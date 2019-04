IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot hat die endgültigen vertraglichen Rahmenbedingungen für die Seminarreihe mit Dr. Robert Sanet und Kommentar von Dr. Leonard Press für Eyecarrots Binovi Academy festgelegt

IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.



: Eyecarrot hat die endgültigen vertraglichen Rahmenbedingungen für die Seminarreihe mit Dr. Robert Sanet und Kommentar von Dr. Leonard Press für Eyecarrots Binovi Academy festgelegt

16. April 2019 - Eyecarrot Innovations Corp. (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) gibt die Produktion von Optometric Evaluation of Vision Performance (zu Deutsch etwa: Optometrische Bewertung der Sehleistung), einem Premium-Bildungsmodul für Binovi Academy, Teil von Binovi Pro, bekannt. Das Modul präsentiert Dr. Robert Sanets anerkanntes 5-wöchiges Seminar gleichen Namens und beinhaltet eine hochwertige HD-Videoaufzeichnung des Seminars sowie die Transkription des Inhalts. Kommentiert wird das Modul von Dr. Leonard Press, Director of Global Education von Eyecarrot.

Dr. Press hat hervorragende Arbeit geleistet und dem Seminar Struktur verliehen und es durch seine klinischen und didaktischen Kenntnisse verbessert. Seine Transkription und seine Kommentare sind eine perfekte Ergänzung zum Video, was das Modul zu einem unverzichtbaren Tool für Therapeuten und Ärzte macht, sagte Dr. Robert Sanet.

Das Bildungsmodul, das in Zusammenarbeit mit Joe Lia, Berater für Videoproduktion bei Eyecarrot (Produzent der Hit-Show Survivor), produziert wurde, beinhaltet alle 5 Wochenenden des Seminars von Dr. Sanet (über 100 Stunden mit erstklassigen Erkenntnissen), die 2017 in San Diego aufgezeichnet wurden. Ergänzt wird dies durch die ausführlichen Kommentare und Erläuterungen der Seminarinhalte durch Dr. Press. Das Modul soll im zweiten oder dritten Quartal 2019 veröffentlicht werden und ist die jüngste Aufnahme bei Binovi Academy, die dem Unternehmen eine Plattform zur Vermarktung an mehr als 45.000 Optometristen in Nordamerika bietet.

Wir sind begeistert, das umfangreichste Bildungsmodul für die Behandlung der Probleme des binokularen Sehens, von denen allein in Amerika Dutzende Millionen Menschen betroffen sind, fertiggestellt zu haben. Dr. Sanet und Dr. Press haben zusammen mehr als 60 Jahre grundlegende Erfahrung in der Behandlung dieser Probleme - darunter Gehirnerschütterungen, Hirnverletzungen und sehkraftbezogene Lernschwächen - sowie in der Verbesserung der Sehleistung, meinte Adam Cegielski, CEO von Eyecarrot.

Über Dr. Robert Sanet, F.COVD

Dr. Robert B. Sanet schloss sein Studium am Southern California College of Optometry mit Auszeichnung ab und hat bereits eine lange Laufbahn als Pädagoge und führender Experte in den Bereichen Sehtherapie und Sportleistung in den USA und im Ausland hinter sich. Er hat eine Reihe innovativer Techniken und Protokolle für das Sehtraining entwickelt, die weltweit bei Amateur- und Profisportlern eingesetzt werden. Überdies hat er zahlreiche exklusive Auszeichnungen von führenden Optometrie- und Sportsverbänden rund um den Globus erhalten.

Über Dr. Leonard Press

Dr. Leonard J. Press ist Absolvent des Pennsylvania College of Optometry, wo er Mitglied der Gold Key International Optometric Honor Society war. Er war außerdem Chief of the Vision Therapy Service am SUNY College of Optometry, wo er 15 Jahre lang als außerordentlicher Professor tätig war. Dr. Press hat neben anderen wichtigen einflussreichen Werken, die das Rückgrat der Ausbildung im Bereich Sehtherapie bilden, drei wichtige Lehrbücher verfasst. Dr. Press hat in Bezug auf seine Forschung, seine Artikel und seine klinische Arbeit zahlreiche Auszeichnungen für seine herausragenden Beiträge auf diesem Gebiet erhalten.

Über Binovi Academy

Binovi Academy ist ein Vertriebssystem für Inhalte auf eBook-Basis, das in Binovi Pro integriert ist und Fachwissen von einer Reihe von führenden Branchenexperten und Influencern in der Form eines interaktiven, multimedialen E-Books mit zusätzlichen Binovi Pro-Inhalten wie Sports Vision Training und Therapieprotokollen sowie Aktivitäts-Sets auf Videobasis, Testkonfigurationen (für die Binovi Touch-Anwendung) und mehr vereint.

Für das Board of Directors:

Adam Cegielski

President | CEO

Terry Uppa

Investor Relations

E-Mail: invest@eyecarrot.com

Tel: 1 (844) 866-6162 (gebührenfrei)

482 South Service Rd. E

Suite 119

Oakville, ON

L6J 2X6

https://www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.-

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46485

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46485&tr=1

