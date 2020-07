IRW-News: EuroLife Brands Inc.: EuroLife Brands meldet seinen 8. Einzelhandelsstandort in Deutschland

IRW-PRESS: EuroLife Brands Inc.: EuroLife Brands meldet seinen 8. Einzelhandelsstandort in Deutschland

Um 12,5% gewachsener Marktanteil im Einzelhandel in weniger als 90 Tagen

Toronto, Ontario - 8. Juli 2020 - EuroLife Brands (CSE: EURO) (FWB: 3CMA) (OTCPK: EURPF) (EuroLife oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem paneuropäischen Gesundheits- und Wellness-Sektor, gab heute die Akquisition und Eröffnung eines zusätzlichen Einzelhandelsstandorts in der Stadt Ingolstadt in Deutschland bekannt.



Wie bereits am 4. Mai 2020 angekündigt, arbeiten EuroLife und CWE European Holdings Inc. (CWE) zusammen, um sich mehrere zusätzliche Einzelhandelsflächen zu sichern. EuroLife arbeitet mit seinen europäischen Partnern, Vertriebshändlern und Einzelhandelsnetzwerken zusammen, um nicht nur seine Präsenz im Einzelhandel, sondern auch seinen Gesamtmarktanteil zu vergrößern.

Ingolstadt ist eine Stadt in Deutschland an den Ufern der Donau mitten in Bayern. Mit rund 150.000 Einwohnern ist Ingolstadt die fünftgrößte Stadt Bayerns und Teil der Metropolregion München.

Der neue Standort, unser insgesamt achter Standort, in Ingolstadt, Deutschland, ist eine Fortsetzung der europäischen Einzelhandelsstrategie von EuroLife, ein Netzwerk von erstklassigen realen Einzelhandelsstandorten in stark frequentierten Fußgängerzonen zu errichten, die Produkte aus den Kategorien Gesundheit und Wellness fördern. Dies ist besonders im Zeitalter der Pandemien, in dem wir heute leben, äußerst wichtig, sagte der CEO von EuroLife Brands Inc., Shawn Moniz. Wir arbeiten eng mit unseren europäischen Partnern zusammen, um unsere Präsenz im Einzelhandel weiterhin offensiv auf viele weitere Einzelhandelsstandorte auszudehnen und damit den Umsatz zu steigern und den Shareholder Value zu erhöhen. Es ist unser Ziel, mit unserer Einzelhandelsstrategie den Marktanteil in ganz Deutschland und im übrigen Europa kontinuierlich zu erhöhen.

Am 20. April 2020 gab EuroLife bekannt, dass es eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von 100 Prozent der emittierten und ausstehenden Wertpapiere von CWE, einem kanadischen Unternehmen, das mehrere Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland und eines in Luxemburg besitzt und betreibt, unterzeichnet hat. Die beiden Parteien verhandeln weiterhin fortlaufend, um eine endgültige Vereinbarung abzuschließen und umzusetzen und die Due-Diligence-Prüfung in Kürze abzuschließen. CWE betreibt ein mehrere Filialen umfassendes Hanfgeschäft in deutschsprachigen Ländern in Europa und wird ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von EuroLife.

Die Hanf-Läden HANF

HANF fördert einen organischen, gesundheitsbewussten Lebensstil, der vorwiegend auf Hanfprodukten basiert. Die Standorte der physischen Läden sind für ihr sauberes und sicheres Profil bekannt - mit freundlichem, fachkundigem Personal und einer offenen, drogenfreien Atmosphäre, die die Fairness gegenüber Produzenten, Lieferanten und Kunden in den Vordergrund rückt. HANF verfolgt einen ganzheitlichen, umfassenden Ansatz für den Gesundheits- und Wellnessbereich und bietet eine Palette von über 300 Produkten aus der Welt des Hanfs an, einschließlich Öle, Esswaren und Kosmetika. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hanf-bioladen.de/.

Über EuroLife Brands Inc.

EuroLife Brands (CSE: EURO) (FSE: 3CMA) (OTCPK: EURPF) ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das sich auf den gesamteuropäischen Gesundheits- und Wellness-Sektor konzentriert.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontakt: ir@eurolifebrands.com bzw. EuroLifeBrands.com

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie z.B. Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben des Herausgebers beschreiben, einschließlich der Aussage, dass der Herausgeber oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustandes oder Ergebnisses erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß inhärente Risiken und Ungewissheiten. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, sollten die Leser die Management's Discussion and Analysis und andere Offenlegungsberichte des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden lesen, die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

