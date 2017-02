IRW-News: Eureka Resources Inc: Eureka beginnt mit der Exploration 2017 im Yukon

IRW-PRESS: Eureka Resources Inc: Eureka beginnt mit der Exploration 2017 im Yukon

Eureka beginnt mit der Exploration 2017 im Yukon

Vancouver, British Columbia, February 21, 2017 - Eureka Resources Inc.



(Eureka oder das Unternehmen) (TSXV: EUK) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Exploration in seinem Konzessionsgebiet TAK (TAK) im kanadischen Territorium Yukon aufgenommen hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Zentrum des sehr aktiven Goldgürtels Dawson Range, etwa 120 Kilometer südöstlich von Dawson City, und besteht aus 82 Bergbauclaims mit einer Grundfläche von 1.695 Hektar.

Michael Sweatman, President und CEO von Eureka, sagte: Dieses erste Programm - bestehend aus einer magnetischen Bodenmessung und einer elektromagnetischen VLF-Messung - stellt den ersten Schritt im Rahmen der Exploration im Konzessionsgebiet TAK, einem unserer vor kurzem erworbenen Konzessionen im Yukon, dar.

Aurora Geosciences aus Whitehorse wird die Arbeiten unter eigener Leitung durchführen. Das bei den Messungen erhobene Datenmaterial wird Eureka wertvolle Informationen für die Planung der zweiten Explorationsphase bei TAK liefern. Seit dem Erwerb von TAK hat das technische Personal des Unternehmens damit begonnen, die historischen Daten, die im Zuge der Transaktion mitübernommen wurden, zu prüfen. Eureka wird die historischen Daten gemeinsam mit den Ergebnissen der geophysikalischen Messungen zur Festlegung der vorrangigen Zielgebiete des Projekts heranziehen. Das Unternehmen hat das Genehmigungsverfahren für ein Explorationsprogramm im Frühjahr/Sommer im Konzessionsgebiet TAK eingeleitet.

ÜBER EUREKA

British Columbia, Kanada Das Konzessionsgebiet FG von Eureka befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung von Canarc Resource Corp. betrieben. Im Zuge der historischen Explorationen wurden hier eine gemessene und angezeigte Ressource mit einem Durchschnittsgehalt von 0,776 g/t Gold (376.000 Unzen Gold bei Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,5 g/t Gold) und eine abgeleitete Ressource mit einem Durchschnittsgehalt von 0,718 g/t Gold (634.900 Unzen Gold bei Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,5 g/t Gold) abgegrenzt. Nähere Angaben zur Goldressource sind dem Fachbericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Frasergold Exploration Project, Cariboo Mining Division, dated July 27, 2015, abrufbar auf SEDAR und der Website des Unternehmens, zu entnehmen.

Eurekas Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich ebenfalls in der Region Cariboo befindet, ist ein Goldprojekt in einem frühen Explorationsstadium in unmittelbarer Nachbarschaft zur Goldlagerstätte Spanish Mountain, die sich im Besitz von Spanish Mountain Gold Ltd. (TSXV: SPA) befindet und vergleichbare geologische Eigenschaften aufweist.

Yukon, Kanada

Eurekas Konzessionsgebiet Luxor umfasst drei nicht aneinandergrenzende Claim-Blöcke, die aus insgesamt 360 Bergbauclaims mit rund 7.000 Hektar Grundfläche bestehen. Luxor liegt im Goldgürtel Dawson Range, einer Region, die bedeutende Porphyr-, Brekzien- und Erzgangvorkommen beinhaltet. In der Umgebung befinden sich auch die Lagerstätte Coffee, die kürzlich von Goldcorp übernommen wurde, und die von Western Copper betriebene Lagerstätte Casino.

Das Konzessionsgebiet TAK von Eureka befindet sich ebenfalls im Goldgürtel Dawson Range und besteht aus 82 Bergbauclaims mit 1.695 Hektar Grundfläche.

Nevada, USA

Eureka besitzt eine 50 %-Beteiligung am Lithiumsoleprojekt Gemini, das sich rund 40 Kilometer (26 Meilen) südlich der einzigen produzierenden Lithiummine Nordamerikas, Silver Peak, befindet

Kristian Whitehead P.Geo und John Kerr P. Eng. sind für diese Pressemeldung als qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der Vorschrift NI 43-101 zuständig und haben den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zu Eureka finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.eurekaresourcesinc.com bzw. unter www.sedar.com. Informationen erhalten Sie auch über President & CEO Michael Sweatman oder Bob Ferguson (E-Mail: info@eurekaresourcesinc.com, Tel. (604) 449-2273).

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der geplanten Finanzierungen, Ziele und zukünftigen Erweiterungspläne des Unternehmens für die Mineralkonzessionen des Unternehmens; der Kosten der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens; der Absicht des Unternehmens, zusätzliche Tranchen im Rahmen des Angebots abzuschließen; sowie des Geschäfts und der Betriebe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Unsicherheiten; Rechtstreitigkeiten; rechtliche, umweltbezogene und andere juristische, behördliche, politische oder wettbewerbsbezogene Entwicklungen; dass sich die Genehmigungen des Boards oder der Behörden verzögern oder nicht erteilt werden; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind und auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Aussagen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keine Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

