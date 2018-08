IRW-News: European Lithium Ltd.: European Lithium Ltd.: Sitzverlegung nach Wolfsberg, Umwandlung in eine AG und Listing an der Wiener Börse

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.



: European Lithium Ltd.: Sitzverlegung nach Wolfsberg, Umwandlung in eine AG und Listing an der Wiener Börse

Wolfsberg, 16.08.2018:

Sitzverlegung nach Wolfsberg, Umwandlung in eine AG und Listing an der Wiener Börse

Im Rahmen der Sitzverlegung von European Lithium nach Wolfsberg, der Umwandlung in die European Lithium AG und dem Listing dieser AG an der Wiener Börse begrüßen Katharina Löckinger, Stefan Müller und Dietrich Wanke heute Vertreter der Wiener Börse, Österreichischer Banken und Anwaltskanzleien sowie Mitglieder des zukünftigen Aufsichtsrates der Österreichischen AG bei der Minenbegehung im Lavanttal. Parallel arbeiten die Anwälte der European Lithium Limited in Perth an den Details der Zusammenführung der Australischen und Österreichischen Gesellschaft.

Vor dem Hintergrund der in den nächsten Wochen handelbaren Optionen führen Tony Sage und Stefan Müller fortgeschrittene Gespräche mit strategischen Investoren bezüglich der Übernahme dieser Optionen und die anschließende Ausübung.

Eine solche Transaktion bietet diesen Investoren die Chance, sich kursneutral und ohne Verwässerung der Altaktionäre einen substanziellen Anteil an der Gesellschaft zu sichern. European Lithium würde auf diesem Wege einen signifikanten Mittelzufluss erhalten, ebenfalls ohne Verwässerung.

Tony Sage

Non-Executive Chairman

European Lithium Limited

Stefan Müller

Non-Executive Director

European Lithium Limited

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den deutschsprachigen IR-Kontakt unter European.IR@europeanlithium.com.

