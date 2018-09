IRW-News: European Lithium Ltd.: Update: FIRST BERLIN Research Report

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.



: Update: FIRST BERLIN Research Report

UPDATE: FIRST BERLIN RESEARCH REPORT

Sehr geehrte Aktionäre,

First Berlin hat ein Research Report Update veröffentlicht, in dem Analyst Simon Scholes das "BUY" Rating bekräftigt und das Kursziel von EUR 0,19 auf EUR 0,22 angehoben hat.

Dieses Update basiert auf den jüngsten Entwicklungen wie der Sicherung der Finanzierung der DFS sowie des geplanten PRIME MARKET Listings an der Wiener Börse, und nach wie vor nur auf der JORC compliant Ressource von 6,3 Millionen Tonnen.

Lesen Sie im folgenden Link das Update der Studie:

DFS FINANCING SECURED; SHIFT IN MAIN LISTING TO VIENNA LIKELY (https://europeanlithium.com/wp-content/uploads/2018/09/PF8_GR-2018-09-17_EN.pdf)

Die deutsche Version reichen wir zeitnah nach.

Beste Grüße,

EUROPEAN LITHIUM

Investor Relations

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000EUR7

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.