IRW-News: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet Vertrag mit globaler B2B-Versorgungsplattform in China

IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet Vertrag mit globaler B2B-Versorgungsplattform in China

First Global unterzeichnet Vertrag mit globaler B2B-Versorgungsplattform in China

7. Februar 2017 TSX Venture Exchange: FGD Frankfurter Wertpapierbörse: 1G5

TORONTO - First Global Data Limited (First Global" oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit eGTCP.



com, einer chinesischen Plattform, die von Great Tao E-Commerce Holdings Co. Ltd. (eGTCP) betrieben wird, eine Vereinbarung über die Erbringung von grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsdiensten abgeschlossen hat.

eGTCP, eine führende integrierte E-Commerce Serviceplattform im B2B-Bereich für die weltweite Versorgungskette, gilt als kleine Version von Alibaba. Das umfangreiche Produktpaket von eGTCP wird unter dem Namen Gate to China vertrieben. eGTCP betreibt eine Plattform für den Zwischenhandel im B2B-Markt, die Anbieter verschiedener Waren aus ganz China mit Käufern weltweit verbindet.

2016 verzeichnete eGTCP deutliches Wachstum, nachdem die Plattform mehr als 15.000 Anbieter gewinnen konnte.

eGTCP ist ein wichtiger strategischer Partner für First Global. eGTCP ist ein dynamisches Unternehmen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, mehr und mehr gewerbliche Abnehmer weltweit zu erreichen. Dank unserer globalen Reichweite, unseres strategischen Partnerschaftsmodells und unserer international konformen Zahlungsmöglichkeiten können wir Mehrwert schaffen und neue Umsatzquellen im B2B-Marktsegment erschließen. Dies ist zwar Neuland für First Global, aber wir sind der Ansicht, dass der B2B-Markt dem Unternehmen in Zukunft beachtliche Einnahmen erbringen wird, sagte Nayeem Alli, CFO von First Global.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit eGTCP. China dominiert den E-Commerce-Markt. Der B2B-Bereich ist groß und wachstumsstark und dieser Vertrag ist ein weiterer bedeutender Schritt in der Entwicklung von First Global. Wir haben uns in der Vergangenheit in erster Linie auf Gelegenheiten in den P2P- und B2C-Bereichen konzentriert und freuen uns, nun unter Beweis zu stellen, dass wir den B2B-Märkten rund um den Globus Dienste anbieten können, während wir uns zu einem umfassenden globalen FINTECH-Unternehmen entwickeln, sagte Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global.

Über Great Tao E-Commerce eGTCP.com

Zhejiang Great Tao E-Commerce Holdings Co., Ltd, (Great Tao) wurde 2015 in der Küstenstadt Ningbo, Heimat des weltweit viertgrößten Hafens, gegründet. Das Unternehmen ist eine treibende Kraft hinter der Entwicklung eines ethischen Rahmenwerks für den internationalen Handel, um die Häufigkeit, Sicherheit und Effizienz von Handelsgeschäften zu verbessern. Das Unternehmen hat mit Niederlassungen in Ningbo, Hangzhou, Qingdao, Changsha und Hong Kong eine hohe Reichweite im In- und Ausland. Seine Servicegebiet erstreckt sich über Nordamerika, Europa, den Nahen Osten, Afrika, die ASEAN-Staaten, Indien und Australien. eGTCP ist die führende integrierte E-Commerce Serviceplattform im B2B-Bereich für die weltweite Versorgungskette, die von Great Tao betrieben und weiterentwickelt wird. Die Plattform beruht auf der Errichtung einer digitalen Vertrauensbasis und bietet über seine Partner ein umfassendes Serviceangebot: u.a. die Zusammenführung von Aufträgen (Order Matching), Kreditauskünfte, Handelsfinanzierungen, Risikomanagement, Exportagenturen, Logistik, Kreditabsicherung und andere verbundene Handelsdienstleistungen für die Anbieter und Käufer.

Über First Global:

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Zahlungen in den P2P-, B2C- und B2B-Bereichen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Andre Itwaru Chairman & Chief Executive Officer Telefon: 416.504.3813 Fax: 416.504.7092 E-Mail: ir@firstglobaldata.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden, werden von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichten, die regelmäßig bei der Wertpapierbehörde von Ontario und anderen Regulierungsbehörden einzureichen sind, im Detail beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38826 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38826&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32037R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.