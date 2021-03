IRW-News: Evergold Corp.: Evergold meldet hochgradige Gold- und Silberergebnisse von Snoball, Feldsaison 2020 auf dem Snoball-Projekt damit abgeschlossen

IRW-PRESS: Evergold Corp.: Evergold meldet hochgradige Gold- und Silberergebnisse von Snoball, Feldsaison 2020 auf dem Snoball-Projekt damit abgeschlossen

Toronto, Kanada - 9. März 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.



evergoldcorp.ca) freut sich, weit verbreitete starke und lokal sehr hochgradige Gold- und Silberwerte aus Gesteinsproben und Feinerzen im Felsschutt bekanntzugeben, die auf dem Snoball-Projekt im Nordwesten von British Columbia, Kanada, am Pyramid Peak in der neu bezeichneten C-Zone identifiziert wurden. Das Unternehmen freut sich außerdem, Bohrergebnisse für das letzte Loch der Snoball-Bohrkampagne 2020, SB20-013, bekanntzugeben, bei dem ein hochgradiger Goldabschnitt mit 18,40 g/t Au und 5,63 g/t Ag über 1,60 m gebohrt wurde. Dies verstärkt das Muster hochwertiger Gold-Silber-Abschnitte, das durch frühere Bohrergebnisse im Jahr 2020 ermittelt wurde. Alle Bohrungen im Jahr 2020 wurden von der Gipfelplattform auf Pyramid Peak durchgeführt, und die meisten Löcher wurden nach Südwesten gebohrt (Siehe Abbildung 1 im Anhang).

Signifikante Bohrergebnisse aus der C-Zone:

(Hinweis: Zuvor veröffentlichte Ergebnisse sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Die angegebenen Breiten sind gebohrte Kernlängen.)

- 18,40 g/t Au und 5,63 g/t Ag über 1,60 m von 130,00 m in Loch SB20-013

- 20,80* g/t Au und 54,54 g/t Ag über 0,70 m von 134,30 m in Loch SB20-006

- 12,90* g/t Au und 54,24 g/t Ag über 1,44 m von 47,75 m in Loch SB20-005

- 11,40* g/t Au und 4,51 g/t Ag über 1,50 m von 33,00 m in Loch SB20-002

Signifikante Ergebnisse der Gesteinsproben aus der C-Zone:

(Hinweis: Zuvor veröffentlichte Ergebnisse sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Die Leser sollten beachten, dass Gesteinsproben von Natur aus selektiv sind und nicht unbedingt für die gesamte Mineralisierung in der C-Zone repräsentativ sind.)

- 23,00 g/t Au und 309,00 g/t Ag (Probe Nr. SBRX-03)

- 25,60 g/t Au und 750,00 g/t Ag (Probe Nr. SBRX-04)

- 48,30 g/t Au und 141,00 g/t Ag (Probe Nr. SB20DBR05)

- 14,40 g/t Au und 43,75 g/t Ag (Probe Nr. SB20TPR18)

- 14,70 g/t Au und 48,47 g/t Ag (Probe Nr. SB20TPR027)

- 2,08 g/t Au und 63,79 g/t Ag (Probe Nr. SBRX-07)

- 3,18 g/t Au und 81,58 g/t Ag (Probe Nr. SB20DBR11)

- 9,70 g/t Au und 40,73 g/t Ag (Probe Nr. SB20TPR26)

- 22,70* g/t Au und 1080 g/t Ag (Probe Nr. CGSN016R)

Signifikante neue Ergebnisse der Proben von Feinerzen im Felsschutt aus der C-Zone:

(Hinweis: Die Leser sollten beachten, dass diese Proben aufgrund der Anreicherung durch Witterungseinflüsse möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung der C-Zone sind.)

- 32,30 g/t Au und 53,83 g/t Ag (Probe Nr. SB20MGB14)

- 25,90 g/t Au und 77,20 g/t Ag (Probe Nr. SB20MGB15)

- 2,83 g/t Au und 125,00 g/t Ag (Probe Nr. SB20MGD17)

- 6,40 g/t Au und 70,57 g/t Ag (Probe Nr. SB20MGD19)

- 7,75 g/t Au und 17,55 g/t Ag (Probe Nr. SB20MGD02)

Die C-Zone hat sich mit den zusätzlichen Probenahmen und Erkundungsarbeiten, die wir im September letzten Jahres nach Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms durchgeführt haben, wirklich als potenziell hervorragendes Ziel entwickelt, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Das mit Gold und Silber angereicherte Gestein ist ein hochwertiges Ziel, das den guten Ruf des Goldenen Dreiecks begründet hat. Die Höhe der Entdeckung auf dem Berggipfel lässt darauf schließen, dass unsere Bohrungen in 2020 möglicherweise die Spitze des Systems erfasst haben. Ein Teil des Erlöses unserer kürzlich abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 8 Mio. CAD wird für die aufregende Arbeit verwendet, um diese frühzeitige Entdeckung in der bevorstehenden Feldsaison weiter zu vergrößern. Es geht im Juli los, wenn der Schnee geschmolzen ist und sich das Wetter verbessert hat. Wir werden vorher auf Golden Lion mit der Arbeit beginnen, wo wir bereits ein Lager haben, gemäßigtes Gelände, eine geringere Schneelast und ein weiteres großflächiges Gold-Silber-System, das dort auf uns wartet.

Die aktualisierte Modellierung der neuesten Kartierungs-, Gesteinsproben-, Feinerz- und Bohrergebnisse in Kombination mit zuvor angekündigten Ergebnissen legt nahe, dass die C-Zone ein breites, nach SW-NO tendierendes, nach Südwesten abfallendes epithermales Adersystem ist, das wahrscheinlich mehrere variabel ausgerichtete Adersätze umfasst. Die Gipfelplattform befand sich am nordöstlichen Ende der C-Zone, und die meisten Löcher im Jahr 2020 scheinen parallel oder subparallel unterhalb des höhergradigen Kerns der Zone gebohrt worden zu sein. Daher ist für das anstehende Bohrprogramm 2021 geplant, Löcher südwestlich der Gipfelplattform und senkrecht zum interpretierten Trend der Zone zu bohren und die Zone nach Südwesten zu verfolgen, wo die Probenahmen von Gestein und Feinerzen in der oxidierten Zone darauf hindeuten, dass der Erzmetallgehalt des mineralisierten Systems zunehmen könnte. Darüber hinaus ist eine Nachverfolgung vor Ort für die mögliche südwestliche Ausdehnung der Zone geplant, die sich in stark erhöhten historischen Au- und As-Werten zeigt, die mindestens 500 Meter in diese Richtung abfallen.

Abgeschlossene Finanzierung vom 23. Februar 2021

Das Unternehmen möchte im Zusammenhang mit seiner Pressemeldung vom 23. Februar 2021 bekanntgeben, dass die Gesamtvergütung, die an Canaccord Genuity Corp. als alleinigen Underwriter für die Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von $8.000.000 CAD gezahlt wurde, $469.598 CAD und 2.203.353 Broker-Warrants betrug.

Qualitätssicherung und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charlie Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Das Snoball-Projekt von Evergold befindet sich in der Nähe der Gebiete von Skeena Resources (WKN: A2H52X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Palisades Goldcorp ist als neuer Großaktionär von Evergold auch Großaktionär des erfolgreichen kanadischen Unternehmens New Found Gold Corp. (TSX-V: NFG).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Deutsche Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Video-Interview mit Evergold-CEO, Februar 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=rAEz3KcnTQs

Englische Originalmeldung:

https://www.evergoldcorp.ca/news/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

