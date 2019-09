IRW-News: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming gratuliert seinem E-Sport-Team, Vancouver Titans, zu Rekordsaison 2019 in Overwatch League

IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.



: Enthusiast Gaming gratuliert seinem E-Sport-Team, Vancouver Titans, zu Rekordsaison 2019 in Overwatch League

Vancouver Titans beenden erste Saison der Overwatch League als Finalist

Toronto (Ontario), 30. September 2019. Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX-V: EGLX) (Enthusiast Gaming) gratuliert den Vancouver Titans, einem professionellen E-Sports-Team, an dem das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält, zu einer rekordverdächtigen ersten Saison in der Overwatch League sowie zum Erreichen der Overwatch Grand Finals in Philadelphia. Während der gesamten Saison und bis zum Erreichen der Grand Finals standen die Vancouver Titans auf Platz 1 und beendeten die Saison mit einer Rekordbilanz von 25:3.

Unter der Führung der E-Sport-Sparte von Enthusiast Gaming, Luminosity Gaming Inc. (Luminosity Gaming), kämpften die Vancouver Titans im Endspiel des Grand Finals-Turniers in der ausverkauften Wells Fargo Arena in Philadelphia gegen San Francisco Shock. Das gesamte Preisgeld des Turniers belief sich auf 3,5 Millionen US-Dollar.

Am 29. September wurden die Grand Finals live in den nordamerikanischen Mainstream-Sendern ABC, ESPN und TSN und auf Twitch in 190 Ländern live übertragen. Die Gesamtzuschauerzahl wird voraussichtlich höher sein als die 10,8 Millionen Zuschauer weltweit, die das Finale 2018 verfolgten. Die Overwatch League umfasst 20 Teams aus sechs Ländern und drei Kontinenten. Es wird prognostiziert, dass über 40 Millionen Menschen weltweit Overwatch spielen.

Luminosity Gaming ist eine führende Sportorganisation mit sieben Meisterschaftsteams in den beliebtesten Spielen der Welt. Enthusiast Gaming hat seine Anteile an den Vancouver Titans vom Mehrheitseigentümer des Teams, der Aquilini Investment Group, erworben. Das Unternehmen hat kürzlich bekannt gegeben, dass es sich der 2020 Call of Duty League anschließen wird, und hat eine Minderheitsbeteiligung am Team aus Seattle erworben.

Steve Maida, President von Luminosity Gaming, der E-Sport-Sparte von Enthusiast Gaming, sagte: Herzlichen Glückwunsch an beide Teams für das Erreichen der Grand Finals 2019! Ich bin davon überzeugt, dass es die Millionen von Fans auf der ganzen Welt genossen haben, Teams dieses Kalibers zu sehen. Als Eigentümer und Manager der Vancouver Titans sind wir sehr stolz auf das Team, das eine unglaubliche erste Saison hingelegt und hart gegen San Francisco Shock gekämpft hat. Wir freuen uns auf die nächste Saison in der Rogers Arena.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming ist eines der weltweit größten vertikal integrierten Unternehmen für Videospiele und E-Sport. Die digitale Plattform des Unternehmens beinhaltet mehr als 100 Webseiten mit Gamingbezug sowie 900 YouTube-Kanäle, die zusammen jeden Monat 150 Millionen Besucher erreichen. Mit seinem E-Sport-Geschäftszweig Luminosity Gaming verfügt Enthusiast über eine führende internationale E-Sport-Organisation, die sieben E-Sport-Profiteams besitzt und managt. Dazu zählen unter anderem das als Nummer Eins gelistete Overwatch-Team, die Vancouver Titans sowie mehr als 50 Gaming-Influencer mit einem Publikum von insgesamt 60 Millionen Followern. Alles in allem erreicht die Community monatlich mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast ist außerdem Inhaber und Betreiber von Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), der größten Gaming-Messe Kanadas, die im Jahr 2018 rund 55.000 Besucher begrüßen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

KONTAKTDATEN

Investor Relations:

Julia Becker

Head of Investor Relations & Marketing

Tel: 604-785-0850

E-Mail: jbecker@enthusiastgaming.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben und sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten beinhalten. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich von Enthusiast Gaming liegen. Zu den Risiken zählen außerdem Risiken, zu denen es im Rahmen solcher Transaktionen und bei Unternehmen, deren Aktien an der TSXV gehandelt werden, üblicherweise kommen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Enthusiast Gaming daraus ergeben.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft noch US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49005

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49005&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29385B1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.