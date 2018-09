IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma expandiert auf jamaikanischen Markt und gründet FSD Jamaica

Weitere Suchergebnisse zu "FSD Pharma":

FSD Pharma expandiert auf jamaikanischen Markt und gründet FSD Jamaica

Toronto, CNW, 13. September 2018. FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE, OTC: FSDDF, FRA: 0K9) (FSD oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen seiner internationalen Expansionspläne beabsichtigt, eine strategische Partnerschaft auf dem jamaikanischen Cannabismarkt einzugehen. FSD hat per 10. September 2018 eine Absichtserklärung mit JJAMACANN Inc. (JJAMACANN) hinsichtlich der Bildung eines Joint Ventures namens FSD Jamaica (FSD Jamaica) unterzeichnet. FSD Jamaica geht davon aus, mit Natures Purest Limited (NPL), einem jamaikanischen Unternehmen mit einer Anbaulizenz und bestehenden Betrieben in Jamaika, vor Ort eine Partnerschaft einzugehen.

Wir freuen uns, mit einem erstklassigen und fachkundigen Team an lokalen Experten und Unternehmern mit einer umfassenden Erfahrung beim Anbau von Cannabis zusammenzuarbeiten. Jamaika hat in den vergangenen 50 Jahren einige der besten Cannabissorten hervorgebracht. FSD Jamaica beabsichtigt, von den idealen Klima- und Bodenbedingungen auf dem Grundstück von NPL und den umliegenden Gebieten zu profitieren, um Cannabis, Hanf und Cannabinoidprodukte von höchster Qualität zu produzieren. FSD Jamaica befindet sich in einer günstigen Lage, um bis 2019 erstklassige jamaikanische Markenprodukte zur medizinischen und Freizeitanwendung auf den Markt zu bringen, sagte Anthony Durkacz, Director von FSD.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird FSD Jamaica ein Versuchszentrum für die Entwicklung einer Cannabis- und Cannabinoid- (CBD)-Genetik entwickeln, die für den Anbau in Jamaika geeignet ist, wobei die Absicht darin besteht, eine Genetik- und Samendatenbank innovativer Cannabis- und Hanfprodukte für den jamaikanischen und kanadischen Markt zu erstellen.

NPL war das zweite Unternehmen, dem eine Anbaulizenz in Jamaika erteilt wurde. Es hat seinen Sitz in den wunderschönen Bergen von Ulster Springs Trelawny und sein Grundstück verfügt über kristallklares Quellwasser inmitten zahlreicher landwirtschaftlicher Kulturen und erfahrener Arbeitskräfte. Die gemeinsame Genetikbibliothek von FSD Jamaica und NPL wird die Zucht von Pflanzen mit hohem THC- und CBD-Gehalten ermöglichen, die mittels medizinischer Extraktionsverfahren kultiviert werden. Diese strategische Partnerschaft ergänzt das Geschäftsmodell von FSD, medizinische Produkte von höchster Qualität herzustellen, sagte Herr Durkacz ferner.

FSD Pharma ist durch seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft FV Pharma ein lizenzierter Hersteller (Licensed Producer) von Marihuana gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR), nachdem es am 13. Oktober 2017 seine Anbaulizenz erhalten hat. Die Aufgabe des Managements von FV Pharma, das seinen Hauptsitz in der ehemaligen Kraft-Anlage in Cobourg (Ontario) hat, die etwa eine Autostunde von Toronto entfernt ist, besteht darin, die Einrichtung zur größten Indoor-Cannabishydrokultur der Welt zu machen. FV Pharma beabsichtigt, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche auseinanderzusetzen, einschließlich des Anbaus, der Verarbeitung, der Herstellung, Extrakte sowie der Forschung und Entwicklung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf die Geschäftsziele des Unternehmens beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

