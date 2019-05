IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Das Hochleistungssportlabor Binovi in Honduras wird in diesem Jahr durch das Engagement von Gilberto Gonzalez von der Elite Athletes Performance und Eyecarrot Innovations Corporation in Miami gestartet

IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.



: Das Hochleistungssportlabor Binovi in Honduras wird in diesem Jahr durch das Engagement von Gilberto Gonzalez von der Elite Athletes Performance und Eyecarrot Innovations Corporation in Miami gestartet

22. Mai 2019 - (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) Eyecarrot Innovations Corp. gab heute seine Partnerschaft mit dem High Performance Athletic Center Binovi bekannt, das noch in diesem Jahr in La Ceiba, Honduras, eröffnet wird. Das Zentrum soll sich der sportlichen Entwicklung der honduranischen Jugend innerhalb der Gesellschaft widmen und den Jugendlichen über Binovis Sports Vision Plattform Zugang zu Hochleistungs- und Sehtrainings für den Sport bieten.

In den Kommunen in ganz Honduras gibt es viele talentierte Athleten. Aus meiner Erfahrung als Hochleistungstrainer weiß ich, dass es in der Vergangenheit an der richtigen Unterstützung zur Förderung der Talente gemangelt hat. Es ist ermutigend zu sehen, wie Eyecarrot mit verschiedenen Gruppen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um unseren Jugendlichen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, sagte Gilberto Gonzalez, Sportpsychologischer Experte im Leistungssport von Elite Athletes Performance.

Die Schaffung dieses Sportzentrums wird der lokalen Bevölkerung umfassende Sportförderprogramme bieten. Dies schließt den Zugang zu den Produkten und die Unterstützung von kommunalen Organisationen ein, die den Jugendlichen Sport und körperliche Aktivitäten bieten. Das Binovi High Performance Sports Lab wird unter Berücksichtigung der Umwelt und der Zukunft der örtlichen Gemeinde entwickelt.

Wir bei Eyecarrot geben voller Stolz unser Versprechen bekannt, mit der Eröffnung des Binovi High Performance Lab in Honduras den Jugendlichen vor Ort eine zielgerichtete und überzeugende sportliche Vision zu vermitteln. Der Nutzen für die Gemeinschaft geht über den Sport hinaus, da sich diese Art von Sehleistungstraining auch positiv auf die Leistungen im Klassenzimmer auswirken wird, erklärte der CEO und Gründer von Eyecarrot, Adam Cegielski.

Eyecarrot stellt Produktspenden für diese von Gilberto Gonzalez geleitete Sport-Förderungseinrichtung zur Verfügung, um Sport- und Bewegungsprogramme für honduranische Jugendliche zu unterstützen. Eyecarrot ist bestrebt, mit Hilfe des Sports das Potenzial jedes Kindes zu entfalten.

Die Teilnahme am Sport und körperliche Aktivitäten führen zu mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwertgefühl und ermöglicht es den Jugendlichen, eine Triebfeder für positive Veränderungen in ihren Gemeinschaften zu sein. Wir bei Eyecarrot glauben, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten und in seinem Leben und in seiner Gemeinschaft etwas bewirken kann, sagte Tania Archer, Head of Eyecarrot Marketing & Sales und ehemalige Olympia-Teilnehmerin für Kanada.

Über Gilberto Gonzalez

Gilbert Gonzalez ist Spezialist für Leistungssport und Sportpsychologe mit einer Ausbildung und großer Erfahrung in mentalem Training und prämedizinischen Studien. Gil trainiert professionelle Athleten, Spieler an Colleges, High-Schools und in unteren Ligen in allen Sportarten. Er bietet seine Dienstleistungen auch für Akademiker und Menschen mit ADHS und Autismus an. Die von Gil angebotenen Trainingsarten sind mentales und kognitives Training, Motorik und Life Coaching.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

Adam Cegielski

President | CEO

Tania Archer

Head of Marketing & Sales

482 South Service Rd. E

Suite 119

Oakville, ON

L6J 2X6

Tel.: +1 (844) 866-6162

invest@eyecarrot.com

https://www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

