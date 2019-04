IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma meldet Aktientauschtransaktion mit Aura Health

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.



: FSD Pharma meldet Aktientauschtransaktion mit Aura Health

- Geplante Transaktion ermöglicht FSD Aufbau von Vertriebskanal in Deutschland und Eurozone

Toronto, 24. April 2019. FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE, OTCQB: FSDDF, FRA: 0K9) meldete heute, dass es eine Aktientauschtransaktion mit Aura Health Inc. (Aura) vereinbart hat. Gemäß der Vereinbarung hat FSD 13.562.386 Aktien von Aura im Wert von drei Millionen Dollar erworben, die aus dem Bestand emittiert wurden, und hat dafür 13.181.019 Aktien von FSD im Wert von drei Millionen Dollar aus dem Bestand emittiert. Aura Health ist ein Cannabisunternehmen mit Sitz in Toronto, das ein internationales Netzwerk an vertikal integrierten Unternehmen in der medizinischen Cannabisindustrie aufbaut.

Die Aktien von FSD und Aura werden treuhänderisch hinterlegt und an die Unternehmen freigegeben werden, sobald der Treuhänder ein von FSD und Aura ausgestelltes Zertifikat erhalten hat, dem zufolge (i) die Bedingungen für die Freigabe der treuhänderisch verwalteten Aktien erfüllt sind; (ii) der Erwerb abgeschlossen ist; (iii) FSD und Aura mit ihrer Kaufprüfung der jeweils anderen Partei zufrieden sind; (iv) das Lieferabkommen von FSD und Pharmadrug unterzeichnet ist; und (v) das Beratungsabkommen von FSD und Aura unterzeichnet ist.

Im Rahmen der Transaktion werden Aura und FSD ein Beratungsabkommen unterzeichnen. Aura wird FSD bei der Erteilung der euGMP-Zertifizierung in der bestehenden lizenzierten Einrichtung des Unternehmens durch die Pharmadrug Production GmbH - ein Unternehmen, für das Aura Health im Begriff ist, eine 80-Prozent-Beteiligung zu erwerben - unterstützen.

Aura verfügt über ein bereits zuvor bestehendes Lieferabkommen mit einem anderen Hersteller, das vorrangig behandelt werden muss. Es ist davon auszugehen, dass FSD zu einem bevorzugten kanadischen Cannabislieferanten für Pharmadrug für den deutschen Markt werden wird. Pharmadrug wird mit FSD ein Lieferabkommen unterzeichnen und sich nach der Erteilung einer ordnungsgemäßen euGMP-Zertifizierung verpflichten, 1.000 Kilogramm (oder eine mehr oder weniger große Menge, die von Zeit zu Zeit von den Parteien vereinbart werden kann) an in Kanada hergestellten Cannabisprodukten von FSD zu einem Preis von 7,00 Dollar pro Gramm frei Schiff für Deutschland zu kaufen (vorbehaltlich einer Anpassung nach unten, falls die Marktbedingungen dies erfordern), vorausgesetzt, das Produkt ist auf dem deutschen Markt absatzfähig.

Das Lieferabkommen ist keine Abnahme- oder Zahlungsvereinbarung. Um mehr Sicherheit zu haben, wird das Lieferabkommen die Möglichkeit von Pharmadrug, Produkte von anderen Lieferanten in einem anderen Land frei zu beziehen, nicht ein- oder beschränken, vorausgesetzt, die Kaufverpflichtung wird erfüllt.

Zeeshan Saeed, Founder und President von FSD, sagte: Diese Vereinbarung mit Aura Health bietet einen Vertriebskanal für FSD in Deutschland und der Eurozone und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz international zu erweitern. Da die Produktion in unserer Anlage in Cobourg wächst, werden wir nach der Erteilung unserer euGMP-Zertifizierung in der Lage sein, unsere qualitativ hochwertigen Cannabisprodukte an die Medizinmärkte in Europa zu liefern.

Dies ist eine aufregende Möglichkeit für FSD Pharma, auf den globalen medizinischen Cannabismarkt zu expandieren. Es wird erwartet, dass der globale Markt wachsen und für einige Zeit unterversorgt bleiben wird. Durch die Zusammenarbeit mit Aura Health sehen wir die Möglichkeit, den Aktionärswert durch die Gewinnung von Vertriebspartnern in Deutschland und der Eurozone zu steigern, sagte Executive Co-Chairman und CEO Dr. Raza Bokhari.

Über FSD Pharma

FSD Pharma konzentriert sich auf die Aufzucht von hochwertigem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in Gewächshausbetrieben sowie auf die Forschung und Entwicklung neuartiger Cannabinoidtherapien zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wie etwa chronische Schmerzen, Fibromyalgie und Reizdarmsyndrom. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionsfläche von 25.000 Quadratmetern in seinem Gewächshausbetrieb in Ontario.

Der Betrieb von FSD befindet sich auf einem Grundstück mit 70 Acres Grundfläche, von denen 40 Acres erschlossen werden sollen. Die Erweiterungskapazität beträgt bis zu 3.896.000 Quadratfuß.

Die 100-Prozent-Tochtergesellschaft von FSD, FV Pharma, ist ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) gemäß dem Cannabis Act und den entsprechenden Bestimmungen, nachdem am 13. Oktober 2017 seine Anbaulizenz erteilt wurde. Die Vision von FV Pharma besteht darin, seinen aktuellen Hauptsitz in einer Kraft-Anlage in Cobourg (Ontario) zur größten hydroponischen Indoor-Aufzuchtanlage der Welt zu machen. FV Pharma beabsichtigt, sich mit allen Aspekten dieser aufregenden neuen Branche auseinanderzusetzen, einschließlich des Anbaus, der Verarbeitung, der Herstellung, Extrakte sowie der Forschung und Entwicklung. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fsdpharma.com.

Über Aura Health Inc.

Aura Health errichtet ein internationales Netzwerk an vertikal integrierten Cannabisaktiva. Durch eine etablierte Produktreihe an mit Cannabis angereicherten Esswaren und Ölextrakten beschäftigt sich Aura mit der Errichtung eines margenstarken nachgelagerten Geschäfts in der medizinischen Marihuanabranche. Das Unternehmen besitzt eine Wandelschuldverschreibung, die zu 54 Prozent des Eigenkapitals von HolyCanna, einem Lizenzinhaber für den Anbau und die Aufzucht in Israel, konvertiert werden kann, und richtet sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb strategischer Aktiva in der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette - zunächst in Israel und Deutschland.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von FSD Pharma hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den hierin dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und FSD Pharma ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Kontaktinformationen:

Zeeshan Saeed, President, Gründer und Director, FSD Pharma Inc.

E-Mail:zeeshan@fsdpharma.com

Telefon: +1 (416) 854-8884

Investor Relations:

Email: ir@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Media Relations:

Nic Johnson

Email: nic.johnson@russopartnersllc.com

Tel: (212) 845-4242

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46555

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46555&tr=1

