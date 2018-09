IRW-News: European Lithium Ltd.: European Lithium erwägt Listing am PRIME MARKET der WIENER BÖRSE

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.



: European Lithium erwägt Listing am PRIME MARKET der WIENER BÖRSE

- European Lithium erwägt den Spin Off seiner österreichischen Tochtergesellschaft und deren Hauptnotierung am PRIME MARKET der Wiener Börse.

- European Lithium verlagert das operative Management nach Wolfsberg.

European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) (das Unternehmen) gibt bekannt zu prüfen, seine österreichische Tochtergesellschaft, in deren Eigentum sich das Wolfsberg Lithium Projekt befindet, im Rahmen eines Spin Offs an die bestehenden European Lithium-Aktionäre abzuspalten und diese Gesellschaft im PRIME MARKET der Wiener Börse (WBAG) zu notieren. Damit strebt das Unternehmen bei erfolgreicher Umsetzung der Transaktion eine Notierung unter den den Top 40 Unternehmen an der Wiener Börse sowie eine Aufnahme in den ATX PRIME MARKET INDEX an.

EUR war im Oktober 2017 das erste australische Unternehmen, das an der WBAG zugelassen wurde. Damit konnte der Zugang zu europäischen Investoren für das Unternehmen und sein in Österreich angesiedeltes Lithiumprojekt Wolfsberg erheblich verbessert werden. Seit der Notierung an der WBAG hat sich der prozentuale Anteil der europäischen Aktionäre an European Lithium deutlich erhöht.

Das Unternehmen hat die ersten Schritte im Hinblick auf die Verlagerung seiner Hauptnotierung an die WBAG durch die Umwandlung seiner Tochtergesellschaft von einer GmbH in eine AG nahezu abgeschlossen.

Die aktuellen Maßnahmen des Unternehmens konzentrieren sich darauf, die Erschließung des Lithiumprojekts Wolfsberg zu beschleunigen. Dazu hat das Unternehmen mit der Berufung eines neuen deutschen CEO, Dietrich Wanke sowie der Anstellung eines erfahrenen österreichischen Projektdirektors, Christian Heili, sein Managementteam gestärkt. Mit einer Wandelanleihen-Fazilität in Höhe von A $ 10 Millionen hat das Unternehmen die Finanzierung der endgültigen Machbarkeitsstudie (deren Durchführung bereits im Gange ist) nunmehr vollständig gesichert. Diese Fazilität ist flexibel stukturiert und kann jederzeit gekündigt werden - insbesondere bei erfolgreichem Abschluss der fortgeschrittenen Gespräche über Abnahmeverträge (Offtake-Agreements), welche aktuell mit mehreren potenziellen Partnern geführt werden.

Tony Sage, Chairman, sagt dazu wie folgt: Der geplante Wechsel der Hauptnotierung des Unternehmens an die Wiener Börse ist ein logischer nächster Schritt, mit dem institutionelle Anleger und vermögende private Investoren aus Österreich und Europa einen noch besseren Zugang zum Unternehmen erhalten sollen. Diese Maßnahme wird darüber hinaus von den bestehenden signifikanten Aktionären ausdrücklich gewünscht. Für unser Wolfsberg Lithium Projekt verzeichnen wir deutlich zunehmendes Interesse und Unterstützung der lokalen und nationalen Politik in Österreich. Diese Unterstützung ist für unser Ziel, zum ersten Lithiumlieferanten einer integrierten europäischen Supply Chain für Batterien zu avancieren von essentieller Bedeutung.

Das Unternehmen bleibt auf absehbare Zeit an der ASX notiert. Für alle Änderungen, die das Board genehmigt, sind sämtliche erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in beiden Ländern einzuholen, unter anderem die Genehmigung der Aktionäre.

Tony Sage

Non-Executive Chairman

European Lithium Limited

