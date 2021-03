IRW-News: FSD Pharma Inc.: Gericht ordnet an, dass FSD Pharma den Termin der Aktionärsversammlung auf den 14. Mai 2021 verlegt, ein unabhängiger Versammlungsleiter bestellt wird und Dr. Raza Bokhari sowie weiteren Direktoren das Stimmrecht für neu ausgeg

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.



: Gericht ordnet an, dass FSD Pharma den Termin der Aktionärsversammlung auf den 14. Mai 2021 verlegt, ein unabhängiger Versammlungsleiter bestellt wird und Dr. Raza Bokhari sowie weiteren Direktoren das Stimmrecht für neu ausgegebene Aktien entzogen wird

Toronto, Ontario, 8. März 2021 - Die Gruppe der besorgten Aktionäre (die besorgten Aktionäre) von FSD Pharma Inc. (Nasdaq: HUGE) (CSE:HUGE) (FWB:0K9) (das Unternehmen oder FSD), zu der auch die beiden Gründungsdirektoren Anthony Durkacz und Zeeshan Saeed gehören, freut sich bekannt zu geben, dass sie mit ihrem Antrag beim Obersten Gerichtshof von Ontario (Superior Court of Justice, Commercial List - das Gericht) erfolgreich waren und das Gericht das Unternehmen nunmehr angewiesen hat, den Termin der zuvor einberufenen jährlichen Aktionärsversammlung vorzuziehen.

Die Versammlung wurde für den 14. Mai 2021 anberaumt. Aufgrund dieses früheren Versammlungstermins wird die von den besorgten Aktionären für den 31. März 2021 einberufene außerordentliche Versammlung der Aktionäre des Unternehmens nicht erforderlich sein. Der vorgezogene Versammlungstermin ermöglicht es FSD, sich mit den von den besorgten Aktionären aufgeworfenen Themen zu befassen und gleichzeitig endlich der Verpflichtung von FSD nachzukommen, ihre längst überfällige Jahreshauptversammlung abzuhalten. Dieses Ergebnis ist im besten Interesse aller Aktionäre von FSD.

Wie von den besorgten Aktionären beantragt, hat das Gericht zudem angeordnet, dass Dr. Raza Bokhari, seines Zeichens Vorsitzender des Board of Directors von FSD (das Board) und Chief Executive Officer des Unternehmens, nicht als Vorsitzender der Versammlung fungieren darf. An seiner Stelle wird eine unabhängige Person ernannt um sicherzustellen, dass die Versammlung in einer fairen und ordnungsgemäßen Weise abgehalten wird.

Die besorgten Aktionäre haben festgestellt, dass Dr. Raza Bokhari und andere Vorstandsmitglieder - namentlich Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser - zahlreiche Handlungen zum Schaden der Aktionäre gesetzt haben. Dazu zählt auch die Emission von mindestens 13.196.764 Klasse-B-Aktien in nur sieben Wochen - das entspricht mehr als 68 % der Anzahl an ausstehenden Aktien per 4. Januar 2021, dem Datum, an dem die besorgten Aktionäre eine Aktionärsversammlung eingefordert haben (das Forderungsdatum). Diese völlig ungerechtfertigten Emissionen, die zu einem Zeitpunkt erfolgten, als die Klasse-B-Aktien bereits abgewertet worden waren, haben den Aktienkurs auf ein Rekordtief absacken lassen und und die Verluste der Aktionäre insgesamt vergrößert.

Während dieser Zeit haben sich Dr. Raza Bokhari, Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser bereichert, indem sie sich selbst Barmittel und Klasse-B-Aktien für noch zu erbringende Leistungen zugesprochen haben. Der Wert der 1.173.709 Klasse-B-Aktien, die am 10. Februar 2021 auf Dr. Raza Bokhari übertragen wurden, entsprach auf Basis des Schlusskurses der Aktien an jenem Tag mindestens 5,7 Millionen US-Dollar. Die Board-Mitglieder Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser haben sich selbst eine Vergütung in Form von Bargeld und Klasse-B-Aktien in Höhe von knapp 1 Million US-Dollar gewährt. Eine Vergütung in dieser Größenordnung für ein Unternehmen von der Größe von FSD - zu einem Zeitpunkt, wo die Aktien auf einem Rekordtief und die Aktienmärkte auf einem Rekordhoch notieren - ist unverantwortlich.

Wie von den besorgten Aktionären im Verlauf der Anhörung vorgeschlagen, ordnete das Gericht an, dass die Stimmen, die mit jenen Aktien verbunden sind, welche seit dem Forderungsdatum auf Dr. Raza Bokhari, Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser sowie die mit diesen verbundenen Unternehmen übertragen wurden, bei der bevorstehenden Versammlung nicht gezählt werden.

Die besorgten Aktionäre sind über die Entscheidung des Gerichts erleichtert. Sie wird dazu beitragen, dass die zahlreichen Problemstellungen, die sich aus dem Fehlverhalten von Dr. Raza Bokhari und den Mitgliedern des Boards, die ihn dazu ermächtigt haben - namentlich Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser -, ergeben, von den Aktionären des Unternehmens zügig abgehandelt werden können.

Im Rahmen der Versammlung werden die Aktionäre die Möglichkeit haben, über die Zukunft von FSD abzustimmen, indem sie dafür plädieren, Dr. Raza Bokhari, Stephen Buyer, Robert Ciaruffoli, James Datin, Gerald Goldberg und Larry Kaiser durch drei neue, hochqualifizierte Direktoren, die über umfassende einschlägige Erfahrungen in der Biotechnologie- und Pharmabranche verfügen, zu ersetzen. Diese neuen Direktoren können ein hohes Maß an Integrität und Erfolg vorweisen und werden FSD mit ihrem großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Unternehmensführung, Rechnungswesen, Finanzen, Kapitalmärkte und Recht maßgeblich unterstützen.

Nachstehend einige Detailinformationen zu den neuen Direktoren, die von den besorgten Aktionären vorgeschlagen werden:

Herr Nitin Kaushal ist ein Führungsexperte im Finanzbereich mit über 30 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen und in der Finanzdienstleistungsbranche. Zu seinen Spezialgebieten zählen Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen und er verfügt auch über große Erfahrung auf dem Gebiet der verantwortungsbewussten Unternehmensführung und war bereits im Vorstand anderer börsennotierter Unternehmen tätig. Herr Kaushal bekleidet aktuell die Rolle des President von Anik Capital Corp. und war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2020 Geschäftsführer für Betriebliche Finanzpraxis bei PricewaterhouseCoopers.

Herr Lawrence Latowsky ist ein Führungsexperte mit umfangreichen Erfahrungen in der Pharmabranche. Herr Latowsky hat derzeit den Posten des Chief Executive Officer von Canntab Therapeutics Ltd. inne. Bis zum Jahr 2020 zeichnete er als Chairman und Chief Executive Officer bei der Firma Top Drug Corp. verantwortlich. Davor bekleidete er die Funktion des President und CEO von Katz Group Canada, wo er das größte Einzelhandelsnetz von Apotheken in Kanada - mit den Firmen Rexall, Pharmaplus, IDA und Guardian Drugstores - beaufsichtigte.

Herr Fernando Cugliari hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Finanzwesen und Recht. Herr Cugliari ist derzeit als internationaler Anlageberater bei der CIBC FirstCaribbean International Bank tätig, wo er vermögende und sehr vermögende Privatpersonen und deren Familien sowie Versicherungen, Firmenkunden, institutionelle Kunden und Pensionsfonds umfassend zu Veranlagungen berät.

Die besorgten Aktionäre freuen sich sehr, dass sich diese hochqualifizierten Personen bereit erklärt haben, bei der Wiederherstellung von FSD behilflich zu sein.

Die besorgten Aktionäre werden ein Informationsrundschreiben herausgeben, in dem nähere Einzelheiten zu den nominierten Direktoren, ihre Pläne für das Unternehmen, die Versammlung sowie die Formalitäten, wie die Aktionäre ihre Stimme im Sinne der entsprechenden Änderungen abgeben können, enthalten sind. Für die Aktionäre des Unternehmens ist es wichtig, dieses Rundschreiben aufmerksam zu lesen und bei der Versammlung ihre Stimme abzugeben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite, die von den besorgten Aktionären eingerichtet wurde: http://www.restorefsd.com/.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Christine Carson

President & CEO

Carson Proxy Advisors Ltd.

christine@carsonproxy.com

416-804-0825

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "erwartet", "geplant", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden" ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Aussagen über die Versammlung und das zu veröffentlichende Informationsrundschreiben. Die Betroffenen Aktionäre können keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57137

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57137&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35954B2066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.