IRW-News: Equitorial Exploration Corp. : EQUITORIAL Exploration meldet Veröffentlichung in nebenwerte online mit dem Titel: Schafft dieser Explorer das nächste Lithium-Wunder?

EQUITORIAL Exploration meldet Veröffentlichung in nebenwerte online mit dem Titel: Schafft dieser Explorer das nächste Lithium-Wunder?

Vancouver, BC - 31. März 2017 - Equitorial Exploration Corp. (TSX-V: EXX, Frankfurt: EE1) (Equitorial oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung eines Reports des deutschsprachigen Börsenblogs für Nebenwerte nebenwerte Online mit dem Titel Schafft dieser Explorer das nächste Lithium-Wunder? bekanntzugeben.

Das Fazit des Reports lautet:

Dynamisches Investment im Frühstadium bietet Chancen Es ist die Kombination aus einem erfahrenen Team, einer soliden Finanzausstattung und aussichtsreichen Projekten, die Equitorial Exploration genau jetzt für Investoren interessant machen. Bei einer Marktkapitalisierung von nur vier Millionen Euro könnten gute Nachrichten zu jedem der drei Projekte des Unternehmens bereits für drastische Kursgewinne sorgen. Zwar befinden sich die Projekte von Equitorial in einem frühen Stadium und gelten aus diesem Grund als besonders spekulativ, doch liegt genau in dieser Konstellation eine Chance, die sich erfahrene Investoren in diesem frühen Investitionsstadium nicht entgehen lassen wollen! Als spekulatives Investment und zur Beimischung zu bestehenden Portfolios kann die Aktie von Equitorial Exploration gerade jetzt einen dynamischen Beitrag leisten!

Den ausführlichen Report finden Sie hier! (http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9442010-nebenwerte-schafft-explorer-lithium-wunder)

Für das Board of Directors: EQUITORIAL EXPLORATION CORP.

Jack Bal, CEO und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jack Bal unter der Telefonnummer 604-306-5285

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

