IRW-News: EuroSports Global Limited: EuroSports Global Limited: Scorpio Electric startet Vorbestellungen für X1, dem ersten Elektromotorrad aus Singapur

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62220/SGX20211022_ScorpioElectricLaunches_De_Prcom.001.jpeg

Singapur, 22. Oktober 2021. Scorpio Electric bringt das X1 weltweit auf den Markt und ermöglicht ab sofort Vorbestellungen über seine neue Website www.



scorpioelectric.com, die am 22. Oktober um 18 Uhr GMT+8 gestartet wird. Eine digitale Weltpremiere des X1 wird auch auf den Facebook- und Instagram-Seiten von Scorpio Electric zu sehen sein.

Wir freuen uns, unser erstes X1 aus Singapur der Welt vorzustellen. Ebenso wie der mächtigste Stern im Sternbild des Skorpions wird auch das X1 in seiner Kategorie führend sein. Als erste Elektrofahrzeugmarke Singapurs setzen wir kontinuierlich neue Maßstäbe, um Design, Leistung und Technologie zu perfektionieren. Wir sind unserer Vision, eine Zukunft der Elektromobilität zu schaffen, die zuvor unvorstellbar war, und diese mit unseren Fahrern zu teilen, einen Schritt näher gekommen, sagte Joshua Goh, Deputy CEO von Scorpio Electric.

X1: Future Unseen

Einzigartig und ungesehen - das X1 ist das Vorzeigeprodukt von Scorpio. Das X1 ebnet den Weg für intelligentes Fahren und ist ein Wegbereiter für die Future Unseen.

Angetrieben von den Kernwerten der Marke - Design, Leistung und Technologie - wurde das X1 für eine neue Generation von Lifestyle-Fahrern konzipiert und entwickelt.

Design, das bewegt

Schönheit in der Form, Premium in der Qualität - das Design des X1 geht über das Greifbare hinaus und lädt zum Erleben ein. Ergonomisch gestaltet, um jedes Stadtabenteuer in allen Teilen der Welt zu erleben - das X1 weist eine Reihe bemerkenswerter Designmerkmale auf:

- Klare Linien mit einem auffälligen Formfaktor

- Einzigartige LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten

- Integrierter Antriebsstrang, der auf charakteristische Weise in die Einarmschwinge integriert ist

Das Beste in puncto Leistung

Das X1 soll eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h und eine Reichweite von 200 km Die Reichweite basiert auf der von uns geschätzten Reichweite des World Motorcycle Test Cycle (WMTC). Die WMTC-Reichweite ist zurzeit nicht verfügbar. Die tatsächliche Reichweite wird von zahlreichen Faktoren abhängen, wie etwa dem Alter der Batterie, den Fahr- und Ladegewohnheiten, den Temperaturen, der Verwendung von Zubehör und anderen Faktoren, die in unserem Benutzerhandbuch beschrieben werden. Fahrzeugspezifikationen und -merkmale können sich ändern und unterliegen den europäischen Homologationsstandards.

mit einer einzigen Ladung erreichen und somit ein Fahrerlebnis der Extraklasse bieten.

Zukunftssichere Technologie

Um ein wirklich intelligentes Hochleistungs-Elektromotorrad zu liefern, haben wir eine eigene App entwickelt, die sich nahtlos mit dem X1 verbindet. Über unsere App werden neue Funktionen angeboten, die auf die sich kontinuierlich weiterentwickelnden Anforderungen des Lebensstils abgestimmt sind.

Die wichtigsten Funktionen sind folgende:

- Schlüsselloser Zugang

- Ferngesteuerte Motorradverriegelung/-entriegelung

- Echtzeit-Informationen über Fahrzeugstatus (z. B. Reiseübersicht, Batteriestatus, geschätzte Reichweite und andere wichtige Statistiken)

- Intelligente Navigation (z. B. Warnung bei ungünstigen Bedingungen oder bei Routen mit hoher Unfallhäufigkeit)

- Fahrzeugortung

- Anti-Diebstahl-Warnung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62220/SGX20211022_ScorpioElectricLaunches_De_Prcom.002.jpeg

Das X1 ist mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, die Live-Daten für eine KI-gestützte, vorausschauende Analyse sammeln und die Fahreffizienz verbessern. Das X1 ist eine Vision der Zukunft, die das Konzept des intelligenten Fahrens neu definiert.

Reduziert Verfügbarkeit durch die Kapazität der Jahresproduktion, kostet der X1 9.800 USD Die oben genannten Preise sind nur Richtwerte und verstehen sich ohne Steuern und sonstige Abgaben.

und kann ab sofort weltweit für eine Anzahlung in Höhe von 1.000 USD über die Website von Scorpio Electric unter www.scorpioelectric.com vorbestellt werden. Die Lieferung der Motorräder ist für Ende 2022 bzw. Anfang 2023 geplant. In Zusammenhang mit der Markteinführung wird eine Reihe von Fragen aus der Community auf den Facebook- und Instagram-Konten von Scorpio Electric beantwortet werden. Folgen Sie Scorpio Electric auf den sozialen Medien, um weitere Updates zu erhalten.

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Eileen Tan

Marketing Communications Manager

E: eileen@scorpioelectric.com

M: +65 9363 8053

Über EuroSports Technologies Pte. Ltd.

Das 2012 gegründete EuroSports Technologies Pte. Ltd. ist ein Unternehmen, das von EuroSports Global Limited unterstützt wird. Seit 2017 wagt EuroSports Technologies Pte. Ltd. den Einstieg in das Geschäft mit Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist bestrebt, eine globale Marke und ein technologischer Innovator im Bereich der Elektrozweiräder zu werden. Unser Ziel besteht darin, optisch ansprechende und intelligente Produkte zu entwickeln, die eine symbiotische Beziehung mit den Nutzern eingehen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der Welt verringern.

Das Unternehmen besitzt die Marke Scorpio Electric sowie eine neue B2B-Marke, die sich zurzeit in der Entwicklungsphase befindet.

Scorpio Electric ist ein in Singapur ansässiger Hersteller von Elektrofahrzeugen, der auf Elektromotorräder mit Schwerpunkt auf Design, Leistung und Technologie spezialisiert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.scorpioelectric.com oder auf unseren Social-Media-Plattformen @scorpioelectric.

Über EuroSports Global Limited

EuroSports Global Limited wurde 1998 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte des Vertriebs von Ultra-Luxus- und Luxusautos sowie der Bereitstellung von Aftersales-Dienstleistungen zurück. Das Unternehmen vertreibt neue Ultra-Luxus- und Luxusautomarken - vor allem Lamborghini, Alfa Romeo und Touring Superleggera.

EuroSports Global Limited ist seit 2002 alleiniger Vertragshändler für Lamborghini in Singapur und seit 2018 in Indonesien, seit 2004 exklusiver Importeur und Vertriebspartner für Alfa Romeo in Singapur und seit Oktober 2012 exklusiver Vertriebspartner für Touring Superleggera in Singapur, Malaysia, Brunei und Indonesien sowie nicht exklusiver Vertriebspartner in der VR China.

EuroSports Global Limited investiert in die Entwicklung einer nachhaltigen Mobilitätslösung in Form eines vollelektrischen Motorrads unter der Marke Scorpio Electric.

Diese Pressemitteilung wurde von der Gesellschaft erstellt und ihr Inhalt wurde vom Sponsor der Gesellschaft, RHT Capital Pte. Ltd. (der "Sponsor") auf die Einhaltung der einschlägigen Regeln der Singapore Exchange Securities Trading Limited (die "SGX-ST") überprüft. Der Sponsor hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht unabhängig überprüft.

Diese Pressemitteilung wurde von der SGX-ST nicht geprüft oder genehmigt und die SGX-ST übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, Meinungen oder Berichte.

Die Kontaktperson für den Sponsor ist Herr Mah How Soon, Registered Professional, 6 Raffles Quay, #24-02, Singapur 048580, sponsor@rhtgoc.com

