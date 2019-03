IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot unterzeichnet Sponsoringvertrag mit dem Formel-4-Team Valdemar Eriksen Racing

IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.



: Eyecarrot unterzeichnet Sponsoringvertrag mit dem Formel-4-Team Valdemar Eriksen Racing

12. März, 2019, Eyecarrot Innovations Corp (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Formel-4-Team Valdemar Eriksen Racing ein Sponsoringprogramm vereinbart hat, bei dem Dr. Stehen Aalberg (F.COVD) mit dem Binovi Touch bestimmte Aspekte des Sehvermögens des 16-jährigen Rennfahrers Valdemar Eriksen trainiert, um eines Tages Valdemars Traum vom Fahren in der Formel 1 verwirklichen zu können.

Nach einer Beurteilung des Sehvermögens haben wir etwas Spielraum für Verbesserungen von Aspekten seiner Sehfähigkeiten, einschließlich des zweiäugigen Sehens, gefunden. Wir werden die Binovi-Plattform nutzen und daran arbeiten, ein großartiges Ergebnis für das Team zu erzielen, so Dr. Stehen Aalberg, F.COVD.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Aalberg und Valdemar und werden seine Karriere - und seinen Weg in die Formel 1 - mit großem Interesse verfolgen! Folgen Sie uns auf Twitter (https://www.twitter.com/eyecarrot) für unsere Berichterstattung über Valdemars Fortschritte und verfolgen Sie seine Karriere unter @VE_Racing.

Über Valdemar Eriksen

Valdemar Eriksen ist zwar erst 16 Jahre alt, hat sich in der Formel 4 aber bereits einen Namen gemacht. In seiner ersten Saison in der dänischen Formel-4-Meisterschaft landete er 18 Mal unter den Top 5 und 6 Mal auf dem Podium, was ihm den vierten Platz in der Gesamtwertung der Saison einbrachte. 2018 startete Valdemar auch erstmals in der MRF Challenge, einer Rennserie mit Formel-3-Rennwägen.

Über Steen Aalberg, F.COVD

Dr. Aalberg ist seit 1986 in eigener Praxis tätig und seit 1995 ein COVD Fellow. Er wurde 2010 von ICBO mit dem Armand Bastien Memorial Award für bedeutende internationale Leistungen auf diesem Gebiet ausgezeichnet. Seine Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Ausbildung, das Sehtraining sowie die Behebung und Rehabilitation von funktionellen Sehproblemen, einschließlich solcher, die durch Hirnverletzungen verursacht werden.

Über Eyecarrot

Das Ziel von Eyecarrot besteht darin, ein globales, datengetriebenes, fachkundiges therapeutisches Netzwerk aufzubauen, um die Diagnose, Übung und Verbesserung der humanen okulomotorischen sensorischen Leistung zu revolutionieren. Das Unternehmen entwickelt BinoviTM, eine universelle, gemeinschaftliche Betreuungsplattform, die Software, Hardware, Daten und das Expertenwissen von Profis der visuellen Wahrnehmung integriert, um Patienten weltweit zu helfen. Erfahren Sie mehr unter www.eyecarrot.com.

Für das Board of Directors:

Adam Cegielski

President | CEO

Terry Uppal

Investor Relations

E-Mail: invest@eyecarrot.com

Tel: 1 (844) 866-6162 (gebührenfrei)

https://www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.-

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

-

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46145

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46145&tr=1

