IRW-News: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming trägt vom 18.-20. Oktober in Toronto die größte kanadische Gaming- und E-Sport-Messe EGLX aus

: Enthusiast Gaming trägt vom 18.-20. Oktober in Toronto die größte kanadische Gaming- und E-Sport-Messe EGLX aus

- Zu den Sponsoren zählen: Bell Media, Ubisoft Canada, Nintendo, CIBC, HP Omen und MSI.

- Rising-Stars-Turnier mit Preisen im Wert von $ 40.000 und einem Sponsorenvertrag mit Luminosity Gaming

- Finale der Rainbow Six Canada National in Zusammenarbeit mit Ubisoft Canada

- Zu den besonderen Gästen zählen: die professionellen E-Sport-Spieler SypherPK, JuniorPK und Destroy und die Gaming-Persönlichkeiten Greg Miller, Nick Scarpino und Andy Cortez von Kinda Funny, Craig Skistimas und das Game-Attack-Team, Bruce Green und Kris Wilson von Cyanide and Happiness.

- Zu den sachkundigen Referenten des Gaming Industry Summit gehören: Adam Boyes (CEO von Iron Galaxy), Rishi Chadha (Leiter von Gaming Content Partnerships, Twitter), Bryan Segal (SVP, Comscore).

TORONTO, Ontario - 15. Oktober 2019 - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSXV: EGLX) (FWB: 2AV) (Enthusiast oder das Unternehmen) freut sich sehr, bekannt zu geben, dass vom Freitag, dem 18. Oktober, bis Sonntag, dem 20. Oktober, im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) im Zentrum von Toronto die Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX), die größte Video-/Gaming-Messe Kanadas, stattfinden wird.

Die EGLX, die im letzten Jahr über 55.000 Teilnehmer verzeichnen konnte, zelebriert alles, was mit Gaming und E-Sport zu tun hat. Die Teilnehmer der EGLX 2019 können sich auf drei ereignisreiche Tage mit mehr als 150 Ausstellern, Panels, Cosplay, freiem Spiel, der Artist Alley, einer Indie Corner und einer Family Zone freuen.

Auf der EGLX 2019 wird erstmals das Rising-Stars-Turnier mit Preisen im Wert von $ 40.000 und einem Sponsorenvertrag mit dem E-Sport-Geschäftsbereich von Enthusiast Gaming, Luminosity Gaming, ausgetragen. Bei diesem Turnier haben viel versprechende Spieler die Möglichkeit, in Fortnite, Super Smash Bros., Melee und Super Smash Bros. Ultimate gegeneinander anzutreten. Der Gewinner jedes Spiels wird zum Rising Star, zum neuen Stern der EGLX, gekrönt und hat die Möglichkeit, an drei Turnieren seiner Wahl in ganz Nordamerika teilzunehmen.

Corey Mandell, der President des Geschäftsbereichs Events von Enthusiast Gaming, EG Live, merkte dazu an: Wir sind weiter dabei, unser Event-Geschäft zu erweitern und auszubauen, das fast 30 Gaming- und E-Sport-Veranstaltungen weltweit umfasst. Unser Ziel war stets, den Spielern eine interaktive, persönliche Erfahrung zu bieten, bei der sie sich weltweit vernetzen können. Auf der diesjährigen EGLX haben wir nahezu doppelt so viel Ausstellungsfläche, da wir erheblich mehr Teilnehmer erwarten. Wir haben über 150 Aussteller und verzeichnen eine Zunahme von Sponsoren bei nicht-endemischen Marken, zumal Gaming immer mehr zum Mainstream wird!

Mit Sponsoren wie Bell, Ubisoft Canada, CIBC, Nintendo, HP Omen und MSI wartet die Messe mit mehr Preisen und Pre-Release-Sneak-Peeks auf denn je zuvor. Die EGLX-Besucher haben die Möglichkeit, sich das Finale der Rainbow Six Canada Nationals anzuschauen, das in Zusammenarbeit mit dem EGLX-Sponsor Ubisoft Canada auf der Hauptbühne ausgetragen wird.

Zu den besonderen Gästen der EGLX zählen: die professionellen E-Sport-Athleten SypherPK, JuniorPK und Destroy und die Gaming-Persönlichkeiten Greg Miller, Nick Scarpino und Andy Cortez von Kinda Funny, Craig Skistimas und das Game-Attack-Team, Bruce Green und Kris Wilson von Cyanide and Happiness.

Der Auftakt der EGLX ist am Freitag, dem 18. Oktober, der Gaming Industry Summit, eine eintägige Veranstaltung, auf der über 200 Anleger und Gaming-Enthusiasten Beiträge von Experten der Gaming-Industrie hören werden, unter anderem, wie man am besten in den 150-Milliarden-Sektor investiert. Die folgenden Branchenexperten haben bereits zugesagt: Keynote, Adam Boyes, der CEO von Iron Galaxy und frühere VP von Sony PlayStation; Rishi Chadha, der Leiter von Gaming Content Partnerships von Twitter, und Bryan Segal, der SVP von ComScore, Kanada. Zu den Sponsoren des Gaming Industry Summit gehören: Canaccord Genuity, PI Financial, Minden Gross und CIBC.

Ebenfalls am Freitag veranstaltet Enthusiast Gaming ein Marketing-Event nur für geladene Gäste, From Mom's Basement to the Boardroom, auf dem man wertvolle Tipps für Marketing/Werbung für die hochgradig lukrative Zielgruppe der Gamer erhält.

Die EGLX findet am Freitag, dem 18. Oktober, von 15:00 bis 21:00 Uhr, am Samstag, dem 19. Oktober, von 10:00 bis 20:00 Uhr, und am Sonntag, dem 20. Oktober, von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Für den Kauf von Tickets und für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: EGLX.com.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das größte Netzwerk an Gaming- und E-Sport-Gemeinschaften der Welt. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat mit über einer Milliarde Seitenaufrufen erreichen. Mit Luminosity Gaming, seinem Geschäftsbereich E-Sport, verfügt Enthusiast über ein führendes internationales E-Sport-Franchise, das acht professionelle E-Sport-Teams besitzt und managt; dazu zählen unter anderem das als Nummer Eins eingestufte Overwatch-Team, die Vancouver Titans und über 50 Gaming-Influencer mit einem Publikum von insgesamt 60 Millionen Followern. Alles in allem erreicht das integrierte Netzwerk jeden Monat mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast Gaming ist im Bereich Event-Business außerdem Inhaber und Betreiber der größten kanadischen Gaming-Messe, der Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), die im Jahr 2018 ca. 55.000 Besucher verzeichnen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

