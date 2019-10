IRW-News: FE Limited : Die Royaltyeinnahmen für Deception Hill stiegen um das 2,5-fache im 3. Quartal an

IRW-PRESS: FE Limited : Die Royaltyeinnahmen für Deception Hill stiegen um das 2,5-fache im 3. Quartal an

Highlights:

- Lizenzgebühr (Royalty) für das Septemberquartal beträgt 646.000 Dollar

30. Oktober 2019 - Fe Limited (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) freut sich mitteilen zu können, dass die Eisenerz-Lizenzgebühr (Royalty) für das Septemberquartal von Mineral Resources Ltd (ASX: MIN) für seinen in der Eisenerzmine Deception durchgeführten Abbau gegenüber dem Juniquartal um das 2,5-fache gestiegen ist und somit 645.775 $ erhalten hat.

FEL hält eine 1,5% Dry Metric Tonne, FOB Royalty (Evanston Iron Ore Royalty) in Bezug auf M77/1259, die sich etwa 20 km nördlich der Windarling-Mine befindet.



Die Evanston Iron Ore Royalty Area befindet sich in der südlichen Provinz Yilgarn Iron in Westaustralien.

Tony Sage, Non-Executive Chairman, kommentierte die erhöhte Lizenzzahlung so: "Die deutliche Erhöhung der Lizenzzahlung für das Septemberquartal gibt dem Unternehmen die Flexibilität, seine Bohraktivitäten beim zukünftigen Projekt Hillside auszubauen".

Mit freundlichen Grüßen

FE LIMITED

Tony Sage

Non-Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Investor Relations

61 8 6181 9793

ir@felimited.com.au

Fe Limited ABN: 31 112 731 638

32 Harrogate St, West Leederville, Western Australia 6007

Tel.: +61 8 6181 9793

E-Mail: admin@felimited.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49267

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49267&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000FEL1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.