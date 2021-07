IRW-News: Ethos Gold Corp.: Ethos verkündet strategische Investition von Herrn Eric Sprott über 2 Mio. $

IRW-PRESS: Ethos Gold Corp.



: Ethos verkündet strategische Investition von Herrn Eric Sprott über 2 Mio. $

Vancouver, BC, Kanada - 26. Juli 2021, Ethos Gold Corp. (Ethos oder das Unternehmen) (TSXV: ECC; OTCQB: ETHOF; Frankfurt: 1ET) gibt ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot (die Privatplatzierung) über Bruttoerlöse von insgesamt 2 Mio. $ in Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,32 $ pro Einheit bekannt. Herr Eric Sprott hat über 2176423 Ontario Ltd., einer sich in seinem Besitz befindlichen Gesellschaft, seine Absicht angezeigt, alle Aktien der Privatplatzierung zu zeichnen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ zu jedem Zeitpunkt von bis zu 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der Einheiten für Explorationsaktivitäten auf dem Projektgebiet Toogood, auf New World Island, Neufundland, sowie als allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.

Die Stammaktien und Warrant-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss des Angebots.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird das Unternehmen einen Vermittlungsprovision gemäß der Richtlinien der TSX Venture Exchange zahlen.

Die Ausgabe der Einheiten und die Zahlung der Vermittlungsprovision unterliegen bestimmten Konditionen, darunter der Erhalt der notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Ethos Gold Corp.

Ethos Gold, ein Unternehmen der Discovery Group, hat ein Portfolio von Projekten in Bezirksgröße in British Columbia, Ontario, Quebec und Neufundland mit großem Entdeckungspotenzial aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein solides technisches Team unter der Leitung von Dr. Rob Carpenter, ehemals CEO von Kaminak Gold Corporation, der das Kaminak-Team von der erstmaligen Börsennotierung im Jahr 2005 bis zur Akquisition und Entdeckung des mehrere Millionen Unzen umfassenden Goldprojekts Coffee leitete. Bei Ethos hat er ein erfahrenes technisches Beratungsteam mit langjähriger Erfolgsgeschichte bei Entdeckungen zusammengestellt. Dazu gehören Dr. Robert Brozdowski, P.Geo., Dan MacNeil, M.Sc., P.Geo., Dr. Alan Wainwright, P. Geo und Dr. Quinton Hennigh, ein Wirtschaftsgeologe mit 25 Jahren Explorationserfahrung, der zuvor bei Homestake Mining Company, Newcrest Mining und Newmont Mining Corp. tätig war. Ethos treibt seine neun Projekte in ganz Kanada unter der Leitung des Vice President of Exploration Jo Price, P.Geo., MBA, voran. Die Arbeitsprogramme werden in diesen Sommer mit speziellen Teams für jedes Projekt beginnen.

Ethos arbeitet proaktiv mit Inhabern indigener Rechte zusammen und versucht, Beziehungen und Vereinbarungen zu entwickeln, die für beide Seiten von Vorteil sind. Die Community-Relations-Arbeiten des Unternehmens werden von Michelle Tanguay geleitet, die über 25 Jahre Erfahrung in dem Engagement von indigenen Gemeinden und Stakeholdern sowie in der Gestaltung und Verwaltung von Umweltprogrammen verfügt.

Mit einem Working Capital von rund 10 Millionen CAD ist Ethos gut finanziert, um sein Portfolio von kanadischen Projekten voranzutreiben.

Ethos Gold Corp.

gez. Alex Heath

Alex Heath, CFA, President und CEO

Zusätzliche Informationen über Ethos Gold Corp. oder diese Pressemeldung erhalten Sie auf unserer Website unter www.ethosgold.com oder über Alex Heath unter der Rufnummer 604-354-2491 oder per E-Mail an alexh@ethosgold.com.

Ethos Gold Corp. ist ein stolzes Mitglied der Discovery Group. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.discoverygroup.ca.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Projekte des Unternehmens und deren Zeitpläne, der Vorzüge der Projekte des Unternehmens, der Ziele, Pläne und Strategien des Unternehmens, die Privatplatzierung und die erwartete Verwendung der Erlöse daraus sowie andere Projektmöglichkeiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, zielt ab, potenziell, Ziel, Zielsetzung, Strategie, aussichtsreich und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, können, dürften oder sollten, bzw. sind solche Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Mit Ausnahme des durch die geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschriebenen Umfangs übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, gehören das Unfallrisiko und andere Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationstätigkeiten; das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren trifft; oder die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche oder staatliche Freigaben zu erhalten, die zur Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot abzuschließen, sowie der Umfang des Angebots, das Risiko politischer Ungewissheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen können. Der Leser wird dringend gebeten, die Berichte des Unternehmens zu lesen, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der Canadian Securities Administrators unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind. Sie enthalten eine vollständigere Beschreibung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60646



https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60646&tr=1

