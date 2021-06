IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits bringt Bohrgerät auf Prospektionsgebiet Quinlan Veins in Dog Bay

IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits bringt Bohrgerät auf Prospektionsgebiet Quinlan Veins in Dog Bay

Vancouver, British Columbia, Kanada - 29. Juni 2021 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) gibt bekannt, dass die Bohrungen der Phase I auf dem Prospektionsgebiet Schooner (Schooner) abgeschlossen wurden und die Bohrungen der Phase I auf dem Prospektionsgebiet Quinlan Veins (das Prospektionsgebiet QV) auf Exploits Projekt Dog Bay (das Projekt) im Goldgürtel der Exploits Subzone in Neufundland sofort beginnen sollen.





Höhepunkte

- Bohrungen der Phase I auf Schooner haben erfolgreich insgesamt 2.400 Meter in 7 Bohrlöchern abgeschlossen.

- Bohrungen auf Schooner durchteuften erfolgreich die primären und sekundären Strukturen, die durch geophysikalische Zielsetzung durch GoldSpot Discoveries definiert wurden.

- Bohrkernerfassung und Beprobung auf Schooner sind im Gange und sollen bald abgeschlossen sein. Die ersten Ergebnisse werden in sechs bis acht Wochen erwartet.

- Diamantbohrungen der Phase I haben auf dem Prospektionsgebiet QV begonnen und es sind insgesamt 2.400 Meter in neun Bohrlöchern geplant, wobei ein Programm der Phase II bei Erhalt und Analyse der Ergebnisse aus dem Phase-I-Programm geplant ist.

- Der anfängliche Fokus des Bohrprogramms auf dem Prospektionsgebiet QV liegt auf der Erprobung einer sekundären Verwerfung mit sichtbarem Gold (bis zu 61 g/t Au), die mit der Verwerfung Appleton und der Dog Bay Line im Zusammenhang steht. Die Verwerfung ist eine bekannte goldhaltige, tiefliegende Verwerfung, die stark mit den sekundären Verwerfungen assoziiert ist, die New Found Golds Goldentdeckungen Keats, Lotto und Knob Zone beherbergen.

- Vorbereitende Arbeiten auf dem Prospektionsgebiet QV haben die Erzgänge über eine Streichlänge von 200 Metern nach Süden freigelegt. Kartierung und Beprobung laufen noch.

William M. Sheriff, interimisterischer President und Chief Executive Officer von Exploits, sagte: Wir sind äußerst zufrieden mit dem Bohrkern, den wir jetzt auf Schooner zu sehen bekommen, und freuen uns darauf, Analyseergebnisse zu erhalten und später im Sommer für ein Programm der Phase II hierhin zurückzukehren. Quinlan Veins ist eins unserer Ziele höchster Priorität mit hochgradigem sichtbarem Gold, das an der Oberfläche zutage tritt. Wir freuen uns darauf, zahlreiche durchschneidende Strukturen auf Quinlan zu testen, von denen einige sichtbares Gold in Ausbissen aufweisen. Das ist erst das zweite von fünf genehmigten Zielen, auf denen wir Bohrungen entlang herausragender Strukturen in Neufundland während des aktuellen Bohrprogramms durchführen werden.

Über das Prospektionsgebiet Quinlan Veins

Das Prospektionsgebiet Quinlan Veins liegt auf einer sekundären Struktur, die von der Verwerfungszone Appleton abzweigt. Es gibt zahlreiche 50-70 Zentimeter breite Quarzgänge über eine 25m breite Zone, die zurzeit 5-20 Meter in Streichlänge freigelegt ist, ehe sie unter Deckgestein abtaucht. Sichtbares Gold wurde in Form von feinen Körnern in Rissversiegelungsbrüchen und als feine bis grobe Körner in den Quarzgängen entdeckt. Spuren einer Sulfidmineralisierung finden sich auch in Quarzgängen als Pyrit, Chalkopyrit, Bleiglanz und Sphalerit. Die Erzgänge sind milchig weiß mit drusenreichen und Rissversiegelungsstrukturen, die für epizonale, orogenische Goldlagerstätten charakteristisch sind. Strukturell gesehen befinden sich die Erzgänge innerhalb einer sekundären Verwerfungsstruktur, die mit der Verwerfungszone Appleton in Zusammenhang steht, die im Rahmen der geophysikalischen Analyse von GoldSpot Discoveries (TSX.V: SPOT) identifiziert wurden. 57 Proben aus Ausbissen und Ausstrichen auf Quinlan Veins wurden genommen. Fünf Proben, eine mit sichtbarem Gold (VG), ergaben Analyseergebnisse von 61,3, 59,0, 14,4, 14,2 und 12,6 g/t Au, und insgesamt 26 Proben ergaben mehr als 0,1 g/t Au mit durchschnittlich 7,3 g/t Au.

Karte der Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Quinlan Veins

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59222/20210629_Exploits_DE_PRcom.001.png

Quinlan Veins liegt in einer Reihe von Claims, die am 20. August 2020 von Eddie and Roland Quinlan optioniert wurden (die Quinlan-Option). Exploits kann eine Beteiligung von 100 % erwerben, indem es insgesamt 220.000 $ in bar bezahlt und weitere 2,5 Mio. Stammaktien ausgibt sowie 560.000 $ entweder in bar oder Stammaktien zahlt. Die Quinlan-Claims sind Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %, wovon die Hälfte (1 %) für 4 Mio. $ zurückgekauft werden kann.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle (QS/QK)

Der gesamte HQ-Kern wurde beprobt und von den Unternehmensmitarbeitern mit einer Kernsäge halbiert und mit individuellen Probenetiketten zur Identifizierung in Tüten verpackt. Die Tüten werden mit Sicherheitsetiketten versiegelt und anschließend von den Mitarbeitern von Exploits direkt an das Labor gebracht.

Alle Gesteinsproben werden von Eastern Analytical in 403 Little Bay Road, Springdale, NL, analysiert; es handelt sich um ein kommerzielles Labor mit Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025, das völlig unabhängig von Exploits Discovery Corp. ist. Eastern Analytical pulverisierte 1.000 Gramm von jeder Probe auf 95 % < 89 m. Die Proben werden mittels Brandprobe (30 g) mit anschließender AA und einem Vier-Säure-Aufschluss (ICP-34), gefolgt von einer ICP-OES-Analyse, untersucht. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder Werten über 1,00 g/t Au werden mit metallischer Siebung weiter untersucht, um einen möglicherweise vorhandenen Nugget-Effekt von grobem Gold abzumildern. Standard- und Leerproben werden zu Qualitätssicherungszwecken in festgelegten Intervallen sowohl vom Unternehmen als auch vom Labor in den Probenstrom eingefügt. Das Explorationsprogramm von Exploits entspricht den bewährten Verfahren der Industrie und das Programm wird von qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, die ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm anwenden, das der Vorschrift National Instrument 43-101 entspricht.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Ian Herbranson, P.Geo, ist Vice-President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Herbranson beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow Projekte. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Angesichts von fünf genehmigten Bohrzielen, reichlichen Barreserven, einem Bohrgerät, das bis mindestens Ende der Saison 2021 im Betrieb ist, ist Exploits für eine Entdeckung gut aufgestellt.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des geologischen Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ William M. Sheriff

Interimistischer President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Christopher Huggins, Director

Tel: (778) 819-2708

3043-595 Burrard Street, Vancouver, BC

(+1) 778-819-2708

investors@exploits.gold

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59222

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59222&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30219M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.