IRW-News: Explorex Resources Inc.: Explorex plant Bohrungen im Kobaltprojekt Kagoot Brook, New Brunswick, und erwirbt 100 % des Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar, BC

: Explorex plant Bohrungen im Kobaltprojekt Kagoot Brook, New Brunswick, und erwirbt 100 % des Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar, BC

Explorex plant Bohrungen im Kobaltprojekt Kagoot Brook, New Brunswick, und erwirbt 100 % des Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar, BC

Vancouver, B.C., 31. Mai 2018, Explorex Resources Inc. (das Unternehmen oder Explorex) (EX: CSE; 1XE: FSE; EXPXF: US) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Kobaltprojekt Kagoot Brook in New Brunswick (Kagoot Brook) von Great Atlantic Resources Corp. (Great Atlantic) unterzeichnet hat und derzeit die Durchführung eines umfangreichen Explorationsprogramms für diesen Sommer plant.

Wichtigste Fakten zum Kobaltprojekt Kagoot Brook:

- 6.000 ppm Kobalt (0,6 % Co) aus Flussschluff-Probe;

- Bereiche mit hochgradig anomalen Flusssediment-Proben treten gleichzeitig mit geophysikalischen Konduktoren auf;

- bisher wurden keinerlei Bohrungen durchgeführt; und

- Planung eines umfangreichen Explorationsprogramms für den diesjährigen Sommer.

Wichtigste Fakten zum Kobalt-Kupfer-Nickelprojekt Handlebar:

- Unerkundete große Skarnzone mit starker gleichzeitiger geochemischer Kobalt-Kupfer-Nickel-Anomalie im Boden.

Das Projekt Kagoot Brook ist nach wie vor eines der bemerkenswertesten ungetesteten Kobaltoberflächenvorkommen im Bergbaurevier Bathurst von New Brunswick. Wir sind gespannt auf das Explorationsprogramm in diesem Sommer, das darauf ausgelegt ist, die Quelle der angereicherten Kobaltmineralisierung zu ermitteln, erklärte Mike Sieb, der President von Explorex Resources Inc.

Kobaltprojekt Kagoot Brook

Das Projekt besteht aus sieben Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 4.233 Hektar im nördlichen Zentrum von New Brunswick, 85 km südwestlich von Bathurst entlang dem südwestlichen Rand des berühmten Bergbaureviers Bathurst. Im Jahr 1984 führte Brunswick Mining and Smelting (Brunswick Mining) infolge der Entnahme hochgradig anomaler Flussschluff-Proben mit > 1.000 ppm Kobalt durch die Regierung von New Brunswick eine detaillierte Probenahmekampagne in der Umgebung durch (Beurteilungsbericht 473161, New Brunswick), in deren Rahmen eines der bemerkenswertesten Flussschluff-Kobaltvorkommen in New Brunswick entdeckt wurde.

Anhand der Flussschluff-Proben wurde eine schroffe, hochgradig angereicherte und kontinuierliche Zone mit Kobaltwerten von bis zu 6.000 ppm in Verbindung mit anomalen Werten bei Cu, Pb, Zn und Ni in zwei kleinen Flüssen, die zwei Kilometer voneinander entfernt sind, definiert. Die deutlich abgegrenzte Kobaltzone tritt gleichzeitig mit einer Schichtenfolge und geophysikalischen Konduktoren auf. Dies wird dahingehend interpretiert, dass sich die Kobaltquelle in unmittelbarer Nähe zu den Anomalien befindet, sodass ein offensichtliches Potenzial besteht, dass hier ein größeres Vorkommen lagert.

Die Quelle der geochemischen Anomalien wurde bisher nicht durch Schürfgrabungen oder Bohrungen erkundet; Explorex plant daher für 2018 die Durchführung eines umfassenden geophysikalischen Programms, möglicher Schürfgrabungen und eines Bohrprogramms, um die Quelle der reichhaltigen Kobaltvorkommen an der Oberfläche zu ermitteln.

Explorex hat die Genehmigungen für die Durchführung des Explorationsprogramms im Jahr 2018 beantragt und wartet momentan auf den entsprechenden Bescheid.

Optionsabkommen

Das Konzessionsgebiet Kagoot Brook befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Great Atlantic und unterliegt einem Abkommen mit einem Schürfungskonsortium. Das Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 75-Prozent-Beteiligung am Projekt unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Barzahlung in Höhe von 25.000 $ und Emission von Aktien im Wert von 75.000 nach der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens (bezahlt und ausgegeben)

- Emission von Aktien im Wert von 50.000 $ am 1. Jahrestag des endgültigen Abkommens (die Anzahl der zu emittierenden Aktien wird auf den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs unmittelbar vor dem Jahrestag basieren)

- Ausgaben in Höhe von insgesamt 750.000 $ durch Explorex, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Zahlungen, über einen Zeitraum von 4 Jahren, wobei 100.000 $ eine feste Verpflichtung bis zum 1. Jahrestag des endgültigen Abkommens sind

Nach dem Erwerb von 75 Prozent des Projekts werden die Parteien ein Joint Venture bilden. Die Bedingungen sehen eine anteilsmäßige Verwässerung vor, sodass Great Atlantic eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent erhält, wenn seine Beteiligung auf unter fünf Prozent abfallen sollte. Explorex wird weiterhin das Recht haben, zwei Prozentpunkte zu je einer Million Dollar bzw. einen Teil davon zu zurückzukaufen. Sollte Great Atlantic einen Teil der restlichen NSR-Lizenzgebühr verkaufen wollen, wird Explorex ein Vorkaufsrecht besitzen.

Weitere Informationen zum Projekt Kagoot Brook finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Februar 2018 oder auf der Website des Unternehmens unter www.explorex.ca.

Kobalt-Kupfer-Nickelprojekt Handlebar

Das Unternehmen hat das Projekt Handelbar vor kurzem durch Absteckung erworben. Das Projekt Handlebar besteht aus zwei Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 3.638 Hektar, steht zu 100 % im Eigentum von Explorex, befindet sich ca. 60 km nordöstlich der Stadt Kamloops in British Columbia und verfügt über einen ausgezeichneten Straßenzugang.

Das geologische Umfeld des Gebiets ist besonders viel versprechend in Bezug auf:

- vulkanogene Massivsulfidlagerstätten (VMS), die an der Kontaktzone zwischen den vulkanischen und den sedimentären Einheiten auftreten; und

- Skarnlagerstätten mit mehreren anderen Elementen.

Von besonderem Interesse ist eine große Skarnzone, die 1988 von Esso Minerals Canada (Beurteilungsbericht 18596, BC) identifiziert wurde und eine Reihe gleichzeitig auftretender geochemischer Kobalt-, Kupfer- und Nickelanomalien im Boden mit dem zusätzlichen Potenzial einer Goldmineralisierung enthält. Diese Co-Cu-Ni-Zone ist deutlich erkennbar und gut abgegrenzt, wurde jedoch nie näher untersucht oder mit Probebohrungen erkundet.

Die Konzessionen umfassen weitere viel versprechende mineralisierte Vorkommen, in denen das Potenzial für Kobalt bisher übersehen wurde.

Über Explorex Resources Inc.

Explorex ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und andere Metalle konzentriert, die für wiederaufladbare Batterien von Bedeutung sind, und verfügt über die Unterstützung eines starken strategischen Partners und Endverbrauchers. Explorex verfügt über ein wachsendes Portfolio mit Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien; unter anderem unterzeichnete es eine Absichtserklärung über den Erwerb der Co-Cu-Ni-Lagerstätte Hautalampi in Finnland, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Kobaltprojekt Kagoot Brook in New Brunswick, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 % des Projekts Cobalt-Paragon in der Region Cobalt Embayment im Nordosten von Ontario und einer Beteiligung von 100 % des im frühen Stadium befindlichen Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar im Nordosten von Kamloops, BC. Das Projekt Silver Dollar steht vorbehaltlich der Ausgabe von weiteren 800.000 Aktien ebenfalls zu 100 % im Eigentum des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Richard Kemp, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 genehmigt. Er ist vom Unternehmen unabhängig.

Für das Board,

Mike Sieb, President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gary Schellenberg, CEO, oder Mike Sieb, President, unter der Telefonnummer +1 604-681-0221, oder an Ron Birch unter bircress@shaw.ca; Telefon: +1-800-910-7711.

Explorex Resources Inc.

488 - 625 Howe St.

Vancouver, BC

V6C 2T6, Canada

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Neben historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Soweit dies nicht nach dem kanadischen Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht aktualisieren, um den Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Pressemitteilung Rechnung zu tragen. Detailliertere Informationen über die potenziellen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43538

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43538&tr=1

