IRW-News: Fandom Sports Media Corp.: Fandom Sports beruft Vorstandsmitglied von World Gaming und Collegiate StarLeague in seinen Advisory Board

IRW-PRESS: Fandom Sports Media Corp.



: Fandom Sports beruft Vorstandsmitglied von World Gaming und Collegiate StarLeague in seinen Advisory Board

Vancouver, British Columbia - 8. Juni 2020 - Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (Frankfurt: TQ43) (Fandom Sports oder das Unternehmen), freut sich, die Ernennung von Neil Duffy zum Mitglied des Fandom Sports Advisory Board bekannt zu geben.

Neil Duffy ist Chief Commercial Officer des WorldGaming Network (WGN) & der Collegiate StarLeague (CSL) [CSL = gemeinsame Liga für nordamerikanische Colleges und Universitäten]. WGN war eine bahnbrechende Esports-Turnier-Plattform mit über 3 Millionen Mitgliedern weltweit, 11 Millionen ausgetragenen Spielen und Preisen im Wert von über 60 Millionen Dollar. WGN wurde von Cineplex Entertainment übernommen (2015). Zuvor leitete Neil die Übernahme von CSL im Auftrag von WGN. In den letzten fünf Jahren haben Neil und sein Team die CSL zum weltweit größten College-Liga- und Turnierveranstalter für Esports entwickelt. Über 1800 Universitäten und Colleges in ganz Nordamerika mit über 70.000 Studenten/Spielern nehmen an diesen Turnieren mit 15 verschiedenen Spielen teil. Neil ist ein führender Vertriebs- und Kooperationspartner in Esports und hat mit Marken wie TikTok, EA Sports, 2K, Riot Games, ESPN und Capcom zusammengearbeitet.

Neil Duffy erklärte: Ich freue mich darauf, dem Advisory Board von Fandom Sports beizutreten und die Leitung durch meine Erfahrung in den Bereichen Partnerschaften, Sponsoring und M&A [Fusionen und Übernahmen] zu unterstützen. Fandom Sports hat ein einzigartiges und innovatives Esports-Ökosystem aufgebaut, das sowohl die soziale Interaktion der Fans als auch das Wetten um echtes Geld umfasst. Diese vollständige Bandbreite des gesamten Branchenspektrums versetzt das Unternehmen in die Lage, schnell und global zu skalieren und sich gleichzeitig als Branchenführer zu etablieren.

Der Vorsitzende von Fandom Sports, Philip Chen, fügte hinzu: Wir sind begeistert, dass Neil jetzt zur Fandom Esports-Familie gehört. Neils kollektives Wissen, seine Erfahrung und seine Kontakte in der Esports-Branche werden durch seine hervorragende Erfolgsbilanz untermauert. Fandom konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den asiatischen Esports-Markt, aber die nordamerikanische Perspektive ist sehr förderlich für unsere globale Strategie, ein konkurrenzloses unparteiisches Vollspektrum-Ökosystem für Superfan-Esports zu schaffen.

Aktienoptionen-

Mr. Duffy werden insgesamt 200.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Preis von $0,32 und mit einer Verfallsfrist von 5 Jahren gewährt. Die Optionen werden sofort unverfallbar.

Über FANDOM SPORTS:

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Fandom Sports Media ist ein Unterhaltungsunternehmen, das einzigartige, auf Fans fokussierte Inhalte ansammelt, kuratiert und produziert.

Bei der Fandom E-Sport-Platform dreht sich alles um Mikrozahlungen mit der Blaze-Blockchain-Technologie, die eine unschlagbare Geschwindigkeit und eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Industrie bietet. Dies ist auf die beispiellose Schnelligkeit und die branchenbestimmende Struktur zurückzuführen. Die Verwendung von Blaze als Zahlungsstruktur für die E-Sport-Platform von Fandom wird Fandom Sports neue Umsatzmöglichkeiten auf Basis von Mikrotransaktionen bieten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

E-Mail: fandomsportsmedia@gmail.com

Tel: +1 604 256 6990

Haftungsausschluss:

Die CSE hat die Angemessenheit und Genauigkeit dieser Informationen nicht geprüft und übernimmt dafür keine Verantwortung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen und sollten nicht als verlässlich erachtet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen, abweichen. Einige der Risiken und Unsicherheiten sind möglicherweise in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben.

Das Unternehmen hat keine Absicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über FANDOM SPORTS. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise anhand der Verwendung von Wörtern wie glauben, erwarten, rechnen mit, schätzen, planen, in Betracht ziehen, prognostizieren oder ähnliche sich auf die Zukunft beziehende Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Bewertung von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verfügbar waren, durch FANDOM SPORTS wider. Eine umfassende Beschreibung der nach Einschätzung des Unternehmens wichtigsten Risiken und Unsicherheiten entnehmen Sie bitte den Jahres- und Zwischenabschlüssen von FANDOM SPORTS, die auf SEDAR eingereicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse und sollten auch nicht als solche erachtet werden; sie sind auch nicht unbedingt als genaue Angaben des Zeitpunkts, zu dem solche Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden, zu werten. Infolgedessen können tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

QUELLE: FANDOM SPORTS

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52162

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52162&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30710L2003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.