IRW-News: Eyecarrot Innovations Corp.: Erfahrener Basketball-Spielerentwickler Peter Gaskill wechselt als Special Advisor zu Eyecarrot, wo sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Spitzenspielern gerichtet sein wird

: Erfahrener Basketball-Spielerentwickler Peter Gaskill wechselt als Special Advisor zu Eyecarrot, wo sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Spitzenspielern gerichtet sein wird

4. Juni 2019, Eyecarrot Innovations Corp. (TSX-V: EYC, OTCQB: EYCCF) (Eyecarrot) freut sich, seine Zusammenarbeit mit dem Spitzenspielerentwickler Peter Gaskill bekannt zu geben. Peter ist nunmehr als Special Advisor im Bereich Elite Athlete Development and Team Sports für Eyecarrot tätig, wobei er sich vor allem auf den Basketballsport konzentrieren wird. Seine Aufgabe wird darin bestehen, leistungsstarke und mannschaftssportlich ausgerichtete Trainingsmöglichkeiten in professionellen, akademischen und vorbereitenden Einrichtungen zu entwickeln. Trainer Gaskill ist ein FIBA Certified Coach, ein NCAA Certified Coach, ein USA Gold Certified Basketball Coach, ein ehemaliger Basketballspieler des Coe College sowie ein Trainer, der mit einer Handvoll Profi-Basketballer zusammengearbeitet hat, mehrere Programme als Cheftrainer in Gymnasien leitete und zudem Schlüsselpositionen in akademischen und privaten Entwicklungsprogrammen innehatte, einschließlich als Co-Trainer der Männermannschaft der Rockhurst University sowie als Director of Basketball der Elevate Basketball Academy - einem Trainingssystem, das er für die regionalen Genesis Health Clubs entwickelte. Darüber hinaus hat Peter Time Warner Sports als Color Analyst mit mehreren Features bei Fox Midwest Sports und mehreren kanadischen Sendern vertreten.

Während wir unsere Trainingsmöglichkeiten für sportliche Visionen gestalten, sind wir bestrebt, uns an sportartspezifischen Profis zu orientieren, die in der Lage sind, unsere Produktkapazitäten mit Hochleistungsteams zu teilen und gleichzeitig aufstrebende Nachwuchssportler zu fördern. Trainer Gaskill beschert Eyecarrot als Trainer und ehemaliger Athlet eine Reihe von sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Er hat das Spiel aus vielen Blickwinkeln gesehen und wird die Entwicklung unserer geknüpften Sportbeziehungen mit besonderem Fokus auf Basketball leiten, sagte Adam Cegielski, CEO und Founder von Eyecarrot.

Als aktiver Sportler hat Peter auch international in Australien gespielt. Er bringt auch seine Expertise in eine Vielzahl an Elite-Nachwuchsbasketball-Camps in den USA und Kanada ein und engagiert sich gelegentlich freiwillig für gemeinnützige Sportinitiativen.

Visionstherapieübungen werden entwickelt, um die Sehkraft eines Spielers zu korrigieren und zu verfeinern, was zur Korrektur blinder Flecken verwendet werden kann, um die Fähigkeit eines Spielers zu erhöhen, Ziele rasch zu erfassen und seine Tiefenwahrnehmung zu verbessern. Die Binovi-Visionstherapie- und Trainingshilfe von Eyecarrot ist ein Branchenführer im Bereich des Sehtrainings und kann die Wurfleistung eines jeden Spielers steigern, seine Trefferquote erhöhen und sich von der Konkurrenz abheben, sagte der Basketball-Spielerentwickler Peter Gaskill.

Eyecarrot ist bestrebt, durch die Einführung seiner Special Advisor-Beziehungen langfristige Beziehungen im Spitzensport aufzubauen.

Über die International Basketball Federation (FIBA)

Die FIBA ist der Weltbasketballverband. Die FIBA wurde 1932 gegründet und vereint 213 nationale Basketballverbände aus allen Teilen der Welt. Die FIBA organisiert und veranstaltet internationale Wettbewerbe, einschließlich der FIBA Basketball-Weltmeisterschaft, des Olympischen Basketballturniers und des 3×3-Basketballs. Der Verband legt die offiziellen Basketballregeln sowie jene Bestimmungen fest, die die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Mitgliedern der globalen Basketball-Community regeln. Die FIBA unterhält fünf regionale Niederlassungen in Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien. Die 2008 gegründete International Basketball Foundation (IBF) kümmert sich um die sozialen, humanitären und pädagogischen Aktivitäten der FIBA.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46959

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46959&tr=1

