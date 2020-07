IRW-News: Etruscus Resources Corp: Etruscus startet mit VTEM-Messung in die Explorationssaison 2020

IRW-PRESS: Etruscus Resources Corp: Etruscus startet mit VTEM-Messung in die Explorationssaison 2020

29. Juli 2020 - Vancouver, BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) hat die erste Phase seiner Explorationssaison 2020 in seinen Konzessionsgebieten Rock & Roll und Sugar, die im Bergbaugebiet Eskay in der rohstoffreichen Region Golden Triangle in British Columbia liegen, eingeleitet.



Angesichts des Erfolgs in seinem ersten Explorationsjahr und der laufenden Datenanalyse startet das Unternehmen mit großer Zuversicht in die Explorationssaison 2020. Die unmittelbaren Pläne des Unternehmens bestehen darin, die priorisierten Zielgebieten durch Probenahmen, Prospektionen, Kartierungen und einer VTEM©-Messung über einem Großteil der Mineralclaims des Unternehmens offensiv zu untersuchen (Klicken Sie hier für den Lageplan: http://etruscusresources.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-VTEM-NR.png).

Ziele der VTEM©-Messung 2020:

- Verbesserung der Datenlage zur Leitfähigkeit rund um die Lagerstätte Black Dog und das vor Kurzem entdeckte Zielgebiet Wall, um das Tiefen- und Größenpotenzial der Lagerstätte deutlich zu erweitern;

- Genauere Abgrenzung der geochemischen und geophysikalischen Anomalien in den Bereichen Rob und Skarn, die möglicherweise andere Mineralisierungssysteme in der Nähe der Lagerstätte Black Dog darstellen; und

- Abschluss der erstmaligen luftgestützten Erfassung und Zusammentragung von VTEM©-Daten über 137 km2 des bislang unerprobten, unerkundeten, aber aussichtsreichen Geländes in der Nähe der schwindenden Gletscher bei den erweiterten Claims Rock & Roll und den Claims Sugar.

Die Ergebnisse, die zu Beginn der Saison erzielt werden, werden im weiteren Verlauf der Saison als Leitfaden für die weiteren Explorations- und Bohrpläne dienen. Insbesondere die VTEM©-Ergebnisse werden Etruscus dabei helfen, Gebiete zu ermitteln, die aus geophysikalischer Sicht von Interesse sind und bei gemeinsamer Betrachtung mit geologischen Karten und dem geochemischen Datenmaterial erwartungsgemäß auf neue, unerprobte Bohrziele in diesem unzureichend erkundeten Gelände hinweisen werden.

"Die geringe Höhenlage unseres Projekts wird es uns ermöglichen, unsere Arbeit im Vergleich zu den umliegenden Unternehmen auch später im Jahr fortzusetzen. Der Wert unserer bestehenden gold- und silberreichen Lagerstätte Black Dog steigt angesichts der zunehmenden Gold- und Silberpreise. Dies motiviert uns, die Intensität unserer Explorationsprogramme zu erhöhen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu identifizieren. In der unmittelbaren Umgebung wird sehr aktiv gearbeitet, insbesondere unser Nachbar Skeena Resources, die vor kurzem eine erste Ressource in der ehemals produzierenden Snip-Mine in nur 7 km Entfernung bekannt gaben. Wir sind gut positioniert mit einem großartigen Grundstück, das zahlreiche hochrangige Ziele beherbergt, von denen wir glauben, dass sie zu großen, hochgradigen Lagerstätten ausgebaut werden könnten", meint President und CEO Gordon Lam.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.136 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 22.453.501 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

