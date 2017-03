IRW-News: Equitorial Exploration Corp. : Equitorial Exploration veröffentlicht NI 43-101-konformen Bericht für sein Lithiumprojekt LNPG in den NWT

IRW-PRESS: Equitorial Exploration Corp.



: Equitorial Exploration veröffentlicht NI 43-101-konformen Bericht für sein Lithiumprojekt LNPG in den NWT

Equitorial Exploration veröffentlicht NI 43-101-konformen Bericht für sein Lithiumprojekt LNPG in den NWT

DIESE PRESSEMELDUNG IST NUR ZUR AUSSENDUNG IN KANADA BESTIMMT UND DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE VERBREITET WERDEN.

Vancouver, BC - 17. März 2017 - Equitorial Exploration Corp. (TSX-V: EXX, Frankfurt: EE1) (Equitorial oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für sein zu 100 % unternehmenseigenes Lithiumkonzessionsgebiet LNPG in den kanadischen Nordwest-Territorien (NWT) bekannt zu geben.

Der NI 43-101-konforme technische Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Ergebnisse wie 1,13 % Li2O, 71,1 g/t Ta2O5 und SnO2 über 10,35 m überaus vielversprechend sind. Dies bestätigt unsere Einschätzung, dass LNPG ein sehr bedeutsames Lithiumprojekt mit hohem Potenzial ist, erklärte CEO Jack Bal.

Über das Konzessionsgebiet LNPG

Das Konzessionsgebiet befindet sich 30 Kilometer nordwestlich des Standortes der Mine Cantung, direkt östlich der Grenze zum kanadischen Territorium Yukon. Der Verlauf der Schwärme von Pegmatitgängen mit Lithium-Cäsium-Tantal-Mineralisierung konnte über eine kombinierte Länge von 13 Kilometern in hügeligem Gelände mit tief einschneidenden nach Osten oder Westen gerichteten Karen bestätigt werden. Die vertikale Ausdehnung dieser Gänge wurde durch natürliche Ausbisse und Diamantbohrungen im Jahr 2007 über 300 Meter abgegrenzt. Die Gänge treten an den Wänden der Kare zutage, streichen gen Norden und fallen nahezu vertikal ein. An den Entnahmestellen der Proben weist jeder Gangschwarm eine Mächtigkeit von bis zu 52,60 Metern auf und besteht aus zahlreichen Gängen mit Mächtigkeiten von jeweils 0,2 bis 10 Metern.

Equitorial entnahm 2016 81 Schlitzproben aus Teilen der Gangschwärme in den Felswänden Prison Wall, Berlin Wall, Great Wall of China und Hadrians Wall (siehe Pressemeldung vom 6. September 2016). Die Probenahmen lieferten u.a. folgende Ergebnisse:

- 1,57 % Li2O, 250,3 g/t Ta2O5, 0,95% SnO2 über 1,70 m

- 2,04% Li2O, 57,8 g/t Ta2O5, 0,05% SnO2 über 4,00 m

- 3,10% Li2O, 53,6 g/t Ta2O5, 0,03% SnO2 über 0,95 m

- 2,33% Li2O, 59,0 g/t Ta2O5, 0,05% SnO2 über 1,20 m

- 1,67% Li2O, 41,4 g/t Ta2O5, 0,03% SnO2 über 3,75 m

- 1,83% Li2O, 67,3 g/t Ta2O5, 0,05% SnO2 über 1,25 m

- 1,63% Li2O, 52,9 g/t Ta2O5, 0,01% SnO2 über 5,15 m

Im Rahmen des für 2017 geplanten Feldprogramms wird Equitorial den Bohrkernen aus dem Jahr 2007, den Diamantbohrungen, den Schlitzprobenahmen, den geologischen Kartierungen und den Prospektierungen nachgehen.

Der technische Bericht mit dem Titel Geology and Summary Report of the Little Nahanni Pegmatite Prospect wurde von Timothy Liverton, Phd, C.Geol, FGS, einem unabhängigen Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 angefertigt. Der Bericht wurde bei SEDAR eingereicht und kann unter dem Profil von Equitorial Exploration Corp. auf www.sedar.com abgerufen werden.

Das Feldprogramm 2016 in diesem Lithiumkonzessionsgebiet wurde von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited (Archer Cathro) geleitet. Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Matthew R. Dumala, P.Eng., einem geologischen Ingenieur bei Archer Cathro, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 freigegeben.

Über Equitorial Exploration Corp

Equitorial verfolgt die aggressive Erschließung von drei zu 100 % unternehmenseigenen aussichtsreichen Lithiumsprojekten in Nordamerika. Little Nahanni Pegmatite Group (LNPG) ist ein NI 43-101-konformes Festgestein-Lithiumprojekt in den kanadischen Nordwest-Territorien. Die Lithiumsoleprojekte Tule und Gerlach befinden sich beide in lithiumreichen Regionen in den US-Bundesstaaten Utah und Nevada, nur einen Katzensprung von Teslas Gigafactory #1 entfernt.

Alle drei Projekte liefern äußerst vielversprechende Gehalte und Equitorial wird diese Lithiumkonzessionen in der kommenden Saison aktiv explorieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.equitorial.ca.

Für das Board of Directors: EQUITORIAL EXPLORATION CORP. --- Jack Bal, CEO und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jack Bal unter der Telefonnummer 604-306-5285

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39271 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39271&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2945981074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.