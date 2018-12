IRW-News: Euro Manganese Inc.: Euro Manganese Inc. veröffentlicht deutschsprachige Website, Investoren Präsentation und Imagefilm über das Chvaletice Mangan Projekt

IRW-PRESS: Euro Manganese Inc.: Euro Manganese Inc. veröffentlicht deutschsprachige Website, Investoren Präsentation und Imagefilm über das Chvaletice Mangan Projekt

Euro Manganese Inc. veröffentlicht deutschsprachige Website, Investoren Präsentation und Imagefilm über das Chvaletice Mangan Projekt

Frankfurt am Main, 12/12/18

Die DGWA (Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH) freut sich bekannt zu geben, dass sich Euro Manganese Inc. (Euro Manganese, Das Unternehmen) am deutschsprachigen Kapitalmarkt positioniert durch die Bereitstellung der Investorenpräsentation und der Website (https://www.mn25.de), sowie einem Image Film in deutscher Sprache.



Die Website enthält zudem die deutsche Übersetzung wichtiger Pressemitteilungen um die bestehende Notierung des Unternehmens an der Frankfurter Börse zu unterstützen.

Unternehmenspräsentation Euro Manganese Inc.

Diese Präsentation und auch die englische Version sind zudem auf der Euro Manganese Website verfügbar.

Des Weiteren erklärt Marco Romero, President & CEO von Euro Manganese und Jan Votava, CEO der tschechischen Tochtergesellschaft Mangan Chvaletice während eines Standortbesuchs die Highlights des Chvaletice Mangan Projekts in der Tschechischen Republik in der folgenden Videoreportage:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45444/Euro Manganese Deutsche Präsenz PR.001.png

DGWA - Euro Manganese - Oswald Salcher besucht die Mangan-Lagerstätte in Chvaletice in Tschechien

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45444/Euro Manganese Deutsche Präsenz PR.002.png

DGWA - Euro Manganese - The Mangan Chvaletice Project

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Euro Manganese unter: https://www.mn25.de oder kontaktieren Sie in Europa:

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

Email: info@dgwa.org

Web: www.dgwa.org

Uber Euro Manganese Inc.

Euro Mangan Inc. ist ein kanadisches Mineralressourcenunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Bewertung und Erschließung des Manganprojekts Chvaletice liegt, an dem es eine 100-Prozent-Beteiligung besitzt. Das geplante Projekt umfasst die Neuverarbeitung einer bedeutsamen Manganlagerstatte in historischen Minenbergen in einer strategisch gunstigen Lage in der Tschechischen Republik. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, ein fuhrender, wettbewerbsfahiger und umweltfreundlicher Lieferant von hochreinen Manganprodukten zu werden und moglicherweise die Lithium-Ionen-Batterie-Branche sowie Hersteller von Sonderstahl und Aluminiumlegierungen zu beliefern.

Uber das Mangan Projekt Chvaletice

Chvaletice ist eine der großten Manganressourcen Europas. Sie lagert in den Halden aus den historischen Abbau- und Verarbeitungsbetriebstatigkeiten, die von 1951 bis 1975 anhielten. Es wird nicht erwartet, dass fur ihre Gewinnung Festgestein-Abbau-, Brech- oder Mahlarbeiten erforderlich sind. Das Mangan tritt bei Chvaletice hauptsachlich als hochlosliche Mineralien auf, die fur konventionelle hydrometallurgische Verfahren geeignet sind.

Das Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2017 lieferte die Grundlage fur eine Ressourcenschatzung gemaß den CIM-Vorschriften, die eine angezeigte Ressource von 23,37 Millionen Tonnen mit 7,4 % Mangan (ausschließlich abgeleitete Ressourcen) ergab. Eine Kopie des Berichts mit dem Titel Technical Report on Mineral Resource Estimation for the Chvaletice Manganese Project Chvaletice, Czech Republic vom 21. Juni 2018 (gultig zum 27. April 2018) konnen Sie unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR (www.sedar.com) abrufen. Ziel des Unternehmens ist die Wiederverwertung der manganhaltigen Halden bei Chvaletice unter Anwendung sauberer, bewahrter und konventioneller Technologien. Durch die Wiederaufbereitung der Halden und die Umsetzung eines fortschrittlichen Programms zur Urbarmachung des Standorts beabsichtigt das Unternehmen, den Standort zu sanieren und in Einklang mit den tschechischen und europaischen Umweltvorschriften und -normen zu bringen.

Das Manganprojekt Chvaletice ist 90 km von Prag in der Tschechischen Republik entfernt, einem fuhrenden Rechtsgebiet mit hervorragender Infrastruktur, einschließlich Eisenbahn, Schnellstraßen, Erdgas und Wasser. Das Projekt befindet sich in der Nahe eines Großkraftwerks an einem wichtigen Knotenpunkt des tschechischen nationalen Stromnetzes.

Herr Gary Nordin, Chief Geologist von Euro Manganese Inc., fungiert als qualifizierter Sachverstandiger (in der Vorschrift NI 43-101 als Qualified Person bezeichnet) und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Kontakt:

Marco A. Romero

President & CEO

+1 (604)-681-1010, DW 101

info@mn25.ca

Website: www.mn25.ca

