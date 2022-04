IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma nimmt David Allan, Preisträger des Julia Levy Award, und Dr. John McGraw in seinen Beirat auf

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma nimmt David Allan, Preisträger des Julia Levy Award, und Dr. John McGraw in seinen Beirat auf

Herr Allan, der im Jahr 2017 mit dem prestigeträchtigen Julia Levy Award ausgezeichnet wurde, wird mit Dr. Lakshmi P. Kotra, dem CEO der FSD Pharma-Tochter Lucid Psycheceuticals und Preisträger des Julia Levy Award im Jahr 2021, zusammenarbeiten

Toronto, den 21. April 2022 - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), eine auf Biowissenschaften spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, hat heute die Bestellung von David Allan und John McGraw, PhD, MSc, in den Beirat des Unternehmens bekannt gegeben.

Sowohl Herr Allan als auch Dr. McGraw können beide auf eine beeindruckende Karriere im Bereich der Gesundheitsversorgung und Biotechnologie verweisen, die von enorm erfolgreichen Exits untermauert werden. Wir freuen uns ganz besonders, die beiden in unserem Team willkommen zu heißen, meint Anthony Durkacz, Gründer, Co-Chairman und Interims-CEO von FSD Pharma.

Im Zuge der Vorbereitungen auf drei klinische Studien konnten wir dank unseren Arzneimittelkandidaten eine einzigartige Gruppe von Beratern und Mitarbeitern für uns gewinnen, und die Kompetenzen dieser beiden erfahrenen Führungspersönlichkeiten der Branche werden uns bei unseren Bemühungen, Patienten mit herausfordernden Erkrankungen wie Multipler Sklerose, schweren Depressionen und Entzündungskrankheiten bessere Behandlungsergebnisse zu ermöglichen, maßgeblich unterstützen, fügt Herr Durkacz hinzu.

David Allan war bzw. ist Mitglied im Awards Selection Committee der kanadischen Networks of Centres of Excellence (NCE), in den Multidisciplinary Assessment Committees der Canada Foundation for Innovation und im Ontario Biotechnology Advisory Board. Er war auch als Director der Toronto Stock Exchange tätig.

Herr Allan ist Chef der Firma Cresswell Advisors Inc., war zwischen 1998 und 2011 Gründungsvorsitzender und Sunset Chairman sowie CEO der Firma YM BioSciences Inc., bis diese von Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) im Jahr 2013 übernommen wurde, Gründungsvorsitzender der Firma Formation Biologics, die 2020 von Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) übernommen wurde, sowie Executive Chairman der Firma Stem Cell Therapeutics Inc., die im Jahr 2013 das Unternehmen Trillium Therapeutics übernahm und ihrerseits im Jahr 2021 von Pfizer Inc. (NYSE: PFE) übernommen wurde.

Derzeit ist er Geschäftsführer und Board-Mitglied von eQcell Inc., einem One Health-Unternehmen, das als erstes vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada die Zulassung für klinische Studien mit mesenchymalen Stromazellen zur Behandlung von Arthrose bei Pferden erhielt.

Außerdem ist er Mitglied im Beirat der Firma Inteligex Inc., die neuartige Stammzelltherapien zur Behandlung von traumatischen Rückenmarksverletzungen und anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems entwickelt, und der Firma Haygain Ltd., einem international tätigen Unternehmen für Pferdegesundheit mit Sitz in Großbritannien.

Im Jahr 2017 wurde ihm von der Society of Chemical Industry der Julia Levy Award für die Vermarktung biomedizinischer Innovationen verliehen, im Jahr 2016 erhielt er den Life Sciences Ontario Leadership Award, und im Jahr 2012 wurde er mit dem BIOTEC Canada Gold Leaf Award for Industry Leadership ausgezeichnet.

Dr. McGraw verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Vermarktung von Gesundheitstechnologien, einschließlich medizinischer Geräte, Therapeutika und Gesundheitsdienstleistungen.

Derzeit ist er President und ein Director bei der Izotropic Corporation, einer Firma, die eine spezielle Plattform für die Computertomographie (CT) der Brust entwickelt, und President von Spratley Advisors Inc., einem Beratungsunternehmen mit Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung in vielen therapeutischen Bereichen.

Zuvor war Dr. McGraw VP of Operations bei Novadaq Technologies Inc., einem Unternehmen für medizinische Bildgebungsverfahren, das 2017 von der Stryker Corporation für rund 900 Millionen CAD übernommen wurde, und SVP Business Development & Strategy bei der Firma CML HealthCare Inc., einem Dienstleister auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung und Labormedizin, der 2013 für rund 1,2 Milliarden CAD von OMERS übernommen wurde und mit LifeLabs Medical Laboratory Services fusionierte.

Vor diesen Funktionen war Dr. McGraw Mitgründer der Firma Trimanus Medical, die medizinische Geräte entwickelt. Dr. McGraw erwarb seinen MSc- und PhD-Abschluss an der University of British Columbia, wo er sich auf Hirnverletzungen und deren erfolgreiche Behandlung spezialisierte.

FSD befindet sich derzeit in einer faszinierenden Phase. Das Unternehmen bereitet sich aktuell auf klinische Studien für Krankheiten mit großem ungedecktem Bedarf vor, und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit den Beratern und dem Führungsteam, sagte Dr. McGraw.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc., mit nur 38,4 Millionen ausgegebenen/ausstehenden Aktien, ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc. (FSD BioSciences), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung, des ultramikronisierten Palmitoylethylamins (PEA) oder FSD-PEA (ehemals FSD-201).

Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-PSYCH (ehemals Lucid-201) und Lucid-MS (ehemals Lucid-21-302). Lucid PSYCH ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

