Canadian Securities Exchange (CSE) Die Canadian Securities Exchange, oder CSE, wird von CNSX Markets Inc. betrieben. Die CSE wurde 2004 offiziell als Börse anerkannt und startete ihren Betrieb bereits 2003 mit dem Ziel, Unternehmen mit Interesse an den öffentlichen Kapitalmärkten Kanadas eine moderne und effiziente Alternative zu bieten. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

