IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma erhält die erste Lieferung von Cantab-Anlagen mit der Kapazität, ca. 1.500.000 Tabletten pro Tag zu produzieren

: FSD Pharma erhält die erste Lieferung von Cantab-Anlagen mit der Kapazität, ca. 1.500.000 Tabletten pro Tag zu produzieren

Toronto, 25. September 2018 - FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE) (OTC: FSDDF) (FRA: 0K9) (FSD Pharma oder das Unternehmen), das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. ein lizenzierter Hersteller im Sinne der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations [Richtlinien für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke] ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Lieferung von Produktionsanlagen in seinem Werk in Cobourg von Canntab Therapeutics Limited (CSE:PILL) (Canntab), einem Marktführer auf dem schnell wachsenden Cannabis-Tablettenmarkt, erhalten hat. Die Produktionsanlage besteht aus einer vollwertigen GMP [Good Manufacturing Practices] -Hochleistungs-Tablettenpresse, die in der Lage ist, mehr als 1.500.000 Tabletten pro Tag zu pressen, sowie Mischanlagen, großtechnische Verarbeitungs- und Trocknungsanlagen sowie Verpackungsanlagen.

Jeffrey Renwick, der Chief Executive Officer von Canntab, erklärte: Mit dieser ersten Lieferung von Produktionsanlagen im Werk Cobourg können wir mit dem Aufbau unserer Produktionsfläche in Zusammenarbeit mit FSD Pharma beginnen. Wir gehen davon aus, dass die Herstellung unserer Suite neuartiger oraler Cannabisdosis-Plattformen, einschließlich Gelkapseln und Tabletten, ernsthaft beginnen wird.

Zeeshan Saeed, der Executive Vice-President und Direktor von FSD Pharma, fügte hinzu: Wir freuen uns, dass Canntab so schnell die Einrichtung seiner Produktionsstätte in unserem Unternehmen vorantreibt. Auch wir sind dabei, in Zusammenarbeit mit Auxly in Cobourg eine eigene, zusätzliche Produktionskapazität von 220.000 ft2 [ca. 20.440 m2] aufzubauen. Dies ist wirklich eine aufregende Zeit bei FSD Pharma.

FSD Pharma und Canntab hatten bereits die Unterzeichnung eines endgültigen Kooperations- und Gewinnbeteiligungsabkommens (das Abkommen) mit Wirkung zum 17. September 2018 angekündigt. Im Rahmen des Abkommens wird FSD Pharma Canntab beim Erwerb einer Lizenz zur Verarbeitung und zum Verkauf von Cannabisprodukten gemäß dem Cannabis Act (die Lizenz) unterstützen und Canntab Raum in seiner Einrichtung (die FSD Facility) zur Verfügung stellen, die sich nur eine Stunde östlich von Toronto in Cobourg, Ontario, befindet (die Transaktion).

FSD Pharma wird Canntab eine Fläche von bis zu 10.000 ft2 [ca. 930 m2] in der FSD-Fabrik (die Canntab-Flächen) zur Verfügung stellen. Canntab wird auf eigene Kosten eine eigene Produktionsstätte innerhalb der größeren FSD-Fabrik errichten und installieren, die in Übereinstimmung mit den Good Manufacturing Practices arbeitet. In dieser Produktionsstätte wird Canntab eine Reihe neuartiger oraler Cannabisdosis-Plattformen, einschließlich Gelkapseln und Tabletten, und andere Arten von Produkten auf Cannabisbasis, einschließlich Schlafmittel und Schmerzmittel (die Canntab-Produkte), herstellen.

FSD Pharma und Canntab sehen enorme Chancen im Angebot von Cannabis-Tabletten in pharmazeutischer Qualität, da viele Ärzte es ablehnen, geräuchertes Cannabis als Lösung für die gesundheitlichen Probleme der Patienten zu verschreiben. Die Räumlichkeiten von Canntab sind für die Belieferung kanadischer und internationaler Märkte wie Australien und Deutschland bestimmt, die Cannabis legal zulassen. FSD Pharma wird mit Canntab bei der Vorbereitung der notwendigen Unterlagen für einen Antrag von Canntab an Health Canada zusammenarbeiten, um die den Räumlichkeiten von Canntab zukommende Lizenz zu erhalten. Insbesondere wird FSD Pharma bei den folgenden Aspekten des Antrags helfen:

a) die Erstellung oder Koordination der Erstellung aller Antragsunterlagen;

b) Beschaffung aller notwendigen externen Berater, die zur Vorbereitung des Antrags erforderlich sind; und

c) Kommunikation mit Health Canada während des gesamten Antragsverfahrens.

Unter Berücksichtigung der Dienstleistungen von FSD Pharma wird Canntab FSD Pharma im Zusammenhang mit dem Verkauf der Canntab-Produkte bestimmte Lizenz- und Gewinnbeteiligungsrechte gewähren. Canntab wird FSD Pharma 50% der Gewinne zur Verfügung stellen, die Canntab aus dem Einzelhandelsverkauf von Canntab-Produkten über Kanäle erhält, die von FSD Pharma eingerichtet wurden, und FSD Pharma ist berechtigt, 50% der Gewinne aus dem Verkauf der Canntab-Produkte durch FSD Pharma einzubehalten. Darüber hinaus zahlt Canntab FSD Pharma eine Lizenzgebühr von 3,5% des Verkaufspreises von Canntab für alle Canntab-Produkte, die in den Räumlichkeiten von Canntab hergestellt und von dort verkauft werden. Canntab kann auch das Öl kaufen, das es für die Canntab-Produkte von FSD Pharma benötigt.

Über FSD Pharma

FSD Pharma besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. eine Lizenz zur Herstellung von Marihuana im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR), die ursprünglich am 13. Oktober 2017 erteilt wurde. Der Hauptsitz befindet sich in der ehemaligen Fabrik der Firma Kraft in Cobourg, Ontario, etwa eine Autostunde von Toronto entfernt. Die Aufgabe der Geschäftsleitung von FSD Pharma besteht darin, die Anlage in die größte hydroponische Indoor-Cannabisanlage der Welt zu verwandeln. FSD Pharma beabsichtigt, alle rechtlichen Aspekte der Cannabisindustrie zu berücksichtigen, einschließlich Anbau, Verarbeitung, Herstellung, Extrakte sowie Forschung und Entwicklung. Bitte besuchen Sie www.fsdpharma.com für weitere Informationen.

Über Canntab

Canntab Therapeutics Limited ist ein kanadisches Unternehmen für die orale Cannabis-Dosierung und -Formulierung mit Sitz in Markham, Ontario, das sich mit der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher pharmazeutischer Formulierungen von Cannabinoiden beschäftigt. Canntab hat eine eigene Technologie entwickelt, um standardisierten medizinischen Cannabisextrakt aus selektiven Stämmen in einer Vielzahl von pharmazeutischen Dosierungen mit verlängerter/Depot-Wirkung für therapeutische Zwecke zu liefern. Einfach ausgedrückt, Canntab's Mission ist es, das Medizinische in medizinisches Cannabis hinein zu tun!

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Canntab Therapeutics Limited-

Richard Goldstein, CFO

Office: 416 957-6303

-

Email: thomas.fairfull@fvpharma.com

Email: info@canntab.ca -

FSD Pharma Inc.

Thomas Fairfull, CEO & President

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44690

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44690&tr=1

