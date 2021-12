IRW-News: Excellon Resources Inc. : Excellon reicht Fachbericht zum Projekt Silver City ein

IRW-PRESS: Excellon Resources Inc. : Excellon reicht Fachbericht zum Projekt Silver City ein

Toronto, Ontario - 23. Dezember 2021 - Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT, NYSE:EXN; FWB:E4X1) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich, die Einreichung eines unabhängigen Fachberichts für das Projekt Silver City im deutschen Freistaat Sachsen bekannt zu geben, der im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt wurde (der Fachbericht). Eine Kopie des Fachberichts ist auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Webseite des Unternehmens unter www.excellonresources.com verfügbar.

Empfehlungen aus dem Fachbericht

Der Autor des Fachberichts, Herr Michael J. Robertson, Pr.Sci.Nat (400005/92); AusIMM (316078), ein Mitarbeiter der unabhängigen Beratungsfirma The MSeA Group (Pty) Ltd., hat festgestellt, dass das vom Unternehmen geplante und nachstehend skizzierte Explorationsprogramm für das Projekt Silver City geeignet ist. Die Hauptkomponenten des Programms sind:

- Stepout-Diamantbohrungen bei Bräunsdorf zur Beurteilung des Ausmaßes und der Beschaffenheit der Mineralisierung unterhalb der Abbaustätten des historischen Bergbaubetriebs Neue Hoffnung Gottes.

- Stepout-Diamantbohrungen bei Grauer Wolf und Reichenbach zur Bestätigung der Kontinuität der bekannten Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe.

- Stepout-Diamantbohrungen bei Großvoigtsberg zur Bestätigung der Kontinuität der bekannten Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe, insbesondere in jenen Bereichen, in denen während des historischen Bergbaus stark mineralisierte Erzfälle dokumentiert wurden.

- Testbohrungen zur Erkundung von magnetischen Lineamenten und geologischen Kontakten bei Grauer Wolf und Reichenbach.

- Testbohrungen zur Erkundung von magnetischen Lineamenten und geologischen Kontakten bei Siegfried, von denen man annimmt, dass es sich um Ausläufer der Bräunsdorf-Mineralisierung in südwestlicher Richtung handelt.

- Testbohrungen zur Erkundung von magnetischen Lineamenten und geologischen Kontakten bei Obergruna, wo anhand von historischen Kartierungen Vorkommen von mineralisierten Erzgängen nachgewiesen wurden.

- Bohrungen entlang von Fence-Linien bei Langhennersdorf zur Erkundung von Bodenanomalien.

- Luftgestützte magnetische Messungen in ausgewählten Gebieten zur Ergänzung der Daten, die im Rahmen früherer Messungen gewonnen wurden.

- Studie zur magnetischen Suszeptibilität des Gesteins anhand von verfügbaren Bohrkernen für alle Zielgebiete und alle ermittelten Lithologien, mit der die Auswertung verfügbarer und zukünftiger magnetischer Messdaten unterstützt werden soll.

- Kalibrierungsstudie anhand von Bodenproben; mit den Linien werden bekannte Mineralisierungen gekreuzt, um eine geochemische Resonanz zu testen.

- Archivarbeiten, Digitalisierung und Georeferenzierung historischer Bergbaupläne etc.

- Regionale Explorationsaktivitäten auf dem übrigen Projektgelände.

Qualifizierter Sachverständiger

Jorge Ortega, P.Geo., Vice President Exploration, fungierte in Bezug auf die Bekanntmachung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über Excellon

Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation sowie die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Gemeinden und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Goldprojekt in einem fortgeschrittenen Stadium in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine Option auf das Projekt Silver City, eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. Das Unternehmen will die aktuelle Marktlage auch weiterhin dazu nutzen, unterbewertete Projekte zu erwerben.

Zusätzliche Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten von Excellon finden Sie unter www.excellonresources.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Excellon Resources Inc.

Brendan Cahill, President & CEO

Jorge Ortega, Vice President Exploration

(416) 364-1130

info@excellonresources.com

www.excellonresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Toronto Stock Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung, die vom Management erstellt wurde, nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 27E des Exchange Act. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über Mineralressourcenschätzungen; die zukünftigen Betriebsergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens, einschließlich möglicher Konzessionsgebietserwerbe; des Zeitpunkts, des Inhalts, der Kosten und der Ergebnisse von geplanten Arbeitsprogrammen; der Entdeckung und Abgrenzung von Minerallagerstätten/Ressourcen/Reserven; geologischer Interpretationen; geplanter Produktionsraten; möglicher Mineralgewinnungsverfahren und -raten; Geschäfts- und Finanzierungspläne; Geschäftsentwicklungen; und zukünftiger Betriebseinnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann es nicht gewährleisten, dass sich die Erwartungen als wahrheitsgemäß herausstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können gewöhnlicherweise an Wörter wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, behaupten und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und stellen naturgemäß Aussagen dar, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Investoren ausdrücklich darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind, und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Variationen in der Beschaffenheit, der Qualität und der Menge von etwaigen Minerallagerstätten, die entdeckt werden; eine bedeutende rückläufige Entwicklung der Marktpreise der produzierten Minerale; die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen einzuholen; die Unfähigkeit des Unternehmens, aus seinen Konzessionsgebieten erfolgreich oder rentabel Minerale zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein geplantes Wachstum fortzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel einzunehmen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden und die Leser werden angehalten, diese Unterlagen zu prüfen. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und darf in keiner Weise als ein solches Angebot verstanden werden.

Vorsorglicher Hinweis für US-Investoren: Die Begriffe Mineralressource, nachgewiesene Mineralressource, angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource, wie sie auf der Website von Excellon und in den Pressemitteilungen verwendet werden, sind kanadische Bergbaubegriffe, die in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) definiert sind. Diese kanadischen Begriffe sind keine definierten Begriffe gemäß dem Industry Guide 7 der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden, die von in den USA registrierten Unternehmen bei der SEC eingereicht werden. Die SEC gestattet es US-Unternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Berichten nur jene Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich abbauen oder produzieren kann. Dementsprechend ist zu beachten, dass die Informationen, die die Mineralressourcen des Unternehmens beschreiben, nicht direkt mit den Informationen vergleichbar sind, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die der Offenlegungspflicht gemäß den US-Wertpapiergesetzen unterliegen. US-Investoren wird dringend empfohlen, die Offenlegung in Formblatt 40-F des Unternehmens, das beim Unternehmen angefordert oder online unter http://www.sec.gov/edgar.shtml abgerufen werden kann, genau zu prüfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63353

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63353&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30069C8016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.