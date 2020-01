IRW-News: EuroLife Brands Inc.: EuroLife Brands stärkt sein CBD-Portfolio mit globalen Rechten für CBD-Lebensmittel in >75 Rechtsgebieten

IRW-PRESS: EuroLife Brands Inc.



: EuroLife Brands stärkt sein CBD-Portfolio mit globalen Rechten für CBD-Lebensmittel in >75 Rechtsgebieten

Bedeutende Marktchancen für globale Soßen, Würzmittel und Dressings

Toronto, Ontario, 23. Januar 2020. EuroLife (CSE: EURO) (FWB: 3CMA) (OTCPK: EURPF) (EuroLife oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen mit Spezialisierung auf den gesamteuropäischen Hanf-, Cannabinoid- und Gesundheits- & Wellnessmarkt, freut sich, ein Update zur endgültigen Vereinbarung mit 9385-4594 Quebec Inc., die am 31. Dezember 2019 angekündigt wurde, bereitzustellen. Die Vereinbarung sieht den Erwerb der globalen Rechte an einem Portfolio von CBD-Lebensmitteln - einschließlich Chilisaucen, Olivenölen und verwandten Produkten - in mehr als 75 Rechtsgebieten vor.

Unsere Marktforschung weist auf bedeutende Marktchancen für Lebensmittel mit CBD-Anreicherung in der Europäischen Union, der Region Europa im Allgemeinen und auf der ganzen Welt hin, sagt Shawn Moniz, CEO von EuroLife. Unsere oberste Priorität gilt der erfolgreichen Markteinführung in der Europäischen Union und anschließend in anderen Rechtsgebieten, die CBD-Produkte gestatten. Wir bemühen uns um den Aufbau einer günstigen Vertriebsstruktur, während wir uns auf die Markteinführung unserer Produkte vorbereiten. Wir freuen uns darauf, diese hochwertigen Chilisaucen, Olivenöle und verwandten Produkte in unser wachsendes Sortiment an CBD-Lebensmittel aufzunehmen.

Das EuroLife-Portfolio von CBD-Lebensmitteln wird sich in der großen und wachsenden globalen Marktkategorie der Soßen, Dressings und Würzmittel behaupten. Laut einem neuen Analystenbericht von Global Industry Analyst liegt das aktuelle weltweite Marktvolumen bei rund 5,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr und soll in den nächsten fünf Jahren mit einer Wachstumsrate von 4,9 % um 11,7 Milliarden US-Dollar zulegen. Europa, ein wichtiger Wirtschaftsblock der Weltwirtschaft, wird den Wert der Region in den nächsten fünf bis sechs Jahren um 747,9 Millionen US-Dollar erweitern. Den vollständigen Bericht können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.reportlinker.com/p05817812/?utm_source=PRN.

Die endgültige Vereinbarung über den Erwerb von hochwertigen CBD-Lebensmitteln ergänzt ein wachsendes Portfolio von Hanf- und CBD-Produkten, denen Produktionsanlagen zugrunde liegen, die sich auf die Europäische Union (EU), das Vereinigte Königreich (UK) und andere europäische Länder konzentrieren.

EuroLife wird seine einzigartige Stellung in der europäischen Cannabisbranche nutzen, um mit dem Portfolio von Soßen, Ölen und anderen Produkten auf CBD-Basis in den cannabisfreundlichen Ländern der Europäischen Union und des europäischen Kontinents Umsätze zu generieren und Marktanteile zu gewinnen. Immer mehr Länder werden sich des Gesundheits- und Wellness-Nutzens von CBD-Produkten bewusst, woraus sich eine bedeutende Gelegenheit für EuroLife ergibt.

Das geografische Portfolio von EuroLife erstreckt sich auch auf die USA, Südamerika und andere Regionen der Welt, in denen die Gesetzgebung hinsichtlich einer Legalisierung von Cannabis voranschreitet.

Über EuroLife Brands Inc.

EuroLife Brands (CSE: EURO) (FWB: 3CMA) (OTCPK: EURPF) ist eine führende globale Cannabismarke, die die Cannabisbranche für Medizinprodukte, Genussmittel und Verbraucherwaren durch einen datengesteuerten CBD-Marktplatz stärkt, der sich auf eine exklusive und unvoreingenommene, von Ärzten unterstützte Cannabisaufklärung und eingehende Verbraucheranalysen stützt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontakt: ir@eurolifebrands.com bzw. EuroLifeBrands.com

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49849

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49849&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29876F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.