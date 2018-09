IRW-News: FSD Pharma Inc.: Die Aktien von FSD Pharma wurden in den OTCQB Venture Market hochgestuft

Weitere Suchergebnisse zu "FSD Pharma":

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.



: Die Aktien von FSD Pharma wurden in den OTCQB Venture Market hochgestuft

TORONTO, 19. September 2018 - FSD Pharma Inc. (FSD Pharma oder das Unternehmen) (CSE: HUGE) (FRA: 0K9) hat heute bekannt gegeben, dass seine nachrangigen Stimmrechtsaktien hochgestuft wurden und ab sofort im OTCQB Venture Market (OTCQB) unter dem Börsensymbol FSDDF gehandelt werden. Daneben notieren die nachrangigen Stimmrechtsaktien des Unternehmens auch weiterhin an der Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol HUGE und an der Börse Frankfurt (FRA) unter dem Börsensymbol 0K9.

Wir freuen uns außerordentlich, dass unsere Aktien für ein Listing im OTCQB Venture Market, in dem US-amerikanische und internationale Startup- und Jungunternehmen vertreten sind, hochgestuft wurden. Dieses neue Listing bietet US-Anlegern die Möglichkeit, auch weiterhin an der Entwicklung und am Wachstum unseres Unternehmens auf internationaler Ebene teilzuhaben, erklärt Zeeshan Saeed, EVP und Director von FSD Pharma. US-Anleger können nun Aktienkurse und Marktinformationen des Unternehmens in Echtzeit unter www.otcmarkets.com abfragen und sind immer über die aktuellsten Neuigkeiten und Entwicklungen informiert.

Über FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9)

FSD Pharma ist über seine 100 %-ige Tochtergesellschaft FV Pharma ein lizenzierter Marihuanaproduzent nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations). Die entsprechende Aufzuchtlizenz wurde am 13. Oktober 2017 gewährt. Von seinem Firmensitz am ehemaligen Betriebsgelände von Kraft Cobourg, Ontario aus, der rund eine Autostunde von Toronto entfernt liegt, hat sich die Unternehmensführung von FV Pharma zum Ziel gesetzt, die Anlage zu einem der weltweit größten Indoor-Betriebe für die hydroponische Aufzucht von Cannabis umzugestalten. FV Pharma hat die Absicht, sich mit allen rechtlichen Aspekten der Cannabisbranche - einschließlich der Aufzucht, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie der Forschung & Entwicklung - auseinanderzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen

Anthony Durkacz, Director

E-Mail: anthony@firstrepubliccapital.com

Telefon: (416) 720-4360

Kontaktdaten

Investor Relations

E-Mail: IR@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

