IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery beauftragt das Unternehmen Pilot aus Neufundland und Labrador und meldet Ergebnisse von Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2021

IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery beauftragt das Unternehmen Pilot aus Neufundland und Labrador und meldet Ergebnisse von Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2021

Vancouver, 10. Dezember 2021 - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD, CNSX: NFLD.CN, OTC: RNRRF) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung von Pilot Communications, einer in St. Johns ansässigen Full-Service-Marketing- und Kommunikationsagentur, sowie die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 29. November 2021 in Vancouver in Kanada stattfand, bekannt zu geben.

President und CEO Jeff Swinoga sagte: Als Teil unseres ganzheitlichen ESG-Kommunikationsprogramms ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir uns mit lokalen Unternehmen austauschen, die uns beim Aufbau strategischer Beziehungen sowie bei der Suche nach Goldentdeckungen bei Zielen in unserem umfassenden Landpaket in Neufundland und Labrador unterstützen können. Darüber hinaus waren wir mit den Ergebnissen unserer Jahreshauptversammlung der Aktionäre sehr zufrieden und schätzen die enorme Unterstützung unserer Aktionäre.

Bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre wurden alle Directors wiedergewählt und die Aktionäre stimmten allen Beschlüssen zu, die im Informationsrundschreiben des Managements (Management Information Circular) des Unternehmens beschrieben werden.

Bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre haben die Inhaber von insgesamt 30.766.452 Stammaktien des Unternehmens abgestimmt, was etwa 29,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Anzahl von Aktien

Anträge

ENTHALT

UNGEN

Dafür Dagegen SPOILEDNON

VOTE

Anzahl von Direc30.180.113.4110 0 472.612

tors 429

Jeff Swinoga 30.264.0 29.361 0 472.612

479

William M. 30.264.0 29.361 0 472.612

Sheriff 283

Christopher 28.217.0 2.076.10 472.612

Huggins 663 77

Rod Husband 30.258.0 35.700 0 472.612

140

Larry Short 30.183.0 110.0210 472.612

819

Siri C. Genik 30.183.0 110.5230 472.612

317

Ernennung von 30.760.0 5.532 0 0

Auditoren 920

Sonstige 28.215.2.078.30 0 472.612

Angelegenheiten478 62

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow Projekte. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht. Unser Team hat einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, von denen wir denken, dass Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen.

Mit einem lokalen Team und einem umfassenden geologischen Verständnis des Gebiets ist Exploits eines der größten Explorationsunternehmen in Neufundland und insbesondere in der Exploits Subzone.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Jeff Swinoga

President und CEO

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63133

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63133&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30219M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.