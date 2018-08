IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma Inc. gibt Bestellung von Dr. Raza Bokhari zum neuen Director bekannt

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.



: FSD Pharma Inc. gibt Bestellung von Dr. Raza Bokhari zum neuen Director bekannt

TORONTO, 2. August 2018 /CNW/ - FSD Pharma Inc. (FSD oder das Unternehmen) (CSE:HUGE) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Raza Bokhari mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Dr. Bokhari ist derzeit Chairman & CEO von PCL, einem internationalen Anbieter von Diagnostika für das Drogen-Screening und das Monitoring von verschreibungspflichtigen Opioiden, einschließlich Designer-Drogen und synthetische Cannabinoide. Darüber hinaus ist er geschäftsführender Gesellschafter der Firma RBx Capital, LP. Als Preisträger des vom Philadelphia Business Journal verliehenen 40 under 40 Award, der vom Arzt zum Unternehmer wurde, hat Dr. Bokhari in den vergangenen Jahren hervorragende Kenntnisse in Bezug auf die Gründung und Förderung von Unternehmen im Bereich Life Sciences und Gesundheitsvorsorge erworben. Er ist in der Entwicklung kreativer Konzepte, der Umsetzung von Programmen und der Gründung strategischer Allianzen bestens bewandert. Als erfahrener Change Agent mit mehreren Jahren Know-how in Betriebsgründung und Turnaround-Management weiß er, wie man finanziell angeschlagene Unternehmen wieder auf Erfolgskurs bringt. Dr. Bokhari ist sich der besonderen Rolle bewusst, die Private Equity-Fonds, Venture Capital und Fremdfinanzierungen in der Umsetzung von wachstumsfördernden Trends im Gesundheitswesen und in der Krebsdiagnostik und -therapeutik spielen.

Wir heißen Dr. Bokhari als erfahrenen Experten der internationalen Pharmabranche im Board of Directors von FSD herzlich willkommen. Gleichzeitig danken wir Herrn Donal Carroll, unserem derzeitigen CFO, für seine Verdienste als Board-Mitglied. Nach aktuellem Unternehmensrecht hat Herr Carroll seine Funktion zurückgelegt, um Dr. Bokhari als unserem neuesten Mitglied Platz im Board einzuräumen, erklärt Thomas Fairfull, President und Chief Executive Officer von FSD. Ich freue mich darauf, mit diesen beiden erfahrenen und begnadeten Experten in ihren neuen Funktionen zusammenzuarbeiten, meint Herr Fairfull weiter.

In Anerkennung seines Engagements und seiner Begeisterung für innovatives Unternehmertum wurde Dr. Bokhari von der Fox School of Business and Management der Temple University im akademischen Jahr 2001-2002 zum Entrepreneur in Residence nominiert. Im Oktober 2004 kürte das Philadelphia Business Journal (PBJ) Dr. Bokharis Firma Parkway Clinical Laboratories (PCL) zu einem der drei beliebtesten Arbeitnehmer unter den Klein- und Mittelbetrieben im Großraum Philadelphia. Im Jahr 2001 erwarb Dr. Bokhari das finanziell angeschlagene Unternehmen Lakewood Pathology Associates (LPA). Während er bis Mai 2007 als President und CEO des Unternehmens fungierte, verzehnfachte dieses seinen Umsatz, erweiterte seinen Kundenstamm auf über 25 Staaten und schuf mehr als hundert neue Arbeitsplätze in der Region. Im Juni 2005, 2006 und 2007 wurde LPA vom PBJ außerdem zu einem der 25 wachstumsstärksten Betriebe in South Jersey gekürt. In Jahr 2006 wurde LPA unter die 100 wachstumsstärksten Unternehmen der Region (Philadelphia 100®) gereiht. Im Mai 2006 verkaufte Dr. Bokhari LPA an einen in Chicago ansässigen PE-Fonds (Water Street Healthcare Partners). Das Unternehmen erhielt eine Eigenkapitalbeteiligung von 50 Millionen Dollar und verbuchte eine interne Kapitalverzinsung (IRR) von 3.684 % (EBITDA x 8,3). Im Juli 2008 leitete Dr. Bokhari die Fusion von PCL mit Rosetta Genomics (ROSG), einem international tätigen F&D-Unternehmen im Biotech-Sektor und Vorreiter der MikroRNA-Revolution in der Krebsdiagnostik und gezielten Therapeutik. Die Fusion, durch die Rosetta bei seinen globalen Vermarktungsmaßnahmen unterstützt werden sollte, brachte eine interne Kapitalverzinsung (IRR) von 137 % (EBITDA x 27).

Im April 2016 wurde Dr. Bokhari zum Mitvorsitzenden der 100 Millionen Dollar teuren Centennial Campaign in Gedenken an das hundertjährige Bestehen der Fox School of Business an der Temple University bestellt. Bei Antritt leistete er einen Führungsbeitrag in Höhe von 1 Million Dollar. Davor hatte er der Temple University im November 2006 einen Betrag von 1 Million Dollar gestiftet. In Anerkennung seiner Verdienste um die Temple University und seiner Bemühungen zur Förderung des Unternehmertums in der Region und darüber hinaus wurde der Komplex, in dem das Fox Business Innovation & Entrepreneurship Institute untergebracht ist, als Raza Bokhari Innovation & Entrepreneurship Suite benannt.

Dr. Bokhari wird von PE-Fonds und VC-Fonds mit Veranlagungen in Life Science/Biotech-Firmen bzw. Gesundheitsdienstleister häufig als Berater für Due-Diligence-Prüfungen beauftragt. Er wurde von regionalen, nationalen und internationalen Medien-Outlets und Tageszeitungen interviewt, die auch Reportagen über ihn als Branchenexperte und Führungsperson im kommunalen Bereich veröffentlicht haben. Dr. Bokhari trat außerdem als Referent bei Fachorganisationen und Forschungsinstituten, wie z.B. dem US Congressional Caucus am Capitol Hill in Washington DC, in Erscheinung.

Dr. Bokhari hat einen akademischen Grad als Doktor der Medizin vom Rawalpindi Medical College der University of Punjab und ein Executive MBA-Diplom von der Fox School of Business & Management der Temple University. Nähere Informationen zu Dr. Bokhari finden Sie auf www.razabokhari.com.

Über FSD Pharma Inc. (CSE:HUGE) (OTC:FSDDF)

FSD Pharma verfügt durch seine Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. über eine Herstellerlizenz für Marihuana nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations), die ursprünglich am 13. Oktober 2017 gewährt wurde. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft Cobourg, Ontario - rund eine Autostunde von Toronto entfernt - aus hat sich die Unternehmensführung von FSD Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FSD Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsdpharma.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Gründung eines M&A-Gremiums beziehen. Es besteht keine Gewähr für den Abschluss einer M&A-Transaktion bzw. für die Rahmenbedingungen oder den Zeitplan für eine solche Transaktion. M&A-Transaktionen sind an eine Reihe von Bedingungen, wie z.B. Due-Diligence-Prüfungen und Einwilligungen Dritter, geknüpft. Transaktionen dieser Art sind außerdem mit einer Reihe von Risiken behaftet, zu denen auch der Mitbewerb anderer Unternehmen zählt, und die insbesondere in der öffentlichen Berichterstattung von FSD beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen

Thomas Fairfull

Chief Executive Director, FSD Pharma Inc.

Tel: (905) 686-7079

thomas.fairfull@fvpharma.com

Kontaktdaten

Investor Relations

E-Mail: IR@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Quelle: FSD Pharma Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

