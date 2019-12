IRW-News: Euro Manganese Inc.: Euro Manganese unterzeichnet Vertrag für Demonstrationsanlage und vergibt Auftrag für Leitung der Prozessanlagentechnik für Machbarkeitsstudie

IRW-PRESS: Euro Manganese Inc.: Euro Manganese unterzeichnet Vertrag für Demonstrationsanlage und vergibt Auftrag für Leitung der Prozessanlagentechnik für Machbarkeitsstudie

- CRIMM wurde im Rahmen eines Vertrags mit Festpreisbindung mit der schlüsselfertigen Errichtung, Lieferung und Kommissionierung/Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage zur Herstellung von hochreinen Manganprodukten beauftragt.





- BGRIMM wurde mit der Prozessanlagentechnik für die Machbarkeitsstudie beauftragt.

Vancouver, Kanada (11. Dezember 2019). Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das Unternehmen oder EMN) freut sich, folgendes mitteilen zu können.

CRIMM wurde über einen Festpreisvertrag mit der schlüsselfertigen Errichtung einer Demonstrationsanlage beauftragt.

Das Technikerteam des Unternehmens konnte im Design, in der technischen Entwicklung/Planung und im Genehmigungsverfahren für eine Demonstrationsanlage (DA) für die Herstellung von hochreinem Elektrolyt-Manganmetall (HPEMM) und hochreinem Mangansulfatmonohydrat (HPMSM) im Manganprojekt Chvaletice (das Projekt) wesentliche Fortschritte erzielen. In der Anlage sollen mehrere Tonnen von Proben des Endprodukts - hochreines Mangan - zur Prüfung und Bewertung durch Kunden hergestellt werden.

EMN hat mit dem Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy (CRIMM) einen Vertrag mit Festpreisbindung für die schlüsselfertige Lieferung und Kommissionierung/Inbetriebnahme von Technologie und Gerätschaften für die DA abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet Leistungsgarantien, Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme, die Errichtung eines Labors sowie ein Betriebsschulungsprogramm.

Das Design der Demonstrationsanlage repliziert das in der im ersten Quartal 2019 veröffentlichten wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) verwendete Verfahrensfließbild für das Projekt. Die DA wurde als manuell bzw. halbkontinuierlich betriebenes, abgeschlossenes System aus miteinander verbundenen Modulen konzipiert, die sowohl im Kreislauf geführt oder auch als eigenständige Komponenten betrieben werden können. Die DA wird in zwei bestehenden Gebäuden unmittelbar neben der Bergelagerung Chvaletice untergebracht und soll aus rund 32 kg HPEMM bis zu 100 kg trockenes, kristallines HPMSM pro Tag produzieren. Die Kosten der DA werden auf rund 2,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Nicht enthalten sind hier die auf EMN entfallenden Kosten für Vorort-Infrastruktur, Installation und einjährigen Betrieb, die zusammen Zusatzkosten von rund 2,5 Millionen US-Dollar verursachen. Die (Aus)-Lieferung der DA ist noch von der Finanzierung abhängig. Das Unternehmen will mit der Inbetriebnahme im 4. Quartal 2020 beginnen.

CRIMM wurde im Jahr 1955 gegründet und ist ein namhaftes Forschungsinstitut, das direkt einer staatlichen Gesellschaft, der China Minmetals Corporation (CMC), unterstellt ist, die zu den weltweit größten Bergbau-, Metall- und Mineralhandelsunternehmen zählt. Als Mitglied der staatlichen Enterprise Electric Vehicle Industry Alliance ist CRIMM Marktführer in der Forschung und Entwicklung von neuen Energierohstoffen und den dazugehörigen Technologien. Seit über 60 Jahren bietet CRIMM mit seinem innovationsbasierten Ansatz umfassende wissenschaftliche und technische Unterstützung und hilft CMC dabei, sich zu einem Metall- und Mineralunternehmen von Weltrang zu entwickeln. CRIMM und CMC verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Planung und Entwicklung, in der Errichtung und im Betrieb von Anlagen zur Herstellung von hochreinem Mangan sowie Anlagen zur Produktion von Lithiumionenbatterie-Vorstufen und -Kathoden.

CRIMM ist seit 2017 mit der Durchführung von metallurgischen Studien und Verfahrensentwicklungsprogrammen für das Projekt befasst.

Dr. Li Maoling (General Manager, Deputy Secretary of the Party Committee, CRIMM, China Minmetals Corporation) erklärt: Wir schätzen die großartige Zusammenarbeit mit dem Team von Euro Manganese im Rahmen dieses strategischen Projekts sehr. Wir sind wirklich beeindruckt, mit welch hohem Anspruch an fachliche Kompetenz dieses Team hochreine Manganproduktspezifikationen von höchster Qualität unter Einhaltung der weltweit strengsten Umweltstandards hervorbringt. Wir freuen uns darauf, zusammen die Demonstrationsanlage Chvaletice zu errichten.

Marco Romero, President und CEO von EMN, fügt hinzu: CRIMM hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren als hervorragender Partner für Euro Manganese erwiesen und unterstützt unser Unternehmen mit umfangreichen metallurgischen Studien und Verfahrensentwicklungsprogrammen. CRIMMs bemerkenswertes Team setzt sich aus international führenden Experten auf dem Gebiet der Manganverarbeitung und der Produktion neuer Energierohstoffe zusammen. Wir freuen uns außerordentlich, unsere Zusammenarbeit mit CRIMM fortzusetzen, und hoffen, diese Beziehung weiter vertiefen zu können.

Machbarkeitsstudie - Beauftragung von BGRIMM mit der Leitung der Prozessanlagentechnik

Im Zuge der Evaluierung von Angeboten führender Planungs- und Technologiefirmen, die im Rahmen der Ausschreibung in die engere Wahl genommen wurden, konnte BGRIMM Technology Group (BGRIMM) mit der Leitung der Prozessanlagentechnik für die Machbarkeitsstudie des Projekts beauftragt werden. Das Untersuchungsprogramm für die Machbarkeitsstudie, das zahlreiche Prüfungen zur Optimierung und Verifizierung beinhaltet, wurde Anfang des Quartals eingeleitet.

BGRIMM ist ein Geschäftszweig des Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, einem führenden Anbieter innovativer Technologien, diversifizierter Produkte und prozessorientierter Planungsleistungen für die internationale Mineral- und Rohstoffbranche.

Nachdem seit Jahrzehnten sämtliche internationalen Anlagen zur Herstellung von hochreinem Mangan von chinesischen Unternehmen entwickelt und errichtet werden, kann EMN mit der Beauftragung von CRIMM und BGRIMM von deren beispiellosem Know-how in der technischen Planung und Errichtung der derzeit in China betriebenen HPEMM- und HPMSM-Anlagen optimal profitieren.

BGRIMM hat sich bereit erklärt, die Firma Tractebel Czech Republic mit der Lokalisierung, der Erfüllung der behördlichen Auflagen und der Kostenschätzung zu beauftragen. Tractebel Czech Republic ist ein Geschäftszweig von Tractebel Engie, einem internationalen Großanbieter von Dienstleistungen auf den Gebieten Projektlebenszyklus und technische Planung mit Firmensitz in Belgien.

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr verlautbart, hat EMN zudem die Firma Tetra Tech Canada Inc. als firmeninternen Planungsexperten und qualifizierten Sachverständigen (QP) beauftragt, die von den anderen Beratern und Dienstleistern in Zusammenhang mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie durchgeführten Arbeiten zu beaufsichtigen und den Report zur Machbarkeitsstudie im Einklang mit den geltenden Vorschriften (National Instrument 43-101/JORC) zu erstellen. Die Machbarkeitsstudie soll planmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden.

Prof. Han Long (General Manager, BGRIMM) erläutert: BGRIMM misst diesem vielversprechenden Projekt große Bedeutung bei und freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team von EMN. Wir werden alle nur erdenklichen Ressourcen mobilisieren um sicherzustellen, dass im Projekt Chvaletice erstklassige Leistungen erbracht und positive Ergebnisse erzielt werden.

Herr Romero fügt hinzu: Wir sind ebenso zufrieden, BGRIMM mit der Leitung der Prozessanlagentechnik des Projekts betraut zu haben. BGRIMM zählt in China zu den Marktführern auf dem Gebiet der metallurgischen Forschung, Planung und Technologie, vor allem was die Laugung, Reinigung und Elektrolyse in der Hydrometallurgie betrifft. BGRIMM kann auf umfangreiche Erfahrungen sowohl in China als auch auf internationaler Ebene verweisen und hat bereits zahlreiche technische Planungsprojekte, Machbarkeitsstudien und EPC-Projekte für Bergbau- und Rohstoffverarbeitungsfirmen absolviert. BGRIMM war an mehreren internationalen Edelmetall-, Basismetall-, Eisenmetall- und Seltenmetallprojekten beteiligt und auch in verschiedene Projekte in Europa eingebunden. BGRIMM ist daher mit den europäischen Standards bestens vertraut. Vom Erfahrungsschatz und vom Know-how dieses Spezialisten wird unser Projekt maßgeblich profitieren.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Mangan Inc. ist ein kanadisches Mineralressourcenunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Erschließung des Manganprojekts Chvaletice, 90 Kilometer östlich von Prag (Tschechische Republik) liegt, an dem es eine 100-Prozent-Beteiligung besitzt. Das geplante Projekt umfasst die Neuverarbeitung einer bedeutsamen Manganlagerstätte in historischen Minenbergen in einer strategisch günstigen Lage im Herzen Europas. EMNs Ziel besteht darin, einen führenden, wettbewerbsfähigen und umweltfreundlichen Versorgungsbetrieb für hochreine Manganprodukte aufzubauen und die Lithium-Ionen-Batterie-Branche sowie Hersteller von Sonderstahl und Aluminiumlegierungen zu beliefern.

Kontakt:

Marco A. Romero

President & CEO

(604)-681-1010 DW 101

Fausto Taddei

Vice President, Corporate Development & Corporate Secretary

(604)-681-1010 DW 105

E-Mail: info@mn25.ca

Webseite: www.mn25.ca

Firmenadresse:

1500 - 1040 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen und Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seine Projekte oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von jenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, damit rechnen, geplant, prognostizieren, vorhersagen und vergleichbaren Begriffen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf das Projekt in der Tschechischen Republik, u.a. die weitere Bewertung und Erschließung des Projekts; den Abschluss einer Machbarkeitsstudie; die Planung und Errichtung einer Demonstrationsanlage; die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung für die Demonstrationsanlage und das Projekt zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplante Produktion aus der Demonstrationsanlage zuzuteilen; die Qualität der Produktion aus der Demonstrationsanlage; und die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Abnahmeverträge auszuhandeln.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind bedeutenden Risiken und Unsicherheiten unterworfen, sind nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu werten und sind nicht zwangsläufig genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden. Eine Anzahl von Faktoren kann eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Ergebnissen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen erörtert werden, bewirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Faktoren, die im Abschnitt Risks Notice und an anderer Stelle im Lagebericht des Unternehmens (MD&A) beschrieben sind. Zu diesen Faktoren gehören die Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen zeitgerecht einzuholen; das Potenzial für unbekannte oder unerwartete Ereignisse, die zu einer Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien oder ihre Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung der vereinbarten Leistungen durch die Vertragspartner des Unternehmens; gesellschaftliche oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und dass die Explorationsprogramme oder Studien nicht die erwarteten Ergebnisse bzw. Ergebnisse liefern, die die Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des Betriebs rechtfertigen und stützen würden.

Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen basieren, die vom Management des Unternehmens für angemessen gehalten werden, kann das Unternehmen den Investoren nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und sind in ihrer Gänze ausdrücklich mit diesem vorsorglichen Vorbehalt versehen. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder berichtigen, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser Pressemeldung eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können infolge der Faktoren, die im Abschnitt Risks Notice und an anderer Stelle im Lagebericht des Unternehmens (MD&A) für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2018 endete, sowie in seinem Jahresinformationsformular dargelegt sind, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) noch die ASX übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

