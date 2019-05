IRW-News: European Lithium Ltd.: European Lithium führt Platzierung durch

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.



: European Lithium führt Platzierung durch

10. Mai 2019 - European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI, NEX: EUR)(das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Platzierung durchführen wird, die in erster Linie qualifizierte Anleger in Europa anspricht. Der Ausgabepreis beträgt 0,09 USD pro Aktie und soll dem Unternehmen einen Gesamterlös von bis zu 1,5 Millionen EUR (vor Ausgaben) einbringen (Platzierung). Der Erlös aus der Platzierung wird für die finale Machbarkeitsstudie (DFS) verwendet, die das Unternehmen derzeit in seinem Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich absolviert.

Das Unternehmen wird bei der Emission von Aktien im Rahmen der Platzierung seine Emissionskapazität gemäß Börsenvorschrift 7.1. wahrnehmen. Das Unternehmen wird die Aktien in den nächsten 3 Wochen nach Geldeingang ausgeben und zuteilen.

Tony Sage

Non-Executive Chairman

European Lithium Limited

