IRW-News: Eureka Resources Inc: Eureka erwirbt weitere Claims in den Klondike-Goldfeldern

IRW-PRESS: Eureka Resources Inc: Eureka erwirbt weitere Claims in den Klondike-Goldfeldern

Eureka erwirbt weitere Claims in den Klondike-Goldfeldern - Vancouver, British Columbia, 12. Januar 2017 - Eureka Resources Inc.



(Eureka oder das Unternehmen) (TSXV: EUK) freut sich, den Erwerb von 82 Claims (die Claims) in den Klondike-Goldfeldern im kanadischen Territorium Yukon bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet TAK besteht aus 82 zusammenhängenden Claims mit einer Grundfläche von rund 1.695 Hektar und befindet sich in der Dawson Mining Division. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich 5 Kilometer nördlich des Yukon River und liegt 20 Kilometer nordöstlich des von Goldcorp betriebenen Projekts Coffee, das sich 120 Kilometer südlich von Dawson City befindet.

Eureka hat ein Abkommen mit einer Gemeinschaft an Erkundungspartnern (die Verkäufer) unterzeichnet, dem zufolge Eureka durch die Emission von 500.000 Stammaktien eine 100-Prozent-Beteiligung an den Claims erwerben wird. Die Verkäufer haben ein freiwilliges Poolbildungsabkommen vereinbart, dem zufolge die Stammaktien wie folgt emittiert werden:

Zeitpunkt Anzahl der Aktien

bei Abschluss (an 4-monati 125,000 ge Haltedauer shares gebunden)

6 Monate nach dem Abschlus 125,000 s shares

12 Monate nach dem Abschlu 125,000 ss shares

18 Monate nach dem Abschlu 125,000 ss shares

Eureka wird den Verkäufern außerdem eine NSR-Lizenzgebühr von zwei Prozent für das in den Konzessionsgebieten produzierte Gold gewähren, die für eine Million Dollar zurückgekauft werden kann.

Der Seifengoldabbau findet im Gebiet Klondike seit dem Yukon-Goldrausch Ende der 1890er Jahre statt. Die Festgesteinsexplorationen in diesem Gebiet begannen in den 1950er Jahren bei der Suche nach Seifengold und intensivierten sich in den 1970er Jahren mit der Erschließung der porphyrischen Lagerstätte Casino.

Die Mineralisierung in diesem Gebiet beinhaltet porphyrische Gold-, Silber-, Kupfer- und Molybdänlagerstätten (Casino), mineralisierte Brekzienlagerstätten (Coffee) sowie Erzgänge und Stockwerk-Erzgänge (Golden Saddle). Alle drei Mineralisierungsarten wurden in der Nähe der Konzessionsgebiete Ophir, Sheba und Hav identifiziert. Der Seifenbergbau produzierte Gold von Bächen, die das Projektgebiet dränieren, es gibt jedoch keine dokumentierte Geschichte einer Festgesteinsexploration.

Diese Akquisition stärkt unseren Projektbestand im Yukon. Wir beabsichtigen die Exploration im zweiten Kalenderquartal 2017 aufzunehmen, sagte Mike Sweatman, President und CEO von Eureka.

Die Transaktion unterliegt einer Genehmigung der TSX-V.

ÜBER EUREKA Zu den Goldprojekten des Unternehmens zählt das Konzessionsgebiet FG in der Region Cariboo im zentralen Bereich von British Columbia. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Ressource im Umfang von 376.000 Unzen Gold und eine abgeleitete Ressource im Umfang von 634.900 Unzen Gold. Das Unternehmen ist zudem im Besitz des Goldkonzessionsgebiets Gold Creek, das in demselben Goldgürtel wie das Projekt FG liegt. Das Goldprojekt FG befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung von Canarc Resource Corp. betrieben.

Das Konzessionsgebiet Gold Creek ist ein Projekt in einem frühen Explorationsstadium in unmittelbarer Nachbarschaft zu Spanish Mountain, einem Goldprojekt, das vergleichbare geologische Eigenschaften aufweist.

Eureka hat vor kurzem eine Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung am Projekt Luxor im berühmten und äußerst aktiven Goldgürtel Dawson Range im Westen des kanadischen Territoriums Yukon abgeschlossen.

Eureka besitzt eine 50-Prozent-Beteiligung am Lithiumsoleprojekt Gemini im Lida Valley rund 40 Kilometer (26 Meilen) südlich von Clayton Valley, Standort der einzigen produzierenden Lithiummine Nordamerikas. Die Bohrungen sollen hier Anfang 2017 aufgenommen werden.

John R. Kerr, P.Eng., ist die Qualified Person des Unternehmens gemäß NI 43-101 für diese Pressemitteilung und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zu Eureka finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, www.eurekaresourcesinc.com, und unter www.sedar.com oder erhalten Sie über Michael Sweatman, President und CEO, oder Bob Ferguson per E-Mail an info@eurekaresourcesinc.com oder unter der Rufnummer (604) 449-2273.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der geplanten Finanzierungen, Ziele und zukünftigen Erweiterungspläne des Unternehmens beim Projekt Gemini und dem FG Projekt; der Kosten der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens; der Absicht des Unternehmens, zusätzliche Tranchen im Rahmen des Angebots abzuschließen; sowie des Geschäfts und der Betriebe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Anzahl an Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Solche Faktoren beinhalten unter anderem - jedoch ohne Einschränkung: die Unfähigkeit, zusätzliche Tranchen im Rahmen des Angebots abzuschließen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; Rechtstreitigkeiten; rechtliche, umweltbezogene und andere juristische, behördliche, politische oder wettbewerbsbezogene Entwicklungen; Verzögerungen oder die Unfähigkeit, Genehmigungen des Boards oder der Behörden zu erhalten; sowie andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Diese zusätzlichen Risiken werden in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse -, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38576 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38576&tr=1

