IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot beruft neuen Head of Marketing & Sales

Eyecarrot beruft neuen Head of Marketing & Sales

Eyecarrot beruft neuen Head of Marketing & Sales

14. März 2019 - Eyecarrot Innovations Corp., (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) hat heute bekannt gegeben, dass Tania Archer als Head of Marketing and Sales ein Mitglied des Senior Management Teams wird. Durch Archers Einstellung wird Eyecarrot das Wachstum der Binovi-Produktplattform vorantreiben, indem Wachstumsstrategien ausgeweitet und der Markenwert entwickelt werden. Darunter auch die entscheidende Positionierung bei den gewünschten Konsumentenbranchen.

Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt ein so wertvolles Teammitglied haben, das für die Kommerzialisierung von Binovi zuständig ist. Tania ist schon mit aller Kraft durchgestartet und nutzt neue Beziehungen, um Binovi der Eyecarrot-Marke in den gewünschten Zielbranchen voranbringen. Ihre umfangreiche Erfahrung im Sportbereich und bei der strategischen Entwicklung des Marketings werden unbezahlbar sein, wenn wir Binovi ins Wachstum bringen, sagte CEO Adam Cegielski.

Tania Archer, Head of Marketing and Sales

Als Teil des Führungsteams des Unternehmens und Adam Cegielski, dem President von Eyecarrot Innovations Corp., direkt unterstellt, wird Archer alle Bereiche des Markenmarketings, der weltweiten leistungsstarken Partnerschaften und der Konsumenten-Produktstrategien, einschließlich der Entwicklung innerhalb des Markts für Sports Vision Training, anführen.

Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau in den Bereichen strategisches Marketing und weltweiter Vertrieb. Als ehemalige Leichtathletin der kanadischen Olympiamannschaft, Sport-Studentin an der University of Alabama, Community-Athletin von Mizuno Canada, Community Ignite-Botschafterin der 2015 PanAm Games Toronto und Gewinnerin der Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, hat Archer durch ihre eigenen Erfahrungen im Sport nicht nur eine erfolgreiche Markenpositionierung, sowohl traditionell als auch digital, sondern auch Vertriebsbenchmarking im Hochleistungssport, in der Sportmedizin, der Finanz- und der Außenwerbungsbranche entwickelt.

Archer war zuletzt für ein führendes Hydrotherapie-Unternehmen mit Sitz in den USA als Regional Executive für den mittleren Westen der USA und die Provinzen Zentralkanadas zuständig. Dort übertraf sie die Verkaufsziele und konnte gleichzeitig Investitionsprojekte innerhalb der Bereiche Sportarchitektur und -technik sichern. Vorher war Tania Senior Marketing & Client Development Director bei der Archer Investment Group Inc., als National Associate bei CBS Outdoor Canada sowie Marketing Associate bei UMG, einer Abteilung der Universal Studios Canada.

Sie engagiert sich sozial für die Betreuung und Unterstützung erfolgreicher, junger Menschen, indem sie im Board von Motivate Canada (Term 2018) tätig ist. Aufgrund ihrer Initiativen für Betreuungen durch Mentoren in Nordamerika und weltweit - darunter auch Leap Math and Science Schools in Kapstadt, Südafrika - wurde Archer von Globe and Mail für ihren Beitrag zur Nachwuchsführung zu einer der 25 einflussreichsten Kanadierinnen nominiert. Außerdem war Tania 2005 und erneut 2009 zur jährlichen White House Fellows Conference & Gala eingeladen und nahm bei beiden Gelegenheiten an den Preisverleihungen teil. Ich hatte das große Glück, dass ich von meiner Community unterstützt wurde, meine Trainer an mich glaubten und mich während den schwierigsten Zeiten meiner Sportlerkarriere motivierten. Es ist ein Privileg, all diese Unterstützung, die ich erhalten habe, an die heutige Jugend weitergeben zu können, meint Archer. Ihre Heimatstadt ist Ancaster in Ontario, Kanada.

Über Eyecarrot Innovations Corp.

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Binovi, die von uns angebotene Therapie zur Verbesserung des Sehvermögens, hilft Menschen weltweit durch eine verbesserte Technologie, bei der Daten, Expertenwissen und Erkenntnisse von Augenspezialisten vereint wurden. Binovis Ziel ist, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten und Patienten zu maximieren und sie bestmöglich auszubilden. Binovi von Eyecarrot ist eine gemeinsame Betreuungsplattform, die Software, Hardware, Daten und das Expertenwissen sowie die Erkenntnisse von Augenspezialisten integriert. Die Binovi-Plattform soll die Grundlage für konstruktive Innovation bei Therapien zur Verbesserung des Sehvermögens sein. Durch unseren strategischen Ansatz werden wir ein gemeinsames Betreuungssystem haben, bei der Software, Hardware, Daten und das Expertenwissen sowie die Erkenntnisse von Augenspezialisten gebündelt werden.

Über Binovi von der Eyecarrot Innovations Corp.

BinoviTM von der Eyecarrots Plattform ist eine innovative Technologielösung für das Gesundheitswesen, bei der Software, Hardware, Daten und Expertenwissen gebündelt werden. BinoviTM unterstützt Augenspezialisten dabei, Augenprobleme im eigenen Geschäftslokal sowie nach entsprechender Einweisung zuhause weiter zu behandeln, um dadurch besser auf die Therapieanforderungen von Patienten einzugehen und diese verbessern zu können. Ziel ist, die Sehleistung der 1 von 4 Menschen weltweit zu verbessern, deren Fehlsichtigkeit über Probleme mit der Sehschärfe hinausgeht. Das Unternehmen beschreitet bei der Einbindung von Gesundheitsdienstleistungen in Zusammenhang mit Fehlsichtigkeiten neue Wege und bemüht sich aktiv darum, die größten Herausforderungen im Gesundheitssystem zu lösen.

