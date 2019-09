IRW-News: EuroLife Brands Inc.: Alan Cooke wird nach seinen Erfolgen bei Canopy Growth zum strategischen Berater von EuroLife bestellt

IRW-PRESS: EuroLife Brands Inc.



: Alan Cooke wird nach seinen Erfolgen bei Canopy Growth zum strategischen Berater von EuroLife bestellt

Der vormalige Regional General Manager of Growing Operations wird das Unternehmen bei seiner Expansion im Markt für CBD-haltige Verbrauchsartikel in Europa unterstützen

Toronto, Ontario / 17. September 2019 - EuroLife Brands Inc. (EuroLife oder das Unternehmen) (CSE: EURO) (Frankfurt: 3CM) (OTCPK: CANVF), eine international führende Cannabismarke, die den globalen Märkten für medizinisches Cannabis, Cannabis für Genusszwecke und cannabishaltige Verbrauchsartikel eine CBD-Aufklärungs- und Informationsplattform zur Verfügung stellt, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Alan Cooke zum strategischen Berater des Unternehmens bestellt wurde. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Experten wird darin bestehen, die Marktpräsenz der Marke in ganz Europa und Südamerika über Fusionen, Übernahmen und andere taktische Maßnahmen zu steigern. Herr Cooke, der zuvor bei der Canopy Growth Corporation (TSX: WEED), (NYSE: CGC) (Canopy Growth) den Posten des Regional General Manager, Growing Operations, Western Canada bekleidete, zeichnete zweieinhalb Jahre lang für die Leitung von Cannabisanbaubetrieben in ganz Kanada auf einer Gesamtfläche von vier Millionen Quadratfuß verantwortlich und trug maßgeblich zur aktuellen Marktkapitalisierung dieses Unternehmens (12,5 Milliarden USD an der TSX und 9,42 Milliarden USD an der NYSE) bei.

Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Alan als strategischen Berater in das Team von EuroLife Brands holen konnten. Sein großer Erfahrungsschatz wird uns bei der weiteren Expansion in den wichtigsten europäischen Märkten eine wertvolle Hilfe sein, erklärt Shawn Moniz, Chief Executive Officer von EuroLife Brands. Alan verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse und ist sowohl mit den wirtschaftlichen als auch mit den wissenschaftlichen Aspekten des Cannabisanbaus bestens vertraut. Zudem konnte er Erfahrungen im Aufbau von internationalen Firmen in den unterschiedlichsten Branchen sammeln. Er ist damit eine wertvolle Stütze für unser Team und wir freuen uns darauf, im Zuge unserer Expansionsaktivitäten in Europa von seinen Fähigkeiten und Kenntnissen zu profitieren.

Herr Cooke kann auf ein gut etabliertes Netzwerk von internationalen Kontakten verweisen, die in den verschiedensten Branchen - Cannabis für medizinische Zwecke und Genusszwecke, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Telekommunikation und Tabakindustrie - beheimatet sind. Der ursprünglich aus Belfast in Nordirland stammende Experte war mehr als 20 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen in der gesamten Lieferkette und in zahlreichen Betrieben auf nationaler und internationaler Ebene tätig und arbeitete mit renommierten Weltmarken wie Tesco, Kurhne & Nagel ,T-Mobile, British American Tobacco und Canada Bread zusammen. Während seiner Zeit bei Canopy Growth beaufsichtigte er eine Reihe von Cannabisanbaubetrieben in ganz Kanada mit einer Gesamtfläche von über vier Millionen Quadratfuß, darunter auch Canopys Betriebsstandorte Niagara on the Lake, BC Tweed (Aldergrove und Delta, British Columbia), Doja (Kelowna, British Columbia) und Edmonton. In seinen Verantwortungsbereich fielen sowohl große Gewächshausbetriebe als auch kleinere Indoor-Anlagen.

Als Teil des Beraterteams von EuroLife wird Herr Cooke voraussichtlich in die ambitionierten Expansionsaktivitäten des Unternehmens in Europa eingebunden. Laut Schätzungen der Brightfield Group beliefen sich die Umsätze bei medizinischem Cannabis im Jahr 2018 auf insgesamt rund 316 Millionen Dollar. Diesem Markt wird eine jährliche Zuwachsrate von 83 % und bis zum Jahr 2023 ein Marktvolumen von knapp 8 Milliarden Dollar prognostiziert. Zu den Produkten und Dienstleistungen, denen Herr Cooke zu größerem Wachstum verhelfen will, zählt der von EuroLife belieferte Markt für Verbrauchsartikel mit Fokus auf CBD-Produkte. Dieser Bereich wird von der vom Unternehmen gegründeten nordamerikanischen Cannabis-Aufklärungsplattform Cannvas.Me mit objektiven und sachlichen Informationen versorgt.

Über EuroLife Brands Inc.

EuroLife Brands (CSE: EURO, Frankfurt: 3CM, OTCPK: CANVF) ist eine führende globale Cannabismarke, die die medizinische, Freizeit- und Verbrauchsgut-Cannabisindustrie weltweit durch einen datengetriebenen CBD-Markt stärkt, der durch exklusive und unbefangene, von Ärzten geförderte Cannabisaufklärung und detaillierte Verbraucheranalysen unterstützt wird.

