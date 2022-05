IRW-News: Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Verbindliche Abnahmevereinbarung für Chilalo Grobflockengraphit geschlossen

IRW-PRESS: Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Verbindliche Abnahmevereinbarung für Chilalo Grobflockengraphit geschlossen

HIGHLIGHTS

- Evolution hat einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Yichang Xincheng Graphite Co Ltd (YXGC) über den Verkauf von 30.000 Tonnen pro Jahr an grobem Flockengraphit für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren unterzeichnet.

- YXGC ist weltweit führend in der Herstellung von hochwertigem expandierbarem Graphit und damit verbundenen hochwertigen Graphitprodukten wie Graphitfolie.

- Die Abnahmevereinbarung deckt über 50 % der Produktion von Chilalo in den ersten drei Jahren ab und macht über 70 % der prognostizierten Einnahmen im gleichen Zeitraum aus. Die Einzelheiten der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für das Chilalo-Graphitprojekt wurden von Evolution im Prospekt vom 28. September 2021 veröffentlicht, der durch einen ergänzenden Prospekt vom 6. Oktober 2021 vervollständigt wurde (zusammenfassend als "der Prospekt" bezeichnet). Evolution bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die im Prospekt enthaltene DFS von Chilalo auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und das Produktionsziel, die der DFS von Chilalo im Prospekt zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

- Erhebliche Stärkung der Finanzierungsmaßnahmen, da Abnahmevereinbarungen eine wichtige Voraussetzung für Projektfinanzierer sind

09. Mai 2022 - Evolution Energy Minerals (Evolution oder das Unternehmen) (ASX: EV1) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Yichang Xincheng Graphite Co Ltd (YXGC") über den Verkauf von 30.000 Tonnen pro Jahr an grobem Flockengraphit aus seinem Graphitprojekt Chilalo in Tansania für die ersten drei Betriebsjahre (Abnahmevertrag") unterzeichnet hat.

Evolution und YXGC haben über einen langen Zeitraum hinweg eng zusammengearbeitet. Der Graphit von Chilalo war seit 2015 Gegenstand einer umfassenden Produktqualifizierung durch YXGC. Die mit YXGC durchgeführten Produktqualifizierungsarbeiten haben gezeigt, dass Chilalo ein hochwertiges Grobflockenkonzentrat produziert, das für die Herstellung von Graphitfolien, Flammschutzmitteln und anderen hochwertigen Produkten wie bipolaren Platten für grüne Wasserstoffbatterien geeignet ist. YXGC leistet Pionierarbeit bei der Verwendung von Graphitfolien in grünen Wasserstoffbatterien, und Chilalos Grobflockengraphit (bestehend aus +100, +80, +50 und +32 mesh) ist das ideale Ausgangsmaterial für diese Produkte.

Der Geschäftsführer von Evolution, Phil Hoskins, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses grundlegenden Abnahmevertrags mit YXGC, der die Projektfinanzierung unseres Chilalo-Projekts erheblich erleichtert. Die Vereinbarung ist der Höhepunkt einer umfangreichen Zusammenarbeit, die wir mit YXGC über viele Jahre hinweg geführt haben, und ist ein Beweis für die starke Beziehung und den gegenseitigen Respekt, der uns mit YXGC verbindet. "

YXGC ist international als führender Hersteller von expandierbarem Graphit und hochwertigen Graphitprodukten bekannt, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Partnerschaft mit YXGC für die Sicherung der Finanzierung der Erschließung von Chilalo von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus ist diese Abnahmevereinbarung Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, die darauf abzielt, das hochwertige Produkt von Chilalo mit der branchenführenden Technologie von YXGC zu kombinieren, um westliche Kunden mit expandierbarem Graphit, Graphitfolie und einer Vielzahl anderer hochwertiger Produkte zu beliefern.

Evolution ist verpflichtet, 30.000 Tonnen Graphitkonzentrat mit einer Maschengröße von mehr als +100 zu liefern, wobei die Aufschlüsselung vertraulich ist.

Der Marktpreis für Flockengraphitkonzentrat im Rahmen der Abnahmevereinbarung wird von den Parteien mindestens 30 Tage vor Beginn eines jeden Quartals festgelegt.

Die Abnahmevereinbarung ist an folgende Bedingungen geknüpft:

1) Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung in Bezug auf das Downstream-JV in Europa, wie in der bestehenden Absichtserklärung (MOU) vorgesehen (ASX-Meldung vom 2. Mai 2022);

2) Abschluss einer verbindlichen Gebührenbearbeitungsvereinbarung im Sinne der Absichtserklärung;

3) Evolution meldet YXGC, dass es die erforderliche Finanzierung erhalten und vor dem 31. Dezember 2022 mit dem Bau des Chilalo-Projekts begonnen hat;

4) Beginn der Produktion von Graphitkonzentrat beim Chilalo-Projekt vor dem 31. März 2024; und

5) Mitteilung an YXGC, dass die erste Lieferung von Graphitkonzentrat am oder vor dem 31. März 2024 erfolgen wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten eine Reihe von Meilensteinen im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung erreichen wird, darunter:

- Verkaufsvereinbarungen für feines Flockenprodukt aus Chilalo zur Verwendung bei der Herstellung von Batterieanoden - das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit mehreren Parteien über die Verkaufsvereinbarungen für sein feines Produkt (-100 Mesh), das etwa 35 % der Chilalo-Produktion ausmacht, und freut sich darauf, den Markt zu gegebener Zeit zu informieren;

- Ein Rahmenabkommen mit der Regierung von Tansania, um steuerliche und regulatorische Sicherheit für die Entwicklung von Chilalo zu gewährleisten;

- die Ernennung von Projektfinanzierungsberatern; und

- Eine aktualisierte, endgültige Durchführbarkeitsstudie.

Über YXGC

YXGC befindet sich in Yichang, China. Diese Region Chinas ist bekannt als die Hauptstadt der Wasserkraft und eines der größten Mineralienverarbeitungsgebiete Chinas.

YXGC ist ein weltweit führender Hersteller von Graphitprodukten und beliefert seit über 20 Jahren Kunden in Europa, Nordamerika und Asien. Unter Verwendung von grobkörnigem Flockengraphit stellt YXGC mit seiner firmeneigenen Technologie eine Reihe hochwertiger Graphitprodukte her, darunter expandierbarer Graphit, feuerhemmende Materialien, Folien, Platten, Dichtungen und Klebebänder, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Ein aktuelles Bild einer der YXGC-Produktionslinien für Graphitfolien ist in Abbildung 1 unten zu sehen.

YXGC verfügt über drei Produktionslinien zur Herstellung von 30.000 Tonnen expandierbarem Graphit pro Jahr. Außerdem verfügt das Unternehmen über zehn Produktionslinien für flexible Graphitfolien mit einer Gesamtproduktion von 10.000 Tonnen pro Jahr und acht Anlagen für Dichtungsmaterial, mit denen 2.000 Tonnen Graphitdichtungen pro Jahr hergestellt werden. YXGC baut derzeit ein neues Werk mit einer Produktionskapazität von 10.000 Tonnen expandierbarem Graphit und 12.000 Tonnen Graphitfolie pro Jahr. Die Anlage soll 2023 in Betrieb genommen werden.

YXGC ist nach ISO9001 zertifiziert. Das Unternehmen verfügt über Kerntechnologien mit geschützten geistigen Eigentumsrechten sowie über eine starke Produktforschung und Innovationsfähigkeit. Das Unternehmen verfügt derzeit über sechs Erfindungspatente und 23 Gebrauchsmusterpatente.

Die Produkte von YXGC finden breite Anwendung in der Erdöl- und Chemieindustrie, in der Stahlveredelung, in der Elektrizitätswirtschaft, in der Metallurgie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, im Schiffsbau, in der Pharmazie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Nuklearindustrie und vor allem in einer Reihe von weltweit bekannten Elektronik- und Technologieunternehmen.

YXGC-Produkte werden in ganz China vertrieben und in mehr als zwanzig Länder der Welt exportiert.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Evolution zur Veröffentlichung freigegeben.

