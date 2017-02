IRW-News: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet MOU zur Einführung seiner Services in Bangladesch

IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet MOU zur Einführung seiner Services in Bangladesch

First Global unterzeichnet MOU zur Einführung seiner Services in Bangladesch

1. Februar 2017------ TSX Venture Exchange: FGD Frankfurter Wertpapierbörse: 1G5

TORONTO - First Global Data Limited (First Global" oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem strategischen Partner Aamra Payment Solutions, einer Sparte der Aamra Group (Aamra), eine Absichterklärung (Memorandum of Understanding; MOU) über die Einführung seiner mobilen Zahlungsdienste in Bangladesch unterzeichnet hat.





Aamra hat eine bedeutende Präsenz im Markt in Bangladesch und hält mit über 14.000 aktiven Point-of-Sales-(POS)-Terminals einen Marktanteil von 75 %. Die von Aamra entwickelten Lösungen sind die bervorzugte Wahl von 14 der 17 führenden Banken und Finanzinsitute in Bangladesch.

Die Bangladesch-Initiative mit Aamra sieht die flächendeckende Einführung der mobilen Geldbörse in Bangladesch - einschließlich eines Vernetzungssystems und Marktplatzes, die es den Verbrauchern ermöglichen, verschiedene Waren und Dienstleistungen mit ihren Mobiltelefonen zu kaufen - vor. Das Modell ähnelt dem in Indien eingesetzten Konzept des Unternehmens. Aamra und das Unternehmen werden zusammenarbeiten, um strategische Partner wie Banken oder Telekommunikationskonzerne zu gewinnen und den aktuellen Kundenstamm von Aamra zu durchdringen.

Aamra ist ein führendes Unternehmen im Technologiebereich in Bangladesch. Dank ihres etablierten POS-Netzwerkes und ihrer Beziehungen zum Bankensektor wird eine schnelle Durchdringung des Marktes in Bangladesch möglich sein, um profitable Umsätze zu erwirtschaften, sagte Nayeem Alli, Chief Financial Officer von First Global.

Wir freuen uns sehr, Aamra als unseren strategischen Partner für die Einführung unserer mobilen Zahlungslösungen in Bangladesh gewonnen zu haben. Unser Modell hat sich in Indien bewährt, wo wir weiter bedeutendes Wachstum verzeichnen. Wir rechnen dank dieser wichtigen strategischen Partnerschaft mit einer schnellen Durchdringung des Marktes in Bangladesch. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie, meinte Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global.

Über First Global:

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Peer-to-Peer-Zahlungen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Über Aamra: Aamra ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen, das dem Bankensektor seit nahezu dreißig Jahren die fortschrittlichsten und innovativsten Hardware-, Software- und Verbindungslösungen bietet. Aamra steht für Spitzenleistung und genießt aufgrund seines beispielhaften Services, der sich dank des talentierten und kompetenten Personals des Unternehmens auch stets verbessert, das Vertrauen aller führenden in- und ausländischen Banken. Aamra lieferte im Laufe der Jahre stets umfassende IT-Lösungen und -Services: u.a. Systemintegration, IT-System-Outsourcing, Kernbankensoftware, Vermittlungs- und Netzwerklösungen, Lieferung, Implementierung und Wartung. Als ein wichtiger Akteur in der IT-Branche hat Aamra sein Geschäftsmodell durch die sorgfältige Analyse der sich abzeichnenden Markttrends im Asien-Pazifik-Raum im Laufe der Zeit entwickelt. Aamra investiert in Leistungsfähigkeit und Technologie, was auf Grundlage des den Kunden gebotenen Mehrwerts nachhaltiges und langfristiges Wachstum und Rentabilität sicherstellt. Das Hauptaugenmerk von Aamra ist auf die konsequente Einführung der neuesten Produkte gerichtet. Gleichzeitig stellt Aamra die Kundenbetreuung in den Vordergrund, während es neue Horizonte erkundet, um seinen Kunden, dem wertvollsten Gut des Unternehmens, neuere und bessere IT-Lösungen anbieten zu können. Mit zunehmender Größe des Unternehmens verspricht Aamra, seinen Kundenstamm mit bahnbrechenden technischen Dienstleistungen zu unterstützen, die zum ersten Mal in der Geschichte dieser Branche in Bangladesch auf die Verbesserung der Effizienz der betrieblichen Abläufe seiner Kunden ausgerichtet sind.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Andre Itwaru Chairman & Chief Executive Officer Telefon: 416.504.3813 Fax: 416.504.7092 E-Mail: ir@firstglobaldata.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden, werden von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichten, die regelmäßig bei der Wertpapierbehörde von Ontario und anderen Regulierungsbehörden einzureichen sind, im Detail beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38776 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38776&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32037R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.