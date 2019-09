IRW-News: FE Limited : FE Limited: Hochgradige Eisenerzergebnisse von Konzessionsgebiet Strelley im Norden von Pilbara

IRW-PRESS: FE Limited : FE Limited: Hochgradige Eisenerzergebnisse von Konzessionsgebiet Strelley im Norden von Pilbara

Höhepunkte:

- Hochgradige Gesteinssplitterergebnisse für Eisen in Konzessionsgebiet Strelley (E45/4735)

- Proben direkt entlang des Streichens des bereits zuvor abgebauten Projekts Atlas Abydos entnommen

- Hochgradige Gesteinssplitter beinhalten:

- ST002: 61,3 % Fe, 3,97 % SiO2, 0,72 % Al2O3, 0,012 % P, 0,034 % S, 7,39 % Glühverlust (LOI)

- ST003: 58,1% Fe, 3,6 % SiO2, 1,38 % Al2O3, 0,152 % P, 0,008 % S, 11,21 % Glühverlust (LOI)

- In der Nähe einer bestehenden Infrastruktur

- Erweiterung der mineralisierten Lithologie, die Interpretationen zufolge vom VMS-Projekt Sulphur Springs von VentureX in die südöstliche Ecke des Konzessionsgebiets weiterverläuft

- Anschließende Feldarbeiten für die Woche des 9. September 2019 geplant

05. September 2019 - Fe Limited (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) hat vor Kurzem eine Earn-in-Vereinbarung mit Macarthur Minerals Limited (Macarthur) über 18 Konzessionsgebiete in der Region Pilbara, die von südlich von Nullagine bis nördlich von Pilgangoora reichen, abgeschlossen.



Die Liegenschaft ist vielversprechend hinsichtlich Lithium, Gold, Kupfer, Basismetallen und Eisenerz und es gibt viele bekannte Lagerstätten innerhalb und in der Nähe der Liegenschaft und dem östlichen Pilbara-Gebiet im Allgemeinen

Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Erkundungsreise, einschließlich einer Besichtigung von Strelley (E45/4735), wurden Proben vom Ausbiss BIF entnommen, der entlang des Streichens des bereits zuvor abgebauten Projekts Atlas Abydos weiterverläuft (Standortkarte siehe Abbildung 1). Zwei Proben wurden von eisenreichen Ausbissen einer gebänderten Eisenformation entnommen, wobei beide bedeutsame Ergebnisse lieferten (Ergebnisse und Koordinaten siehe Abbildungen 2 und 3 sowie Tabelle 1).

Abb. 1: Standortkarte der Proben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48770/0403 - Strelley Project Announcement3_de_PRcom.001.jpeg

Abb. 2: Foto von ST002

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48770/0403 - Strelley Project Announcement3_de_PRcom.002.jpeg

Abb. 3: Foto von ST003

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48770/0403 - Strelley Project Announcement3_de_PRcom.003.jpeg

Tab. 1: Standorte und Ergebnisse der Proben

STRELLEY

Analyseergebnisse der Gesteinssplitter

PROBEBreite Länge Al2OFe MgO Mn P S SiO2LOI

3

% % % % % % % %

ST002 21° 7 119° 8 0,7261,30,010,040,010,033,977,39

33,02 14,99 7 2 4

S O

ST003 21° 7 119° 8 1,3858,10,050,090,150,003,6 11,21

30,83 15,50 1 9 2 8

S O

Darüber hinaus zeigt eine Luftaufnahme der geologischen Kartierung und Fotografie in der südöstlichen Ecke des Konzessionsgebiets eine Fortsetzung des Markierungshornsteins, der neben dem mineralisierten, zutage tretenden Letten (Oberflächenstruktur der Mineralogie des VMS-Muttergesteins) bei der Lagerstätte Sulphur Springs von VentureX im Süden vorgefunden wurde.

Die Feldarbeiten wurden konzipiert, um in der Woche des 9. September 2019 nach Letten oder Anzeichen einer ähnlichen Mineralisierung innerhalb von E45/4735 zu suchen.

Non-Executive Chairman Tony Sage sagte: Dies sowie die kürzlich erfolgte Bekanntgabe der hochgradigen Kupferergebnisse durch das Unternehmen sind für unsere Aktionäre äußerst aufregend. Außerdem befindet sich dieses Gebiet in unmittelbarer Nähe der bestehenden Infrastruktur von Atlas Iron.

Mit freundlichen Grüßen

FE LIMITED

Tony Sage

Non-Executive Chairman

ENDE

Board of Directors:

Tony Sage

Non-Executive Chairman

Mark Hancock

Executive Director

Nicholas Sage

Non-Executive Director

Kontakt:

www.felimited.com.au

32 Harrogate St, West Leederville

Western Australia 6007 Australia

Telephone +61 8 6181 9793

Email ir@felimited.com.au

Fe Limited ist ein in Australien ansässiges Explorations- und Erschließungsunternehmen für Mineralressourcen.

KOMPETENTE PERSON

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Olaf Frederickson zusammengestellt wurden. Herr Frederickson ist ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und verfügt über ausreichend Erfahrung, wie sie für die hier dargestellte Art der Mineralisierung und die Lagerstättenart und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten nötig sind, um ihn als kompetente Person gemäß der Definition der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der JORC Code) zu qualifizieren. Herr Frederickson ist Berater von Fe Limited und stimmt zu, dass die Explorationsergebnisse in der bestehenden Form und im jeweiligen Kontext in den Bericht aufgenommen werden.

Die Originalmeldung finden Sie hier: https://www.asx.com.au/asxpdf/20190905/pdf/4487ydp5dc1knl.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48770

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48770&tr=1

