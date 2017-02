IRW-News: Exeter Resource Corp.: Exeter ernennt Mark E. Smith zum Senior Technical Advisor

IRW-PRESS: Exeter Resource Corp.



Vancouver (British Columbia), 1. Februar 2017. Exeter Resource Corporation (NYSE-MKT: XRA, TSX: XRC, Frankfurt: EXB) (Exeter oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Mark E. Smith, M.Sc., P.E., P.Eng., zum Senior Technical Advisor bekannt zu geben. Herr Smith wird durch seine modernen technischen Studien eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projektes Caspiche spielen.

Herr Smith beschäftigt sich seit 35 Jahren mit der Planung, der Errichtung, dem Betrieb und der Stilllegung von Haufenlaugungs- und Bergemanagement-Einrichtungen. Viele der Planungsstandards, die in der modernen Haufenlaugung und Bergeentsorgung angewendet werden, wurden von Herrn Smith oder dessen Team entwickelt. Er ist der Autor und Co-Autor von über 30 technischen Schriften und hat zu zahlreichen Publikationen und Texten im Bereich der Haufenlaugung, des Bergemanagements, der nachhaltigen Entwicklung, von Containment-Systemen und der Stilllegung beigetragen.

Zuletzt fungierte Mark als leitender Prüfer und Haufenlaugungsplanungs-Koordinator der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study) für das Goldprojekt Coffee von Kaminak Gold in Yukon.

Mark kann dank seiner Beteiligung bei Refugio (nunmehr die Mine Maricunga), Marte Lobo und Cerro Casale eine umfassende Erfahrung in der chilenischen Region Maricunga vorweisen. Er arbeitete auch bei Relincho und anderen Haufenlaugungsprojekten in diesem Land.

Herr Smith war der Gründer von Vector Engineering Inc., einem 500 Mitarbeiter zählenden Technikunternehmen, das auf die Berge- und Haufenlaugungstechnik spezialisiert ist, Niederlassungen in sieben Ländern unterhält und weltweit tätig ist. Er lebte zehn Jahre lang in Südamerika, wo er Dienstleistungen in Chile, Peru, Argentinien, Kolumbien, Mexiko und Brasilien leitete. Zu den Beteiligungen von Herrn Smith an zahlreichen internationalen Projekten zählen Arbeiten für jedes große Bergbauunternehmen. Zu den bedeutsamsten Projekten in Südamerika zählen folgende: Barrick Gold (Veladero, Pierina & Lagunas Norte), Newmont Gold (Yanacocha), BHP Billiton (Cerro Colorado & Escondida, Tintaya, Cerro Matoso), Rio Tinto (La Granja), Vale (Cristalino, Area 118 & Piaui), Xstrata (Tintaya), Groupo Mexico (Southern Peru), Freeport (Cerro Verde) und Tahoe Resources (La Arena & Shahuindo).

Wir freuen uns, dass Mark Teil des Teams von Exeter sein und die Weiterentwicklung unserer ersten Phase bei der Haufenlaugungs-Goldoption bei Caspiche leiten wird, sagte Wendell Zerb, President und Chief Executive Officer von Exeter.

Caspiche ist eines von wenigen großen Oxid-Gold-/Gold-Kupfer-Projekten mit skalierbaren Abbauoptionen. Unter der Leitung von Mark werden wir die Oxid-Goldzone mit 1,7 Millionen Unzen erschließen, die unserer Auffassung nach zur Weiterentwicklung der Abbauoptionen bei der umfassenden Gold-Kupfer-Sulfidlagerstätte führen wird.

Mark kann bei der Errichtung von Haufenlaugungsminen und beim Projektmanagement in Südamerika eine Erfahrung von 35 Jahren vorweisen, weshalb er für die Erschließung von Caspiche durch Exeter überaus qualifiziert ist.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Smith 150.000 Bonusaktienoptionen gewährt hat. Die Optionen werden unverzüglich emittiert und können innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 1,26 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.

Exeter ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung des Projekts Caspiche in Chile konzentriert. Das Projekt befindet sich im Goldgebiet Maricunga zwischen der Mine Maricunga (Kinross Gold Corp.) und der Goldlagerstätte Cerro Casale (Barrick Gold Corp. und Kinross Gold Corp.). Die Entdeckung Caspiche ist eine der größten bekannten Rohstoffentdeckungen in Chile, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden.

Am 19. Dezember 2014 gab Exeter die Einreichung der Neufassung des NI 43-101-konformen technischen Berichts zum Projekt Caspiche (PEA 2014) bekannt. Nähere Informationen zur PEA 2014 finden Sie auf den Exeter- und Sedar-Webseiten.

Das Unternehmen verfügt derzeit über einen Barbestand von 16 Millionen C$ und ist zur Gänze schuldenfrei.

Sollten Sie Fragen zu Exeter haben oder die Zusendung einer vollständigen Unternehmenspräsentation wünschen, wenden Sie sich bitte an Herrn Rob Grey, VP Corporate Communications (gebührenfreie Telefonnummer 1.888.688.9592 oder E-Mail: rgrey@exeterresource.com)

A. Disclaimer: Die wirtschaftliche Analyse in der PEA 2014 ist als vorläufige Bewertung zu sehen. Es ist nicht gewiss, ob die in der PEA 2014 abgegebene Wirtschaftsprognose erreicht wird. In der PEA wurden keine abgeleiteten Mineralressourcen verwendet. Die Pressemeldung vom 19. Dezember 2014 finden Sie auf den Webseiten von Exeter bzw. Sedar als Neufassung des NI 43-101-konformen technischen Berichts zum Projekt Caspiche (gültig per 30. April 2014).

Wendell Zerb, President und CEO von Exeter, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) die in diesem Unternehmens-Update enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.

EXETER RESOURCE CORPORATION Wendell Zerb, P. Geol President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über: Wendell Zerb, CEO oder Rob Grey, VP Corporate Communications Tel: +1 604-688-9592 Fax: +1 604-688-9532 Tel: 1-888-688-9592 (gebührenfrei)

Suite 1660, 999 West Hastings St. Vancouver, BC Kanada V6C 2W2 exeter@exeterresource.com

