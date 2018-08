IRW-News: European Lithium Ltd.: European Lithium: Neu ernannter erfahrener Project Director soll Entwicklung beim Wolfsberg Lithium-Projekt vorantreiben

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.



: European Lithium: Neu ernannter erfahrener Project Director soll Entwicklung beim Wolfsberg Lithium-Projekt vorantreiben

6. August 2018

Highlights

- Christian Heili zum Project Director für das Wolfsberg Lithium-Projekt ernannt

- Die Definitive Feasibility Study (Maßgebliche Machbarkeitsstudie) soll im dritten Quartal beginnen

European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI) (das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Christian Heili zum Project Director für das weit fortgeschrittene Wolfsberg Lithium-Projekt (Wolfsberg) in Österreich bekannt zu geben.

Herr Heili ist ein sehr erfahrener Bergbauingenieur mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft, im Projektmanagement und in weitreichenden Tätigkeiten, einschließlich Untertage- und Aufbereitungsprozessen in der Bergbauindustrie. Herr Heili hat einen M.Sc. (Eng.) von der Montan-Universität Leoben, Österreich, und einen MBA vom Henley Management College, UK.

Herr Heili hat Erfahrung mit einer Vielzahl von Rohstoffen und arbeitete früher in verschiedenen internationalen Positionen, z.B. als Gesamtprojektleiter für Katanga Mining Ltd in der DRC, Kinross Forrest Ltd in der DRC, De Beers in Südafrika, AngloGold Ashanti in Mali, als Mine Manager für Mopani Copper Mines PLC, als Production Manager für African Associated Mines (PVT) Ltd und Anglo American Corp, VAAL Reefs Exploration and Mining Co. Ltd. Herr Heili hatte bereits in früheren Funktionen Verantwortung für eine große Anzahl von Mitarbeitern und seine Erfahrung erstreckt sich auch auf die Ausbildung und Betreuung dieser. Der gebürtige Österreicher spricht fließend Englisch und Deutsch.

Seine Ernennung stärkt die operative Führung des Unternehmens in Österreich weiter. Herr Heili wird eng mit unserem neuen CEO und den Beratern zusammenarbeiten und eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Definitive Feasibility Study (DFS) auf dem Projekt Wolfsberg spielen, die voraussichtlich im dritten Quartal beginnen wird.

Der Chairman Tony Sage kommentierte die Ernennung so: Wir freuen uns sehr, dass Chris das Team in Österreich verstärkt und glauben, dass sein Fachwissen und seine Erfahrung dazu beitragen werden, das Projekt schnell in die Tat umzusetzen.

Tony Sage

Non-Executive Chairman

European Lithium Limited

