IRW-News: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming geht Partnerschaft mit globaler Sportbekleidungsmarke Champion ein, um Luminosity-Bekleidungslinie zu kreieren

: Enthusiast Gaming geht Partnerschaft mit globaler Sportbekleidungsmarke Champion ein, um Luminosity-Bekleidungslinie zu kreieren

Exklusive Markteinführung bei der Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) von 18. bis 20. Oktober in Toronto

Toronto (Ontario), 18. Oktober 2019. - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit der Marke Champion® von Hanesbrands Inc. (HBI) eingegangen ist, um individuelle Bekleidung für die E-Sport-Sparte von Enthusiast Gaming, Luminosity Gaming (Luminosity), und treue Fans weltweit herzustellen. Mit über 50 professioneller E-Sport-Spieler und -Influencer, die zusammen 60 Millionen Follower erreichen, bestätigt die Zusammenarbeit mit der Marke Champion® die Markenstärke von Luminosity als eine der größten, weltweit anerkannten E-Sport-Organisationen der Welt.

Steve Maida, President der E-Sport-Sparte von Enthusiast Gaming, Luminosity Gaming, sagte: Dass eine so starke Marke wie Champion mit unserer E-Sport-Sparte, Luminosity Gaming, zusammenarbeitet, verdeutlicht einmal mehr die Dominanz und Größe der Gaming- und E-Sport-Branche. Wir können unserer über 60 Millionen Menschen umfassenden Fangemeinde nun die Möglichkeit bieten, exklusive Luminosity-Bekleidung zu kaufen und das Luminosity-Team stolz zu vertreten. Die Marke Champion® von HBI ist führend bei der Bereitstellung von Merchandise und Bekleidung für treue E-Sport-Fans und wir freuen uns, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartige Bekleidungslinie Luminosity+Champion zu kreieren.

Die individuelle Luminosity+Champion-Bekleidung wird bei der Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) präsentiert werden, die von 18. bis 20. Oktober im Metro Toronto Convention Centre in der Innenstadt von Toronto stattfindet. Mit 55.000 Teilnehmern im Jahr 2018 ist die EGLX die größte Messe für Videospiele und das größte E-Sport-Turnier in Kanada. Die Messebesucher haben die exklusive Möglichkeit, die Luminosity+Champion-Bekleidung zu erwerben und das Luminosity-Team zu vertreten. Zum Luminosity-Kader gehören die E-Sport-Influencer Nicks, Kiwiz, Formula and Plu, der für den Grammy nominierte Rapper Tory Lanz sowie Mannschaftskapitän und NFL-Star Richard Sherman.

Nach der EGLX wird die individuelle Luminosity+Champion-Bekleidung exklusiv auf der Website von Luminosity (Luminosity.gg) und über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens erhältlich sein.

Tyler Lewison, General Manager von Champion® Teamwear (einer Sparte von HBI), sagte: Luminosity Gaming ist eine der größten weltweit anerkannten E-Sport-Organisationen Nordamerikas. Sie teilen dieselbe Leidenschaft, die wir bei Champion Teamwear haben: die Unterstützung von E-Sport-Athleten weltweit und die Leistung eines positiven Beitrags zum schnellen Wachstum einer aufregenden, aufstrebenden Sportart. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Spielern und Fans, qualitativ hochwertige, bequeme Champion®-Bekleidung zu erleben und gleichzeitig eines der aufregendsten Teams der Branche zu unterstützen.

Abgesehen von der Partnerschaft mit der Marke Champion® arbeitet Enthusiast Gaming auch mit einigen der führenden Marken der Welt zusammen, einschließlich Activision Blizzard, Ubisoft, Foodora Nintendo, Bell und Microsoft. Während der Gaming- und E-Sportsektor weiter wächst, beginnen immer mehr nicht endemische Marken, den Markt zu betreten. Als größtes Gaming-Netzwerk der USA, das über 200 Millionen globale Spieler pro Monat erreicht, ist Enthusiast Gaming eine führende Option für Marken, die die Zielgruppe der Gamer erreichen möchten.

Über Champion

Seit 1919 bietet HBI unter der Marke Champion® ein vollständiges Sortiment an innovativer Sportbekleidung für Männer und Frauen, einschließlich Freizeitbekleidung, Jogginghosen, T-Shirts, Sport-BHs, Teamuniformen und Accessoires. HBI verwendet ein innovatives Design und modernste Produkttests, um eine kompromisslose Qualität und innovative Bekleidung für unsere Kunden zu gewährleisten. Champion®-Sportbekleidung kann in Kaufhäusern, Sportfachgeschäften und unter Champion.com erworben werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter 1-800-315-0563 oder unter Facebook.com/Champion, folgen Sie uns auf Twitter (@Championusa) oder auf Instagram (@Champion). Champion® ist eine Marke von Hanesbrands Inc. (NYSE: HBI). Die Champion®-Warenzeichen sind Eigentum von HBI Branded Apparel Enterprises LLC, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Hanesbrands Inc.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das weltweit größte Netzwerk an Communitys für Spieler und E-Sport-Fans. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das Mediennetzwerk generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Die E-Sport-Sparte von Enthusiast, Luminosity Gaming, ist ein führendes globale E-Sport-Franchiseunternehmen, das aus sieben professionellen E-Sport-Teams besteht, die sich in seinem Besitz befinden und von ihm geleitet werden, einschließlich des Overwatch-Teams Vancouver Titans und des Call of Duty-Teams mit Sitz in Seattle. Alles in allem erreicht das integrierte Netzwerk jeden Monat mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast Gaming ist im Bereich Event-Business außerdem Inhaber und Betreiber der größten kanadischen Gaming-Messe, der Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), die im Jahr 2018 ca. 55.000 Besucher verzeichnen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

KONTAKTDATEN

Investor Relations:

Julia Becker

Head of Investor Relations & Marketing

jbecker@enthusiastgaming.com

604-785-0850

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben und sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten beinhalten. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich von Enthusiast Gaming liegen. Zu den Risiken zählen außerdem Risiken, zu denen es im Rahmen solcher Transaktionen und bei Unternehmen, deren Aktien an der TSXV gehandelt werden, üblicherweise kommen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Enthusiast Gaming daraus ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

