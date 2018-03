IRW-News: Equitorial Exploration Corp. : Equitorial findet 36-m-Pegmatit in Lithiumkonzessionsgebiet Cat Lake (Manitoba)

IRW-PRESS: Equitorial Exploration Corp.



: Equitorial findet 36-m-Pegmatit in Lithiumkonzessionsgebiet Cat Lake (Manitoba)

Vancouver (British Columbia, Kanada), 21. März 2018. Equitorial Exploration Corp. (TSX-V: EXX, Frankfurt: EE1, OTCQB: EQTXF) (Equitorial oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in Bohrloch CT-18-02 im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Cat Lake im Südosten von Manitoba, unmittelbar neben dem Mineralprojekt Cat Lake, das sich im Besitz von Quantum Minerals Corp. befindet, etwa 36 Meter eines spodumenhaltigen Pegmatits vorgefunden hat.

Update des Bohrprogramms

Bohrloch CT-18-02 ist das zweite Bohrloch des 1.110 Meter umfassenden Bohrprogramms des Unternehmens. Bohrloch CT-18-02 wurde positioniert, um eine mögliche Erweiterung des Pegmatitsystems Irgon zu durchschneiden, das westlich der Schürfrechte des Unternehmens liegt und zurzeit von QMC Quantum Minerals erkundet wird.

Im Bohrloch wurden in einer Bohrtiefe von 126 Metern bzw. 90 Meter unterhalb der Oberfläche etwa 36 Meter eines spodumenhaltigen Pegmatits vorgefunden (die wahre Mächtigkeit wurde noch nicht ermittelt).

Das Bohrloch wurde etwa 200 Meter südöstlich des letzten Oberflächenausbisses des Pegmatits Irgon gebohrt. Bevor der Pegmatit bebohrt wurde, war er verborgen, ohne an der Oberfläche zutage zu treten.

Das Hauptaugenmerk der nächsten Bohrlöcher wird auf die Definierung der Ausrichtung und der Größe des kürzlich entdeckten Pegmatits gerichtet sein.

Das Unternehmen ist zurzeit im Begriff, den neuen Pegmatit zu erproben, und wird die Analyseergebnisse bekannt geben, sobald sie eingetroffen sind und geprüft wurden.

Das Bohrprogramm wird von Carey Galeschuk, P.Geo., einem beratenden Geologen mit einer umfassenden Erfahrung mit lithiumhaltigen Pegmatiten, geleitet. Er fungiert auch als qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101.

CEO Jack Bal sagte:

Die Entdeckung dieses neuen Pegmatits in der Tiefe könnte ein Teil des Pegmatitsystems Irgon oder ein vollkommen neues Pegmatitsystem sein. Beide Szenarien verleihen dem Konzessionsgebiet Cat Lake von Equitorial und dem Unternehmen als Ganzes einen beträchtlichen Wert. Wir werden unser Verständnis dieser neuen Entdeckung weiterhin vertiefen.

Höhepunkte des Lithiumkonzessionsgebiets Cat Lake

- Das Konzessionsgebiet liegt unmittelbar östlich und entlang des Streichens des Mineralprojekts Cat Lake (vormals Lithiummine Irgon) von Quantum Minerals. In den Jahren 1956 und 1957 war die Mine Irgon ein Untertagebaubetrieb für Spodumen (eine der Hartgesteinsquellen für Lithium). Der Pegmatit weist eine historische Schätzung von 1,25 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,51 Prozent Lithiumoxid auf (Mineral Inventory File No. 221).

- Der Schürfrechteblock von Equitorial ist 150 Meter vom südlichen Ende des Schachtes der Lithiummine Irgon entfernt und liegt etwa 93 Meter östlich des letzten zutage tretenden Ausbisses des Pegmatits Irgon.

- 1948 wurden in den aktuellen Schürfrechten des Unternehmens 48 Fuß eines spodumenhaltigen Quarzes bebohrt, jedoch nicht weiterverfolgt (Manitoba Assessment File 98073, entspricht nicht den Bestimmungen von National Instrument 43-101).

- Das Konzessionsgebiet liegt etwa 180 Kilometer nordöstlich von Winnipeg (Manitoba).

- Erstklassige Infrastruktur - Provincial Highway 314 im Südosten von Manitoba verläuft durch das Konzessionsgebiet

Klicken Sie hier, um Karten der Schürfrechte aufzurufen: http://equitorialexploration.com/wp-content/uploads/2018/01/Cat-Lake-Claims-Maps-3.pdf

Mineralprojekt Cat Lake vpm QMC Quantum Minerals

In der Pressemitteilung von QMC Quantum Minerals Corp vom 7. September 2017 hieß es:

1953 bis 1954 brachte das Unternehmen Lithium Corporation of Canada Limited 25 Bohrlöcher auf dem Gang Irgon Dike nieder und berichtete über eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,51% Li20 über eine Streichlänge von 365 Metern und bis zu einer Tiefe von 213 Metern (Northern Miner, Vol. 41, no.19, Aug. 4, 1955, S.3). Diese historische Ressource wurde 1956 in einem Bewertungsbericht von Bruce Ballantyne für die Lithium Corporation of Canada Ltd. dokumentiert (Manitoba Assessment Report No. 94932). Man geht davon aus, dass diese historische Schätzung auf vernünftigen Annahmen basiert und das Unternehmen/die qualifizierte Person keinen Grund hat, die Relevanz und Zuverlässigkeit des Dokuments in Frage zu stellen.

Die Liegenschaft befindet sich innerhalb des nach Osten streichenden Mayville-Cat-Eculid Greenstone Belt (MCEGB) entlang des nördlichen Kontakts des Maskwa Lake Batholith. Dieser nördliche Grünsteingürtel weist ähnliche geologische Strukturen auf wie der Bird River Greenstone Belt (BRGB), der an der südlichen Kontaktzone des gleichen Batholiths liegt, und verläuft parallel zu und rund 18 km südlich des MCEGB. Die Liegenschaft befindet sich 20 km nördlich der Liegenschaft Tanco Mine. Im BRGB sind der erstklassige Pegmatit-Gesteinsgang Tanco, der seltene Elemente enthält, sowie zahlreiche andere lithiumhaltige Pegmatite gelagert. Die Mine Tanco ging 1969 in die Produktion und produziert Tantal, Cäsium und Spodumen (Lithium). Sie war früher der größte und einzige Produzent von Spodumen (Li), Tantalit (Ta) und Polluzit (Cs) in Nordamerika.

Über Equitorial Exploration

Equitorial arbeitet derzeit intensiv an der Erschließung von vier vielversprechenden Lithiumprojekten in Nordamerika, an denen das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt. Das Projekt Little Nahanni Pegmatite Group (LNPG) ist ein Konzessionsgebiet in den Nordwest-Territorien, das 43-101-konforme Lithiumvorkommen im Hartgestein beherbergt. Das Lithiumkonzessionsgebiet Cat Lake in Manitoba, Kanada, grenzt direkt an das Mineralprojekt Cat Lake, ein äußerst vielversprechendes Lithiumkonzessionsgebiet, an. Die Lithiumsole-Projekte Tule und Gerlach befinden sich in den US-Bundesstaaten Utah und Nevada mit ihren umfangreichen Lithiumvorkommen, unweit der von Tesla errichteten Gigafabrik Nr. 1. In allen vier Projekten ist man auf äußerst vielversprechende Erzgehalte gestoßen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: http://equitorialexploration.com/

Für das Board of Directors:

EQUITORIAL EXPLORATION CORP.

Jack Bal, CEO & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jack Bal unter der Telefonnummer 604-306-5285

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pegmatitprojekte Cat Lake Tule, Gerlach und Little Nahanni: Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Equitorial Exploration Corp. (EXX); das Potenzial zur Erschließung von Ressourcen und zur weiteren Erschließung von Reserven; das erwartete wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln bei EXX für die weitere Umsetzung seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Schätzungen und Annahmen von EXX in Anbetracht seiner Erfahrung und Einschätzung der derzeitigen und zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die EXX unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Viele Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von EXX wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert wird, unter anderem: Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Ergebnissen der Exploration und Erschließung und operative Risiken, die Abhängigkeit von Konzessionen im Frühstadium der Exploration; nicht versicherbare Risiken; der Wettbewerb; aufsichtsrechtliche Beschränkungen, unter anderem umweltspezifische regulatorische Beschränkungen und Haftung; Wechselkursschwankungen; Rechtsmängel bezüglich Mineralkonzessionen oder Konzessionsgebieten und die Abhängigkeit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Aussagen. Die Annahmen, auf die beim Verfassen dieser Aussagen zurückgegriffen wurde, können sich als ungenau erweisen, obwohl sie beim Verfassen als angemessen betrachtet wurden; daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht als absolut gesichert betrachtet werden. Das Unternehmen weist ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, zurück, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

