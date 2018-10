IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma meldet Ernennung von Dr. Raza Bokhari zum interimistischen CEO und Co-Chairman, von Anthony Durkacz zum Co-Chairman sowie von Zeeshan Saeed zum President

Weitere Suchergebnisse zu "FSD Pharma":

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.



: FSD Pharma meldet Ernennung von Dr. Raza Bokhari zum interimistischen CEO und Co-Chairman, von Anthony Durkacz zum Co-Chairman sowie von Zeeshan Saeed zum President

CSE: HUGE

OTCQB: FSDDF

FRA: 0K9

Toronto, 29. Oktober 2018.Das Board of Directors vonFSD PharmaInc. (CSE: HUGE, OTCQB: FSDDF, FRA: 0K9)(FSD Pharmaoder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. Raza Bokhari zum interimistischen CEO und Co-Chairman of the Board of Directors bekannt zu geben, der in dieser Funktion Thomas Fairfull ersetzen wird.

Dr. Bokhari bringt ein umfassendes Know-how bei globalen Geschäfts- und Gesundheitsdienstleistungen mit ein. Er fungiert zurzeit als Chairman und CEO von PCL, einem globalen Diagnostikanbieter für Suchtmedizin und Überwachung der Verschreibung opioidhaltiger Arzneimittel, einschließlich Designerdrogen und synthetischer Cannabinoide. Er ist auch geschäftsführender Partner von RBx Capital LP und wurde mit dem 40 under 40 Award des Philadelphia Business Journal ausgezeichnet. Dr. Bokhari - ein Arzt, der zum Unternehmer wurde - konnte in den vergangenen Jahren eine umfassende Expertise bei der Bündelung und Forcierung von Biowissenschafts- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen erlangen. Er verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Entwicklung kreativer Konzepte, der Umsetzung von Programmen sowie bei der Bildung strategischer Partnerschaften. Dr. Bokhari besitzt ein Doctor of Medicine-Diplom von der Universität des Punjab, Rawalpindi Medical College, und ein Executive MBA-Diplom von der Temple University, Fox School of Business & Management.

Thomas Fairfull wird weiterhin als President und Chief Executive Officer von FV Pharma Inc., der 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens und einem lizenzierten Produzenten (Licensed Producer) gemäß dem Cannabis Act, fungieren. Mit der Aufnahme von Dr. Raza Bokhari hat die globale Vision von FSD begonnen Form anzunehmen und ich freue mich, von meiner Funktion als CEO und Chairman of the Board von FSD zurückzutreten, um die nächste Phase des Unternehmens einzuleiten, während ich mich gleichzeitig auf die Errichtung der größten Indoor-Aufzuchtanlage der Welt und die Erteilung unserer Vertriebslizenz durch Health Canada konzentrieren kann. Es war mir eine Ehre, das talentierte Team an Führungskräften und Board-Mitgliedern von FSD Pharma zu leiten, und ich werde mein Amt nun an Dr. Raza übergeben, um das Unternehmen weiter in den medizinischen Cannabis-Sektor zu führen, unsere Übernahme von Therapix Biosciences Ltd. in den kommenden Wochen sowie andere bedeutsame Initiativen in den kommenden Monaten zu finalisieren.

Weitere Aufnahmen in das Board

Das Board of Directors freut sich auch, die Ernennung von Zeeshan Saeed zum President von FSD Pharma Inc. sowie von Anthony Durkacz zum Co-Chairman of the Board bekannt zu geben.

Als Co-Founder von FSD Pharma hatten sowohl Zeeshan als auch Anthony maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg des Unternehmens und ich freue mich darauf, während dieses Transformationsprozesses der medizinischen Cannabisbranche und der Aktionäre von FSD Pharma enger mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unser Führungsteam und das Board von FSD Pharma zu verstärken, sagte Dr. Raza Bokhari. Ich möchte Thomas meinen Dank für seine Vision und sein Engagement für das Unternehmen aussprechen und ich bin davon überzeugt, dass er und das Team bei unserer Einrichtung in Cobourg weiterhin viel Erfolg haben werden, fügte Dr. Bokhari hinzu.

Zeeshan Saeed ist ein erfolgreicher Unternehmer und Gründungsmitglied von FV Pharma Inc., der maßgeblichen Anteil an der Aufbringung des ursprünglichen Startkapitals hatte. Er spielte auch eine wichtige Rolle bei der Zusammenstellung eines Teams an Profis für die Entwicklung des Geschäftsplans des Unternehmens und knüpfte wichtige Beziehungen für das Unternehmen. Er kann eine umfassende Erfahrung auf den internationalen Kapitalmärkten vorweisen und hat zahlreiche Start-ups dabei unterstützt, Startkapital aufzubringen und auf unterschiedlichen Börsen zu notieren. Herr Saeed ist ein Founder von FSD Pharma und fungierte als EVP, bevor er zum President befördert wurde. Er ist von Beruf Ingenieur. Herr Saeed sagte: Dies ist für FSD Pharma die Chance auf echtes Wachstum. Wir sind im Begriff, die richtigen Ressourcen, Wissenschaftler, Forscher, Berater und Mitarbeiter einzusetzen, um auf dem Markt eine einzigartige Position zu erlangen. Wir werden nicht nur in der Lage sein, den Freizeit-Cannabismarkt mit einzigartigen und innovativen Marken zu beliefern, sondern auch revolutionäre Produkte auf Cannabinoidbasis zu liefern und zahlreiche Erkrankungen auf internationaler Ebene zu behandeln.

Anthony Durkacz fungiert zurzeit als Director von FSD Pharma sowie seit Januar 2014 als Director und Executive Vice President von First Republic Capital Corp. First Republic Capital Corp. fungierte als exklusiver Vermittler des Unternehmens und hat bis dato etwa 53.000.000,00 Dollar an Eigenkapital aufgebracht. Herr Durkacz besitzt ein Honours Bachelor of Business Administration-Diplom von der Brock University in den Hauptfächern Rechnungswesen (Accounting) und Finanzwesen (Finance). Er kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Strukturierung von Unternehmen für einen Börsengang vorweisen. Es ist mir eine Ehre, mit Dr. Raza, Zeeshan, dem Board und allen Mitarbeitern des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um die Übernahme von Therapix Biosciences Ltd. sowie die Umsetzung der aufregenden neuen Wachstumsstrategie des Unternehmens in der medizinischen Cannabisbranche zu unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass die Welt vor der aufregendsten Zeit der Medizingeschichte steht, und FSD Pharma hat die Möglichkeit, dabei führend zu sein. Ich möchte auch weiterhin dazu beitragen, das internationale Profil des Unternehmens sowie dessen Basis an institutionellen und privaten Investoren weiterzuentwickeln und den Aktionärswert kontinuierlich zu steigern, sagte Herr Durkacz.

Über FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FWB: 0K9)

FSD Pharma konzentriert sich auf die Aufzucht von erstklassigem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in Gewächshausbetrieben sowie auf die Forschung und Entwicklung von Cannabinoidtherapien zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der ersten Phase der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie. Im Gewächshausbetrieb in Ontario steht aktuell eine Nutzfläche von 25.000 Quadratfuß zur Verfügung, eine zusätzliche Fläche von 220.000 Quadratfuß ist bereits in Ausbau. Die Fertigstellung ist im Januar 2019 geplant. Die Anlage befindet sich auf einem Grundstück mit 72 Acres Grundfläche, von denen 40 Acres erschlossen werden sollen. Die Erweiterungskapazität beträgt bis zu 3.896.000 Quadratfuß. Vorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada sollte der erweiterte Aufzuchtbereich von 220.000 Quadratfuß im ersten Quartal 2019 in Betrieb gehen.

FV Pharma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD Pharma, ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, dem am 13. Oktober 2017 eine entsprechende Aufzuchtlizenz nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) gewährt wurde. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft Cobourg, Ontario aus, der rund eine Autostunde von Toronto entfernt liegt, hat sich die Unternehmensführung von FV Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FV Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich der Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie der Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen

Zeeshan Saeed, President, Mitbegründer, FSD Pharma Inc.

E-Mail: zeeshan@fsdpharma.com

Telefon: (416) 854-8884

Kontaktdaten

Investor Relations

E-Mail: IR@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

PR-Berichterstattung

Ned Berkowitz

E-Mail: Ned.Berkowitz@russopartnersllc.com

Tel: (646) 942-5629

Raza Bokhari

Managing Partner

RBx Capital,LP

1717 Arch Street, 39th Floor

Philadelphia, PA 19103

T 888 256 0314

M 610 329 3839

F 215 825 8928

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45020

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45020&tr=1

