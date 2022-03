IRW-News: Fandom Sports Media Corp.: Fandom Sports reicht Antrag auf Zulassung als Glücksspielanbieter/Zulieferer für Ontario, Kanada ein

IRW-PRESS: Fandom Sports Media Corp.: Fandom Sports reicht Antrag auf Zulassung als Glücksspielanbieter/Zulieferer für Ontario, Kanada ein

Vancouver, British Columbia - 23. März 2022 - Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ43) (Fandom Sports oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Fandom Media Malta Ltd. bei der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (die AGCO) einen Antrag auf Erteilung einer Lizenz als Hersteller/Zulieferer der Gamingbranche (Gaming Related Supplier-Manufacturers License/die Lizenz) gestellt hat. Diese Lizenz eröffnet Fandom Sports die Möglichkeit, die von der AGCO zugelassenen Sportwettenanbieter mit seiner Unified Information Access Platform (die Plattform) für E-Sport- und Sportwettlösungen, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI) basiert und sowohl auf den Peer-to-Peer-Markt als auch auf den allgemeinen Wettmarkt zugeschnitten ist, zu beliefern.

Seit die kanadische Bundesregierung im August 2021 mit dem Erlass des Gesetzes C-218 den Weg für die Umsetzung eines Rahmens für legalisierte Einzelwetten bei Sportwetten in den Provinzen freigegeben hat, ist Ontario, wo 40 % der kanadischen Bevölkerung leben, die erste Provinz, in der Lizenzanträge von privaten iGaming-Betreibern zugelassen werden. Die AGCO hat im Januar 2022 angekündigt, dass sie am 4. April 2022 über iGaming Ontario, eine Tochtergesellschaft der AGCO, einen neuen Online-Glücksspielmarkt eröffnen wird. Die Einführung der neuen Online-Regelung in Ontario bietet privaten Betreibern erstmals die Möglichkeit zum Markteinstieg. In Kanada, wo die heimischen Lotterien traditionell ein Monopol auf den Glücksspielsektor des Landes haben, ist Ontario die erste Provinz, die ein solches Lizenzierungssystem einführt.

Laut dem Beratungsunternehmen H2 Gambling Capital wird der Gesamtmarkt für iCasino- und Online-Sportwetten in Kanada im Jahr 2022 auf über 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und es wird allgemein erwartet, dass sich Ontario als einer der größten iGaming-Märkte Nordamerikas positionieren wird.

Die Einreichung unseres Antrags bei der AGCO ist für uns von Fandom Sports und unsere hundertprozentigen Tochtergesellschaften ein weiterer Meilenstein. Fandom Sports ist bestrebt, das weltweit erste eigenständige Prognose-, Prämien- und NFT-Ökosystem mit einem eigenen NFT-Marktplatz aufzubauen, und positioniert sich damit an vorderster Front einer Reihe wachstumsstarker Branchen: Fan-Engagement, Prognosen/Vorhersagen, Wetten, NFTS und Monetarisierungsinstrumente für die internationale Content-Creator-Community. Alleine die Größe und das Ausmaß von Fandom Sports' potenziellem Zielmarkt ist gigantisch, und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, in jedem der vorgenannten Vertikalmärkte erhebliche Fortschritte zu erzielen. Die kommenden Quartale stellen für unser Unternehmen eine transformative Phase dar, in der wir aus dem Zusammentreffen dieser milliardenschweren Trends entsprechend Kapital schlagen wollen, erklärt David Vinokurov, CEO und President von Fandom Sports.

