IRW-News: Experion Holdings Ltd. : Experion Holdings Ltd: Aktionärsbrief von Chief Executive Officer & Director Jay Garnett an die Investoren

IRW-PRESS: Experion Holdings Ltd. : Experion Holdings Ltd: Aktionärsbrief von Chief Executive Officer & Director Jay Garnett an die Investoren

VANCOUVER, British Columbia, 3. September 2019. Experion Holdings Ltd. (TSXV:EXP) (OTCQB:EXPFF) (FRANKFURT:MB31), vormals Viridium Pacific Group Ltd. und Muttergesellschaft des von Health Canada lizenzierten Cannabisanbau- und -verarbeitungsunternehmens Experion Biotechnologies Inc.



(Experion), freut sich, den Aktionären des Unternehmens das nachfolgende Schreiben von Chief Executive Officer & Director Jay Garnett zu übermitteln.

An unsere geschätzten Aktionäre:

Der 17. Oktober 2018 war ein historischer Tag für Kanada. Durch die bundesweite Legalisierung von Cannabis als Genussmittel für Erwachsene wurde ein bundesweites Verbot, das knapp ein Jahrhundert lang in Kraft war, endlich aufgehoben. Es war ein bedeutsamer Schritt für die kanadische Cannabisbranche und ein Wendepunkt auf globaler Ebene. Er markierte den Anfang einer nationalen kanadischen Branche von globaler Reichweite - eine Chance, die sich nur einmal im Leben bietet. Ebenfalls im Oktober 2018 wurde ich zum Chief Executive Officer von Experion Holdings Ltd. (Experion), vormals Viridium Pacific Group Ltd., bestellt. In diesem vergangenen Jahr haben wir zahlreiche wichtige Initiativen gestartet und umgesetzt, um Experion als einen Hauptakteur in der Cannabisbranche zu positionieren.

Zuallererst möchte ich die wichtigste Komponente in unserer Planung, nämlich mein Team, würdigen. Ich bin in der glücklichen Lage, mit einem hochqualifizierten, hochmotivierten, engagierten und begeisterungsfähigen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Eine Strategie ist letztlich nur so gut wie die Menschen, die man für die Umsetzung dieser Strategie ausgewählt hat. Die aufstrebende Cannabisbranche hat uns vor Augen geführt, dass ein gutes Führungsteam, dem die Interessen der Aktionäre ein wichtiges Anliegen sind, für den Erfolg eines lizenzierten Produzenten (LP) unabdingbar ist.

In der Cannabisbranche hat sich seit der Legalisierung und während meiner Amtszeit als CEO enorm viel getan. Der Cannabis-Index hat sich, zum Beispiel, seit seinem Höhepunkt im Oktober 2018 annähernd halbiert, und sowohl große als auch kleine LPs mussten infolge dieser Entwicklung folgenträchtige Neubewertungen hinnehmen. Experions Strategie ist zweckorientiert und ermöglicht uns, in allen Marktlagen erfolgreich zu sein. Wir verfolgen auch weiterhin einen langfristigen Ansatz und lassen uns von der Marktvolatilität nicht unnötig beirren oder von unserem Kurs abbringen. Wir verfügen über entsprechende Barmittel, haben keine Schulden und können auf umsatzstarke Marken verweisen. Dadurch sind wir in einer beneidenswerten Lage, die es uns erlaubt, uns in diesem sich ändernden Markt- und Branchenumfeld opportunistisch zu verhalten.

Unser Plan ist einfach: Wir wollen ein fähiges Unternehmen aufbauen und es in die Gewinnzone führen. Wir sind der Meinung, dass unser gewinnorientierter Plan uns vom Wettbewerb unterscheiden, unsere Aktionäre belohnen und neue Investoren anziehen wird.

In diesem ersten Schreiben des CEO werden wir die folgenden Eckpfeiler von Experion erörtern:

- das Wertversprechen einschließlich der wichtigsten Branchensegmente, auf die wir uns konzentrieren, und unsere Marken;

- die internationale Präsenz;

- unsere Strategie für die Zukunft.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben einen besseren Einblick in unsere Unternehmensstrategie und unsere Unternehmensziele zu vermitteln, damit Sie unsere strategischen Überlegungen zum Aufbau eines stabilen und gewinnbringenden Cannabisunternehmens besser nachvollziehen können.

Wertversprechen

Markttrends

Laut Angaben von BDS Analytics haben die Konsumenten im Jahr 2018 weltweit rund 12,2 Milliarden Dollar für legales Cannabis ausgegeben, was einer kontinuierlichen Steigerung im Vergleich zu 9,5 Milliarden Dollar im Jahr 2017 und 6,9 Milliarden Dollar im Jahr 2016 entspricht. Auch wenn diese Zahlen bereits auf ein beachtliches Wachstum hindeuten, so birgt diese aufstrebende Branche dennoch nach wie vor enorme Chancen. Ein anschauliches Beispiel ist die neue Welle von Produkten, die im Oktober 2019 in Kanada legalisiert werden sollen. Ein weiteres Beispiel ist in den aktuellen Einschränkungen des nationalen Vertriebsnetzes zu sehen, so dass es bei den Regierungen in den einzelnen Provinzen nach wie vor Probleme mit der Eröffnung neuer Einzelhandelsstandorte gibt.

Wie in jeder neuen Branche müssen auch die Cannabisunternehmen den Spagat zwischen raschem Wachstum und der Rekrutierung von erstklassigen Fachleuten schaffen. Negative Schlagzeilen und brancheninterne Querelen ziehen immer noch mehr Aufmerksamkeit auf sich als positive Berichte - und von ersteren gab es ja bereits jede Menge. Die echten Branchennews, die auf Gewinnen, strategischen Fusionen und Wachstum basieren, sind erst im Entstehen. Es sind nach wie vor Misstöne zu hören, aber wir versuchen, uns nicht von ihnen beirren zu lassen. Experion kann auf ein starkes Führungsteam bauen, das entschlossen ist, die sich ändernden Marktbedingungen durchzustehen und uns zu einem der führenden Unternehmen der Branche zu machen.

Geschäftsstrategie

Experion ist überzeugt, dass im Zuge des Reifungsprozesses, den die Cannabisbranche derzeit durchläuft, gewinnorientierte Unternehmen, die ihr Anlagevermögen in Geld umwandeln können, vom Markt entsprechend belohnt werden. Wenn ein Unternehmen darüber berichtet, wie viel Anbaufläche es kontrolliert, wie groß seine Betriebsanlagen sind oder über wie viele Lizenzen es verfügt, dann reicht das meist nicht aus, um den Marktwert entsprechend zu steigern. Der Markt fordert nun, dass Cannabisunternehmen darlegen, wie sie ihr Anlagevermögen einsetzen, und eine Planung zum Erreichen der Gewinnzone vorlegen. Experion bemüht sich darum, seine Anbaukosten schon heute zu kontrollieren, um morgen wettbewerbsfähig zu sein. Gleichzeitig will sich unser Unternehmen in den attraktivsten Segmenten der Branche positionieren. Wir glauben, dass die Planung zum Erreichen der Gewinnzone sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene auf drei Säulen fußt: (i) Anbau, (ii) Markenentwicklung und (iii) nationalem und internationalem Vertrieb. Während innerhalb der Cannabisbranche der Fokus vor allem auf dem heimischen Markt für Cannabis als Genussmittel liegt, will sich Experion verstärkt im Segment für medizinisches Cannabis positionieren, wo wir auch ein wachsendes Marktpotenzial mit Chancen im In- und Ausland sehen.

(i) Anbau und Aufzucht von qualitativ hochwertigen Blüten

Experion ist dem Anbau von hochwertigem Cannabis verpflichtet. Wir beziehen unsere Sorten aus seltenen Genpools und setzen im Anbau auf höchste Standards. Unser Cannabis genießt einen hervorragenden Ruf und wird vertikal in unsere eigenen Mehrwertprodukte integriert. Das Konzept ist einfach: Lege Wert auf einen erstklassigen Anbau und auf gleichbleibende Qualität, dann werden dein Unternehmen und seine Produkte von den Kunden geschätzt. Unser Ziel ist es, unsere Anbaukapazitäten zu steigern, um von der Kostendegression zu profitieren. Außerdem wollen wir entsprechende Umsatzziele erreichen, um unseren Betrieb zu stützen. Eine Kapazitätssteigerung erreichen wir über verschiedene Initiativen wie z.B. den Erwerb zusätzlicher lizenzierter Anbauflächen in unserer bestehenden Anlage und unserem Grundstück in Mission (British Columbia) sowie über strategische Partner und Übernahmeprojekte für den Anbau. Wöchentlich tun sich neue Chancen auf und in nächster Zeit wird es immer mehr davon geben. Es bemühen sich laufend neue Unternehmen um eine Lizenzierung; sie verfügen aber nicht über die erforderlichen Fachkräfte, Kenntnisse oder Ressourcen, um ihre Geschäftspläne- und -strategien entsprechend umzusetzen.

Experion kann auf diese Werte verweisen und ist für eine Skalierung bereit. Wir haben mit einer kleineren Anlage begonnen, in der wir die Erfahrungen machen konnten, die wir für den Anbau von Cannabis nach den höchsten Qualitätsstandards bei gleichzeitiger Erfüllung der behördlichen Auflagen benötigen. Wir verfolgen einen straffen und konsequenten Anbauplan, der es uns ermöglicht, der Kundennachfrage immer einen Schritt voraus zu sein. In naher Zukunft ist eine Betriebserweiterung geplant. In den vergangenen Jahren wurde vor allem die Größe vom Markt honoriert. Wie bereits erwähnt, sehen wir hier aber einen Trendwechsel. Im Zuge des Reifungsprozesses wird der Markt danach trachten, Unternehmen mit Gewinnen zu belohnen, die der Qualität und der Konsistenz gegenüber reiner Größe den Vorrang geben. Experion ist für diesen Paradigmenwandel gerüstet.

(ii) Marken - Experion konzentriert sich auf eine Produktpalette mit dem gesamten Spektrum der Pflanze

Die Entwicklung von Marken, die unsere Mehrwertprodukte repräsentieren, spielt eine wichtige Rolle in unserem Geschäftsplan und bei unseren Wachstumskennzahlen. Gut geführte Marken erzeugen Vertrauen und Loyalität beim Kunden und bescheren unseren Aktionären unterm Strich solide Gewinne. Zur Marktstrategie von Experion zählt auch, eine Vielzahl verschiedener Kunden zu beliefern, indem Mehrwertmarken, die vor allem in den Kategorien Cannabis für Genusszwecke sowie Gesundheit und Wellness führend sind, geschaffen werden. Experions Position in Kanadas legalem Markt für Cannabis als Genussmittel wurde in den Provinzen British Columbia und Saskatchewan bereits abgesteckt. Hier werden Produkte in beiden Kategorien bereits über staatliche und private Lizenzhändler vertrieben. Derzeit sind wir aktiv darum bemüht, unsere Präsenz auch in anderen kanadischen Provinzen auszudehnen. Dazu werden wir schon bald im Rahmen von Pressemeldungen berichten.

Cannabis als Genussmittel für Erwachsene - Citizen Stash

Citizen Stash ist unsere Marke für erwachsene Konsumenten, die Cannabis für Genusszwecke verwenden. Über diese Marke wurde auch die preisgekrönte Sorte Lemon Zkittle vermarktet, die derzeit in British Columbia und Saskatchewan über staatliche und private Lizenzhändler erhältlich ist. Lemon Zkittle kommt bei den Konsumenten hervorragend an und manche Lieferungen sind bereits innerhalb von Stunden ausverkauft. Experion plant, in den kommenden Wochen ergänzend zur Sorte Lemon Zkittle weitere Genussmittelsorten herauszubringen und die jeweilige Produktlinie in den aktuellen Provinzen zu erweitern bzw. in nächster Zeit auch neue Vertriebsvereinbarungen in weiteren Provinzen abzuschließen. https://citizenstash.com/products/

Health & Wellness - Kanabé Goods Co.

Kanabé Goods Co. (Kanabé) ist unsere Marke für cannabishaltige Gesundheits- und Wellnessprodukte für den täglichen Gebrauch (#EVERYDAYKANABE). Mit unseren Kanabé-Produkten werden wir unsere Wachstumsstrategie weiterentwickeln und eine starke nationale Präsenz erreichen bzw. unsere Markenpräsenz auf verschiedene Rechtssysteme Kanadas ausdehnen. Ziel von Experion ist hier, die Versorgungssicherheit der Kanadier mit hochwertigen Gesundheitsprodukten wie Cremes, Oralsprays, Kapseln und anderen mikrodosierten Produkten sicherzustellen. Kanabé-Kapseln eigenen sich ideal für Kunden, die nach einer Mikrodosisvariante suchen, die aus dem in unserer Anlage hergestellten hochwertigen Öl aus dem gesamten Spektrum der Pflanze besteht. Die Produkte von Kanabé werden in ganz Kanada strategisch vermarktet, sobald die neuen Vorschriften im Herbst 2019 in Kraft treten.

Vor allem die von Health Canada erlassenen endgültigen Vorschriften für Mehrwertprodukte, die am 17. Oktober 2019 in Kraft treten werden, dürften sich für Kanabé bereits in naher Zukunft als wichtiger Katalysator erweisen. Der Vorschlag von Health Canada, margenstarke Gesundheitsprodukte aus Cannabis auf den Markt zu bringen, eröffnet enorme Marktchancen, da damit Gesundheits- und Wellnessprodukte auf Cannabisbasis ähnlich wie natürliche Gesundheitsprodukte behandelt werden. Dadurch haben Unternehmen die Möglichkeit, Gesundheitseffekte für ihre Produkte auf der Grundlage von Erkenntnissen ohne die Aufsicht eines Arztes zu beanspruchen. Kanabé hat bereits über 50 Rezepturen entwickelt, die in unserem Betrieb in Mission hergestellt werden können. Für breiter angelegte Markteinführungen arbeitet das Führungsteam von Experion auch mit wichtigen strategischen Partnern zusammen. https://www.kanabe.ca/

(iii) EFX Laboratories Inc. - die medizinische Forschungsabteilung

EFX Laboratories Inc. (EFX) wurde im Februar 2019 übernommen und bildet seither die medizinische Forschungsabteilung von Experion. EFX ist auf medizinische Anwendungen und Behandlungen unter Einsatz von Cannabis spezialisiert und hat mehrere Formulierungen für die Schmerztherapie sowie eine Reihe von medizinischen Mehrwertprodukten entwickelt. Dieser Geschäftszweig komplettiert unser starkes Portfolio von Cannabismarken und -produkten für die kanadischen Märkte Medizin, Wellness und Export und rüstet Experion für die dritte Investitionswelle, die auf Cannabis-Biotech-Anwendungen für den Einzelhandel bzw. Verbrauchermarkt gerichtet ist.

Über EFX sponsert Experion derzeit in Kanada eine klinische Phase-III-Forschungsstudie zur Anwendung von Cannabis in der postoperativen Schmerztherapie. Ziel ist hier, eine exzessive Verschreibung von Opioiden zu vermeiden. Aus unserer Sicht ist diese einmalige Studie vor allem für die häufig als Opioidkrise betitelte Problematik ein Thema. Wenn man der nationalen Datenlage Glauben schenken darf, dann hat die Opioidkrise zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 alleine in Kanada mehr als 11.500 Menschenleben gefordert. In den Vereinigten Staaten sind ebenso dramatische Zahlen zu verzeichnen. Seit Januar 2019 sind mittlerweile täglich 130 Menschen an einer Opioid-Überdosierung gestorben. Während ich dieses Schreiben verfasse, stechen mir die jüngsten Schlagzeilen ins Auge: Mehrere große Pharmaunternehmen müssen mit massiven Vergleichszahlungen in Opioidprozessen rechnen heißt es da, und weiter ...mehrere große Pharmaunternehmen sehen sich mit einer Flut an Klagen aus ganz USA konfrontiert und stehen mit den Behörden im Gespräch, um Tausende von gegen sie angestrengte Klagen in Zusammenhang mit Opioiden einer Lösung zuzuführen... https://www.npr.org/2019/08/28/755007841/several-big-drug-companies-considering-massive-settlements-to-resolve-opioid-sui

Ich behaupte nicht, dass wir die Opioidepidemie lösen können; aber das Team von Experion leistet hier wichtige Vorarbeit, um nicht nur der Ärzteschaft, sondern auch der breiten Masse die Augen für die Vorteile von medizinischem Cannabis zu öffnen. Wir haben die Absicht, uns sowohl jetzt als auch in Zukunft maßgeblich in die Diskussion einzubringen. Mehr dazu in den kommenden Wochen. https://www.efxlabs.ca/

Internationale Marktpräsenz - Europa, Australien und Asien

Wir sind vom langfristigen Potenzial der Cannabismärkte in Europa, Australien und im Wachstumsmarkt Asien begeistert. In Europa leben über 740 Millionen Menschen. Diese Bevölkerung ist mehr als doppelt so groß wie jene der Vereinigten Staaten und Kanada (heute die zwei größten Cannabismärkte der Welt).

Nachdem medizinisches Cannabis nun auch in anderen Teilen der Welt legalisiert wird, konzentriert sich Experion weiterhin auf die enormen Chancen in den Exportmärkten. Wir bereiten unseren Betrieb derzeit auf die Gute Herstellungspraxis (GMP) vor, um den Export von Produkten für die wissenschaftliche Forschung und für medizinische Zwecke bedienen zu können. Die GMP-Zertifizierung wird die entscheidenden Hürden für den Markteintritt beseitigen und Experion in die Lage versetzen, sich als erster kanadischer Produzent in diesen Märkten zu positionieren. Wir konnten mittlerweile Absichtserklärungen und/oder Partnerabkommen in Deutschland und Polen abschließen.

Strategie für die Zukunft

Vor zehn Monaten wurde ich gebeten, Experion zu Wachstum zu verhelfen. Um hier Fortschritte zu erzielen, war es zunächst nötig, das Unternehmen als Ganzes zu betrachten. Es galt, Wertbereiche zu definieren und Ziele fallen zu lassen, die keinen gewinnorientierten Ansatz zuließen. In dieser kurzen Zeit habe ich ein erstklassiges Team zusammengestellt, und gemeinsam haben wir bereits enorme Fortschritte auf dem Weg zum Erreichen unserer Ziele und Meilensteine im Sinne unserer Aktionäre erzielt. Einige Zeitvorgaben waren zugegebenermaßen sehr ambitioniert, aber wir konnten den Zeitplan im Wesentlichen einhalten. Unser Einsatz für die Organisation ist nach wie vor ungebrochen stark. Wir sind extrem stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass wir noch mehr erreichen müssen.

Wie in den meisten Unternehmen haben auch die Aktionäre von Experion einen großen Bedarf an mehr Kommunikation in höherer Qualität. Im Mai haben wir einen eigenen IR-Manager unter Vertrag genommen und eine breitangelegte firmeninterne Initiative gestartet, um die Infrastruktur und die Maßnahmen in unserer Kommunikationsabteilung zu verbessern. Im Rahmen dieses Plans werde ich nun einmal im Quartal einen Brief wie diesen an Sie richten und Sie über aktuelle Neuigkeiten zu unseren Fortschritten, unserem Wachstum und unseren Herausforderungen informieren. Wir verfolgen zahlreiche Ziele, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und von denen wir glauben, dass sie unser Wachstum, unseren Unternehmenswert und unsere Marktposition insgesamt stärken und fördern werden. Nehmen Sie sich bitte Zeit, um diese Briefe zu lesen und geben Sie mir Ihre geschätzte Rückmeldung. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit aber bitte auch auf unsere Pressemeldungen, in denen wir sie über unsere Fortschritte informieren. Wie schon gesagt, unser Plan ist einfach: Wir wollen ein fähiges Unternehmen aufbauen und es in die Gewinnzone führen. Damit werden wir uns abgrenzen und, was noch wichtiger ist, unseren Aktionären entsprechende Gewinne bescheren.

Mit herzlichen Grüßen,

Jay Garnett, Chief Executive Officer & Director

Über Experion Holdings Ltd.

Experion Holdings Ltd. ist die Muttergesellschaft von Experion Biotechnologies Inc., einem von Health Canada lizenzierten Cannabisanbau- und -verarbeitungsunternehmen mit Sitz in Mission (British Columbia), sowie von EFX Laboratories Inc., einem in Calgary (Alberta) ansässigen Unternehmen, das medizinische Produkte herstellt und klinische Forschung betreibt.

Experion Holdings Ltd. ist in eine Reihe von Produkten investiert, die ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen abdecken. Dazu zählen medizinische Produkte, Produkte für Erwachsene sowie Wellnessprodukte und therapeutische Produkte.

Die Aktien von Experion als Tier-1-Emittent werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel EXP und an der OTCQB Venture unter dem Börsensymbol EXPFF gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.experionwellness.com bzw. unser internationales Anlegerforum unter 8020 http://connects.company/ExperionEXP, wo Sie alle Pressemeldungen nachlesen können. Eine weitere Anlaufstelle ist Judy-Ann Pottinger von unserem Anlegerservice (Tel: +1 604- 617-5290, E-Mail: judy-ann@experionwellness.com).

Offenlegung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Informationen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, postulieren und ähnliche Ausdrücke identifiziert, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen können, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Lage der Finanzmärkte für die Aktien des Unternehmens; die jüngste Marktvolatilität; die Fähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder ihre Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können; die in den eingereichten Unterlagen genannten Risiken und andere Risiken und Faktoren, von denen das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nichts weiß. Der Leser wird auf die eingereichten Firmenunterlagen vom 25. September 2017 und/oder die jüngsten jährlichen und zwischenzeitlichen Lageberichte (Managements Discussion and Analysis) verwiesen, um eine umfassendere Darstellung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu ermöglichen. Kopien davon sind über die Unternehmensseite auf SEDAR unter www.sedar.com zugänglich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48942

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48942&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30219B1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.